साक्षी राज

किसी भी समाज की असली तस्वीर उसके संकट के समय सामने आती है। जब व्यवस्था साथ छोड़ देती है, तब व्यक्ति का साहस ही उसका सबसे बड़ा सहारा बनता है। संजीव पालीवाल और मीनाक्षी चौधरी की पुस्तक ‘सम्पा’ ऐसी ही एक वास्तविक घटना पर आधारित है, जिसमें हरियाणा के एक छोटे से गांव की साधारण महिला अपने पति को समुद्री लुटेरों की कैद से छुड़ाने के लिए सत्ता, नौकरशाही और तमाम सामाजिक बाधाओं से टकराती है। यह केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और लोकतांत्रिक व्यवस्था की परीक्षा की कहानी भी है।

आज राजनीति, प्रशासन, सेना और कॉरपोरेट जगत में महिलाएं अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज करा रही हैं। हालांकि, बहुत समय नहीं बीता, जब समाज का एक बड़ा हिस्सा यह मानता था कि महिलाएं कठिन परिस्थितियों में निर्णायक भूमिका नहीं निभा सकतीं। ‘सम्पा’ इसी सोच को चुनौती देने वाली पुस्तक है। यह किसी आदर्शवादी नायिका की नहीं, बल्कि एक बिल्कुल साधारण महिला की कहानी है, जो असाधारण परिस्थितियों में असाधारण साहस का परिचय देती है।

पुस्तक की नायिका सम्पा हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहने वाली स्कूल शिक्षिका है। उसका जीवन किसी भी मध्यमवर्गीय परिवार की तरह सामान्य है। पति रविंदर मर्चेंट नेवी में कार्यरत हैं और नौकरी की वजह से लंबे समय तक समुद्र में रहते हैं। जीवन सामान्य गति से चल रहा होता है कि एक दिन सम्पा को एक फोन कॉल मिलता है।

दूसरी तरफ मधु होती है, जो घबराई हुई आवाज में बताती है कि रविंदर का जहाज समुद्री लुटेरों के कब्जे में चला गया है। फोन कटने से पहले वह केवल इतना कहती है, ‘‘उसे बता देना, वह जरूर कुछ करेगी।’’ यही एक वाक्य सम्पा के पूरे जीवन की दिशा बदल देता है।

यहीं से शुरू होता है उस संघर्ष का सफर, जिसकी कल्पना शायद स्वयं सम्पा ने भी कभी नहीं की थी। वह राजनीति नहीं जानती, सरकारी प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं रखती और न ही प्रभावशाली लोगों तक उसकी कोई पहुंच है, लेकिन उसके पास एक चीज है- पति का उस पर अटूट विश्वास। यही विश्वास उसके संघर्ष की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।

पुस्तक का सबसे प्रभावशाली पक्ष यह है कि लेखक सम्पा को किसी असाधारण या चमत्कारी व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत नहीं करते। सम्पा इस कहानी की नायिका जरूर है, लेकिन लेखक उसे किसी सुपरहीरो की तरह नहीं गढ़ते। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका साधारण होना है। वह रोती है, टूटती है, निराश होती है, लेकिन हार नहीं मानती, बल्कि हर बार स्वयं को संभालकर फिर खड़ी हो जाती है। यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। पाठक उसके साहस से प्रभावित होने के साथ-साथ उसकी पीड़ा से भी जुड़ता है। शायद इसी कारण सम्पा कहानी का पात्र भर नहीं रह जाती, बल्कि संघर्ष का प्रतीक बन जाती है।

इस पुस्तक का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष भारतीय सरकारी व्यवस्था का चित्रण है। रविंदर की रिहाई के लिए सम्पा शिपिंग कंपनियों, मंत्रालयों, विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय तक के चक्कर लगाती है। हर जगह उसे आश्वासन तो मिलता है, लेकिन समाधान नहीं। लेखक इस पूरी प्रक्रिया के जरिये किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप नहीं लगाते, बल्कि उस तंत्र की धीमी गति और संवेदनहीनता को सामने रखते हैं, जिसमें आम नागरिक की पीड़ा अक्सर फाइलों के नीचे दब जाती है। पुस्तक कई ऐसे सवाल उठाती है, जिनका जवाब केवल सरकार नहीं, पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को तलाशना होगा।

हालांकि, लेखक सरकारी व्यवस्था की आलोचना करते हैं, लेकिन पुस्तक निराशा का आख्यान नहीं बनती। सम्पा हार मानने वालों में नहीं है। वह मीडिया का सहारा लेती है, ताकि उसकी आवाज अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। पत्रकारिता यहां केवल खबर देने का माध्यम नहीं बनती, बल्कि समाज और सत्ता के बीच संवाद का पुल भी दिखाई देती है। यह पक्ष पुस्तक को समकालीन संदर्भों से भी जोड़ता है।

