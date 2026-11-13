हम सभी अपनी जिंदगी में सफल बनना चाहते हैं। हममें से किसी न किसी का रोल मॉडल कोई अल्ट्रा रिच शख्स जरूर होगा, जिसने छोटी शुरुआत की और फिर ऊंचाइयों पर पहुंच गया। कुछ नहीं तो हाल ही में फेमस हुई लबूबू डॉल बनाने वाले क्रिएटर कासिंग लंग को ही देख लीजिए। हांग कांग के टॉय डिजाइनर लंग ने साल 2015 में फिल्म ‘द मॉन्स्टर्स’ के लिए लबूबू बनाया था और 2025 में फिल्म आने के लगभग 10 साल बाद उन्हें सफलता मिली और वो शोहरत पा गए।

स्किप प्रिचर्ड की किताब ‘द बुक ऑफ मिस्टेक्स: सफल भविष्य के 9 रहस्य’ (The Book of Mistakes: 9 Secrets to Creating a Successful Future) आपको कुछ ऐसी ही सीख देती है। स्किप खुद OCLC (Online Computer Library Center) के सीईओ हैं। साथ ही वह लीडरशिप स्पीकर, पॉडकास्टर और ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ के बेस्ट-सेलिंग लेखक भी हैं। उनका पूरा नाम डेविड ‘स्किप’ प्रिचर्ड है।

रहस्य से भरी है किताब

स्किप प्रिचर्ड की किताब ‘द बुक ऑफ मिस्टेक्स’ आपको सफल भविष्य पाने के 9 नियम सिखाती है। यूं तो बाजार में कई सेल्फ हेल्प किताबें हैं, जो आपको खुद में सुधार कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। लेकिन फिर भी प्रिचर्ड का तरीका दूसरों से थोड़ा जुदा है। वह आपको एक रहस्यमयी दुनिया में लेकर जाते हैं जहां प्राचीन पांडुलिपियां हैं, सिर पर मंडराता खतरा है और बिना चेहरे वाले लोग हैं जो एक पांडुलिपियों के पीछे पड़े हैं। 13वीं शताब्दी से चली आ रही इन रहस्यमयी पांडुलिपियां में सत्ता बनाने और बिगाड़ने तक की ताकत है।

किताब में पांडुलिपि के रहस्य के अलावा एक युवा शख्स भी है, जो बिल्कुल हमारे और आपके जैसा है। इस लड़के का नाम है डेविड। डेविड एक आम लड़का है, जो बड़े सपने देखकर बड़ा हुआ, जिसके बारे में सबको लगा था कि यह कुछ कर दिखाएगा। मगर डेविड आज के समय में एक छोटी-सी कंपनी में, छोटी-सी पोजिशन पर नौकरी कर रहा है। यह नौकरी उसे कुछ खास पसंद नहीं। उसका पूरा दिन ईमेल भेजने में जाता है। उसका बॉस उसे पसंद नहीं करता और रोज खुद को घिस रहे डेविड की महीने की कमाई भी इतनी नहीं हो रही कि वो अपनी रसोई में लग रहे बिलों के पहाड़ से निजात पा सके।

एक दिन डेविड की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है। वो एक परोपकारी शख्स है, जो बहुत अमीर होने के बावजूद सादे तरीके से रहता है। शख्स बहुत ही रहस्यपूर्ण तरीके से डेविड से मिलता है और उसे जिंदगी में बेहतर चीजें करने और छोटी उम्र में बड़ी गलतियां करने से बचने के बारे में बताता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर डेविड को जिंदगी में सफल होना है तो उसे 9 गलतियां नहीं करनी चाहिए। यह गलतियां क्या हैं, यह उसे जिंदगी में आगे मिलने वाले अलग-अलग अनजान और विचित्र लोगों से पता चलता है।

इस किताब की शुरुआत ही आपको अपने साथ बांध लेती है। यहां एक शख्स है, जो पांडुलिपियों को छिपा रहा है। उसकी जान को खतरा है, मगर उसे किसी भी हाल में अपना मिशन पूरा करने है। यह मिशन उसे क्यों और किसने दिया, यह वो खुद भी नहीं जानता। इसके बाद कहानी डेविड पर आ जाती है। बीच-बीच में किताब आपको पुराने जमाने में लेकर जाती है और आपको उस दुनिया में झांकने का मौका मिलता है, जहां कभी रहस्य से भरी किताबें हुआ करती थीं, जिन्हें पाने के लिए लोग षड्यंत्र करते और बचाने के लिए अपनी जान दे देते थे।

क्या सीख देती है द बुक ऑफ मिस्टेक्स?

