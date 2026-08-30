‘अगर आप सही काम नहीं कर रहे हैं तो केवल इसलिए सही नहीं हो जाते कि आप बड़े हैं।’ यह संवाद है रोआल्ड डाहल की मटिल्डा का। डाहल के बाल किरदार अक्सर बड़ों की दुनिया को चुनौती देते हुए दिखते हैं। डाहल का मानना है कि बच्चों में अन्याय को पहचानने की क्षमता होती है। मटिल्डा भी एक ऐसी ही बच्ची है जो अपनी बुद्धि के साथ नैतिक बनने की कोशिश करती है। अन्याय पर प्रश्न करती है।

मटिल्डा को सबसे प्रिय है किताबें पढ़ना। डाहल का मानना है कि जब कोई बच्चा पढ़ना सीख जाता है तो उसके सामने पूरी दुनिया खुल जाती है। बच्चे किताब से न केवल ज्ञान हासिल करते हैं, बल्कि अपने लिए एक आभासी वैकल्पिक दुनिया का निर्माण भी कर लेते हैं। मटिल्डा किताबों से अपनी एक अलग दुनिया रच लेती है।

हालांकि उसके माता-पिता किताबें पढ़ने को कोई अच्छा काम नहीं मानते हैं। उसके पिता तो किताबों को पूरी तरह समय की बर्बादी ही मानते हैं। उनके हिसाब से जिन चीजों को करते ही तुरंत पैसे नहीं आ जाएं उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे अभिभावकों के बीच भी मटिल्डा किताबों के जरिए अपनी नई दुनिया रचती है। किताबों का ज्ञान उसे मानसिक शक्ति देता है।

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मटिल्डा के माता-पिता को उसकी बुद्धि बोझ की तरह लगने लगती है। लेकिन मटिल्डा पढ़ना सीख चुकी थी तो उसके सामने पूरी दुनिया के पन्ने खुलने लगते हैं। घर की चारदीवारी में मटिल्डा को कोई नहीं समझता। लेकिन पुस्तकालय की हर किताब ऐसा महसूस करवाती है कि वह मटिल्डा को अच्छे से समझती है। किताबें प्यार कर, पुचकार कर उसकी बुद्धि को विस्तृत करती हैं। वहीं स्कूल की प्रधानाचार्य मिस ट्रंचबुल बच्चों को डराना अपना पहला कर्तव्य मानती हैं। अपनी बुद्धि के भरोसे मटिल्डा मिस ट्रंचबुल के अन्याय का भी मुखर विरोध करती है।

वहीं मटिल्डा की स्कूल शिक्षिका मिस हनी उसकी बुद्धि से प्रभावित होती है। मिस हनी मटिल्डा को प्रेरित करती है कि वह खुद की बुद्धि पर इसी तरह से काम करते रहे। मिस हनी मटिल्डा के साथ समानुभूति रखती है। एक बच्ची किताबें पढ़ कर कैसी अलौकिक सी दिख सकती है, मिस हनी मटिल्डा को देख कर यही सोचती है।

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मटिल्डा अपने स्कूल परिसर में सवाल पूछती है-क्यों कोई सिर्फ इसलिए सही हो क्योंकि वह बड़ा है? स्कूल में बच्चों को डर कर क्यों रहना चाहिए? किताबों से प्यार क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों किसी बच्चे की बुद्धि को उसकी उम्र से तौलना चाहिए?

डाहल केबाल साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे बच्चों को हमेशा नैतिक शिक्षा लेने वाला किरदार नहीं बनाते। डाहल कई बार बच्चे को ही वह पात्र बना देते हैं जिससे बड़े लोगों को नैतिक शिक्षा लेनी चाहिए। किताबें नन्ही आवाजों में साहस भरती हैं ताकि वे सवाल कर सकें। वे दुनिया को देखने के लिए अपना नजरिया विकसित कर सकें। मटिल्डा प्रतीक है इस धरती पर किताबों की जरूरत का।