पुस्तक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग तब आता है, जब सम्पा पति की रिहाई के लिए सीमाओं और राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर हर उस दरवाजे पर दस्तक देने का निर्णय लेती है, जहां से उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। पड़ोसी देश पाकिस्तान से मदद मांगने का उसका निर्णय केवल एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना का विस्तार है। लेखक यहां यह संदेश देते हैं कि संकट के क्षणों में इंसानियत कई बार राजनीतिक सीमाओं से बड़ी हो जाती है।

पुस्तक का भावनात्मक आधार सम्पा का परिवार है। यदि सम्पा इस संघर्ष की धुरी है तो उसका परिवार उसकी ताकत। मां अपने बेटे की चिंता को भीतर दबाकर बहू का मनोबल बढ़ाती है। पिता हर मोड़ पर उसके साथ खड़े रहते हैं। मामा इस कठिन यात्रा के सारथी बनते हैं और मित्र मधु अंत तक उसका साथ निभाती है। लेखक इन पात्रों के माध्यम से बताते हैं कि बड़ी लड़ाइयां कभी अकेले नहीं जीती जातीं। उनके पीछे परिवार, रिश्ते और मित्रताओं की अदृश्य शक्ति होती है।

भाषा की बात करें तो संजीव पालीवाल और मीनाक्षी चौधरी का लेखन सहज, प्रवाहपूर्ण और अनावश्यक अलंकरण से मुक्त है। पत्रकारिता की पृष्ठभूमि का प्रभाव पुस्तक में स्पष्ट दिखाई देता है। घटनाओं का क्रम विश्वसनीय है और तथ्य कहानी पर हावी नहीं होते। कहीं-कहीं कुछ प्रसंग अपेक्षाकृत विस्तार मांगते हैं और कुछ पात्रों की मनःस्थिति को और गहराई से उकेरा जा सकता था, लेकिन ये कमियां पुस्तक के समग्र प्रभाव को कमजोर नहीं करतीं।

‘सम्पा’ की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि यह किसी एक महिला की निजी लड़ाई तक सीमित नहीं रहती। यह उस समाज की कहानी बन जाती है, जहां एक साधारण नागरिक व्यवस्था से न्याय की उम्मीद करता है; जहां परिवार कठिन समय में सबसे बड़ा संबल बनता है और जहां एक महिला धैर्य, विश्वास और अडिग संकल्प के दम पर उन सीमाओं को पार कर जाती है, जिन्हें समाज ने उसके लिए तय कर रखा था।

यह पुस्तक पढ़ने के बाद पाठक केवल समुद्री लुटेरों की कैद से मुक्त हुए एक नाविक को याद नहीं रखता, बल्कि उस स्त्री को याद रखता है जिसने यह साबित किया कि असाधारण साहस किसी पद, शक्ति या विशेषाधिकार से नहीं आता। वह विश्वास, जिम्मेदारी और उस प्रेम से जन्म लेता है जो किसी भी भय से बड़ा होता है। यही कारण है कि ‘सम्पा’ केवल एक सच्ची घटना का दस्तावेज नहीं, बल्कि संघर्ष, उम्मीद और मानवीय जिजीविषा का जीवंत आख्यान बनकर सामने आती है।

किताब का नाम: सम्पा

सम्पा लेखक: मीनाक्षी चौधरी, संजीव पालीवाल

मीनाक्षी चौधरी, संजीव पालीवाल प्रकाशन: वेस्टलैंड बुक्स, नासादिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का एक डिवीजन

वेस्टलैंड बुक्स, नासादिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का एक डिवीजन पृष्ठ: 324

324 मूल्य: 339.15 रुपये

(साक्षी राज जनसत्ता ऑनलाइन में इंटर्न हैं।)

पुस्तक समीक्षा: सभ्यता के उत्थान से पतन तक, गौरव और कमजोरियों के बीच इतिहास की पड़ताल

शशि रंजन कुमार की The Decline of the Hindu Civilization: Lessons from the Past एक ऐसी पुस्तक है जो भारतीय सभ्यता के गौरव, कमजोरियों और ऐतिहासिक बदलावों को एक विश्लेषणात्मक नजरिये से देखने का प्रयास करती है। यह समीक्षा किताब के प्रमुख तर्कों, खूबियों और सीमाओं को समझने की कोशिश करती है। (पूरी समीक्षा पढ़ने के लिए क्लिक करें)



