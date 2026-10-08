कनाडा की कवयित्री निबंधकार और क्लासिक विदुषि एन कार्सन को 2026 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल समिति ने उन्हें क्लासिक साहित्य की परंपरा के साथ नए और रचनात्मक प्रयोग करते हुए समकालीन साहित्य के लिए नए रूप गढ़ने के लिए यह सम्मान दिया गया।

किन लेखकों को लेकर लगाए जा रहे थे कयास

नोबेल पुरस्कार के ऐलान से पहले कई लेखकों का नाम चर्चा में थे। सट्टा बाजार में चीन की लेखिका कैन शुए सबसे आगे चल रही थीं। लेडब्रोक्स के अनुसार, उनपर 10/1 का दांव लगाया गया था। पिछले साल वह शीर्ष पांच दावेदारों में भी शामिल नहीं थीं, लेकिन इस साल एक बार फिर सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरीं।

उनके अलावा जापान के मशहूर लेखक हारुकी मुराकामी भी प्रमुख दावेदारों में थे। भारत में हारुकी मुराकामी के पाठकों की बड़ी संख्या है। उन पर 14/1 का दांव लगाया गया था। वहीं, ऑस्ट्रेलिया के जेराल्ड मर्नेन और अमेरिका के थॉमस पिंचन 16/1 के साथ प्रमुख दावेदार थे। मेक्सिको की क्रिस्टीना रिवेरा गार्सा, कनाडा की मार्गरेट एटवुड, फ्रांस के मिशेल उएलबेक और रूप की ल्यूडमिला उलित्स्काया के नाम भी चर्चा में थे। इन सभी पर 20/1 का दांव लगाया गया था।