‘द बुक ऑफ मिस्टेक्स’ आपको कुछ जरूरी बातें बताती है। यह आपको खुद पर भरोसा करने, अपनी कीमत को पहचानने, अपने लक्ष्य को पाने में बहानेबाजी करने से बचने, अच्छे लोगों की संगत में रहने, दूसरों से अलग होने पर शर्म न करने और वक्त का सही इस्तेमाल करने जैसी सलाह देती है।

डेविड के साथ शुरू हुई यात्रा में आपकी मुलाकात बूढ़े आदमी के साथ-साथ एक अभिनेत्री, जिम ट्रेनर, बैंकर, म्यूजिक कंडक्टर और डॉक्टर से होती है। यह सभी मिलकर आपको 9 गलतियां न करने के साथ-साथ खुद पर भरोसा करने और अपने सपनों को कम न आंकने जैसी सीख देते हैं। इसके बैकग्राउंड में चल रही कहानी आपकी इस किताब में और दिलचस्पी पैदा करती है।

क्या लगा दिलचस्प?

इस किताब की एक बात जो मुझे अच्छी लगी वो यह है कि यह आपको नहीं सिखाती कि आपके पास बहुत वक्त है। जिंदगी में बहुत से लोग आपको मिलते हैं जो कहते हैं कि अभी वक्त है, फलाने को देखो उसने इतनी बड़ी उम्र में बिजनेस किया, पढ़ाई की, वगैरह-वगैरह की शुरुआत की और सफल हो गया। यह किताब आपको कहती है कि सही वक्त अभी है और आपको अभी से ही कुछ न कुछ करना शुरू कर देना चाहिए। रोज कुछ न कुछ सीखना जरूरी है।

अगर आप अंग्रेजी गाने सुनने के शौकीन हैं, तो शायद आपने ‘लाइक आई एम गोना लूज यू’ भी सुना हो। जॉन लेजेंड और मेगन ट्रेनर के इस गाने में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। जॉन और मेगन इसमें गाते हैं- ‘वी आर नॉट प्रॉमिस्ड टुमोरो’। जिसका मतलब है- कल यानी भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमें आज को पूरी तरह से जीना चाहिए और उसकी कद्र करनी चाहिए।

मुझे लगता है कि यहां रोज कुछ न कुछ सीखने से मतलब सिर्फ किसी स्किल से नहीं है। हम सभी अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। मगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं न कहीं से कुछ सीख ही लेते हैं। आप किसी अलग भाषा के गाने को सुनकर दूसरी भाषा सीखते हैं, आसपास के लोगों की गलतियों से उन्हें खुद न दोहराना सीखते हैं, यहां तक कि किसी कलीग से बात करते हुए गूगल डिस्कवर के बारे में भी सीख लेते हैं। और यह सभी चीजें जीवन में कभी न कभी आपके काम आ ही जाती हैं।

किसे पढ़ना चाहिए?

अगर आप यंग बच्चे हैं, जिसे यह नहीं पता कि जिंदगी में आगे क्या किया जाए तो आप इसे पढ़ सकते हैं। पेशेवर शख्स हैं, जो काफी वक्त से फोड़ देना चाहता है, मगर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा या खुद से ही बहाने बना रहा है कि अभी नहीं अभी तो ऐसा करना है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर आपने कभी कोई सेल्फ हेल्प बुक नहीं पढ़ी है, तो आपके नए सफर के लिए भी यह किताब अच्छी है।

कुल-मिलाकर अगर आप किताबें पढ़ने के शौकीन हैं और साथ में कुछ सीख भी लेना चाहते हैं, तो ‘द बुक ऑफ मिस्टेक्स’ आपके लिए है।

किताब: द बुक ऑफ मिस्टेक्स: सफल भविष्य के 9 रहस्य (हिंदी में)

लेखक: स्किप प्रिचर्ड (अनुवाद : जयजीत अकलेचा)

मूल्य: 299/रुपये

प्रकाशक: मंजुल पब्लिशिंग हाउस (हिंदी संस्करण)

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सेल्फ-हेल्प किताबों से अक्सर एक शिकायत रहती है कि वे वही पुरानी बातें दोहराती हैं। ब्रायन ट्रेसी की ‘फ्लाइट प्लान: द रियल सीक्रेट ऑफ सक्सेस’ (हिंदी में ‘कामयाबी का असली रहस्य’) भी कोई नई बात नहीं कहती। लक्ष्य तय करो, योजना बनाओ, मेहनत करो, गिरो तो उठो। पर इसकी तरकीब अलग है। पूरी किताब एक हवाई यात्रा के सहारे चलती है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है।

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