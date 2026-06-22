सभ्यताओं का उत्थान और पतन इतिहास के सबसे जटिल प्रश्नों में से एक रहा है। शशि रंजन कुमार की पुस्तक ‘द डेकलाइन ऑफ द हिंदू सिविलाइजेशन: लेशंस फ्राम द पास्ट’ (The Decline of the Hindu Civilization: Lessons from the Past) इसी कठिन सवाल से टकराती है कि एक ऐसी सभ्यता, जिसने गणित, दर्शन, विज्ञान, साहित्य और आध्यात्मिक चिंतन में असाधारण योगदान दिया, वह समय के साथ अपनी राजनीतिक और रणनीतिक शक्ति कैसे खोती चली गई?

IIT दिल्ली के पूर्व छात्र और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे शशि रंजन कुमार ने इस विषय को भावनात्मक दृष्टि से नहीं, बल्कि विश्लेषणात्मक नजरिये से देखने का प्रयास किया है। पुस्तक चार हिस्सों द जेनिथ (The Zenith), द डेकलाइन (The Decline), द डिफीट्स (The Defeats) और द रीजंस (The Reasons) में विभाजित है, जो पाठक को सभ्यता के उत्कर्ष से लेकर उसके कमजोर पड़ने तक की यात्रा कराते हैं।

पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अतीत को केवल गौरवगाथा या केवल पराजय की कहानी के रूप में नहीं देखती, बल्कि लेखक प्राचीन भारत की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए यह भी पूछते हैं कि वे कौन-सी आंतरिक कमजोरियां थीं, जिन्होंने धीरे-धीरे इस सभ्यता को बाहरी दबावों के प्रति संवेदनशील बनाया।

शशि रंजन कुमार का मुख्य तर्क है कि किसी सभ्यता का पतन केवल बाहरी आक्रमणों से नहीं होता, बल्कि लंबे समय तक जमा रणनीतिक गलतियां, संस्थागत जड़ता और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालने में असफलता भी इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं।

पुस्तक में रणनीतिक सोच की कमी एक प्रमुख विषय के रूप में उभरती है। लेखक का तर्क है कि भारत ने दर्शन और आध्यात्मिक चिंतन में तो असाधारण ऊंचाइयां हासिल कीं, लेकिन सैन्य रणनीति, भू-राजनीतिक अध्ययन और शक्ति-संतुलन की समझ में वह उतना आगे नहीं बढ़ पाया।

विदेशी यात्रियों ने भारत को विस्तार से समझा और दर्ज किया, लेकिन भारत की ओर से अन्य सभ्यताओं के व्यवस्थित अध्ययन की परंपरा अपेक्षाकृत कमजोर रही।

शशि रंजन कुमार सैन्य बदलावों के प्रति धीमे अनुकूलन को भी महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। युद्ध हाथियों जैसे उदाहरणों के माध्यम से वह दिखाने का प्रयास करते हैं कि केवल साहस और संख्या पर्याप्त नहीं होती, बदलती तकनीक और रणनीति के साथ तालमेल भी जरूरी होता है।

कूटनीतिक और राजनीतिक रणनीति पर पुस्तक की चर्चा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लेखक प्राचीन भारतीय परंपराओं, विशेषकर अर्थशास्त्र जैसी कृतियों में मौजूद व्यावहारिक राजनीति, कूटनीति और रणनीतिक सोच की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। उनका कहना है कि समय के साथ इन परंपराओं का प्रभाव कमजोर हुआ और व्यवहारिक शासन कई बार कठोर सामाजिक-धार्मिक ढांचों के नीचे दब गया।

हालांकि, पुस्तक की कुछ सीमाएं भी हैं। हजारों वर्षों में फैली किसी सभ्यता के पतन को कुछ प्रमुख कारणों तक सीमित करना चुनौतीपूर्ण है। इतिहासकार यह तर्क दे सकते हैं कि आर्थिक बदलाव, क्षेत्रीय राजनीति, पर्यावरणीय परिस्थितियां और वैश्विक व्यापार जैसे पहलुओं को भी अधिक विस्तार मिलना चाहिए था।

भारत की तुलना चीन और जापान जैसी सभ्यताओं से करना उपयोगी जरूर है, लेकिन हर सभ्यता की अपनी ऐतिहासिक परिस्थितियां होती हैं, इसलिए पुस्तक को अंतिम निष्कर्ष के बजाय एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्याख्या के रूप में पढ़ना अधिक उचित होगा। इन सीमाओं के बावजूद, ‘द डेकलाइन ऑफ द हिंदू सिविलाइजेशन: लेशंस फ्राम द पास्ट’ का महत्व इस बात में है कि यह इतिहास को आत्ममंथन के अवसर के रूप में देखती है।

शशि रंजन कुमार का उद्देश्य केवल अतीत की हार-जीत गिनाना नहीं, बल्कि यह समझना है कि सभ्यताएं कैसे जीवित रहती हैं, ज्ञान को कैसे संरक्षित करती हैं, बदलावों को कैसे अपनाती हैं और भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को कैसे तैयार करती हैं।

कुल मिलाकर, यह पुस्तक भारतीय इतिहास, सभ्यता अध्ययन, रणनीतिक सोच और राजनीतिक दर्शन में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए एक विचारोत्तेजक पाठ है। इसके निष्कर्षों से सहमति या असहमति संभव है, लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न उठाती है जिन पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए।

किताब का नाम: The Decline of the Hindu Civilization: Lessons from the Past

The Decline of the Hindu Civilization: Lessons from the Past लेखक: शशि रंजन कुमार

शशि रंजन कुमार प्रकाशन: रूपा पब्लिकेशंस, गुलमोहर हाउस, यूसुफ सराय कम्युनिटी सेंटर, नई दिल्ली – 110049

रूपा पब्लिकेशंस, गुलमोहर हाउस, यूसुफ सराय कम्युनिटी सेंटर, नई दिल्ली – 110049 पृष्ठ: 416

416 मूल्य: 995 रुपये

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