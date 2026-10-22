पुस्तक: Power, Policy, Politics: Inside Modi’s Bharat 2014-2026

लेखक: विक्रम कपूर

2014 के बाद भारतीय राजनीति में आए बदलावों को सिर्फ चुनावी जीत-हार, सरकारी फैसलों या राजनीतिक विवादों के जरिए समझना आसान नहीं है। इस दौर ने शासन की शैली, राजनीतिक संवाद और सरकार तथा नागरिकों के रिश्ते को भी कई स्तरों पर प्रभावित किया है। पत्रकार विक्रम कपूर की पुस्तक Power, Policy, Politics: Inside Modi’s Bharat 2014–2026 इसी बदलती राजनीतिक तस्वीर को समझने की कोशिश करती है।

बारह वर्षों की इस यात्रा को लेखक कुछ चुनिंदा घटनाओं के जरिए नहीं, बल्कि उनके बीच दिखाई देने वाले संबंधों के आधार पर देखते हैं। पुस्तक का केंद्रीय विचार यही है कि मोदी सरकार के दौर में भारत में कई ऐसे निर्णायक मोड़ आए, जिन्होंने केवल तत्कालीन राजनीति को प्रभावित नहीं किया, बल्कि शासन और राजनीतिक व्यवस्था के काम करने के तरीके पर भी असर डाला।

दिलचस्प बात यह है कि विक्रम कपूर इस कहानी की शुरुआत किसी बड़े राजनीतिक विवाद से नहीं करते। अगस्त 2014 में शुरू हुई प्रधानमंत्री जन-धन योजना उनके लिए इस दौर को समझने का शुरुआती बिंदु बनती है। उस समय यह योजना मुख्य रूप से लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने की पहल के रूप में सामने आई थी। लेकिन बाद के वर्षों में इसका दायरा कहीं बड़ा दिखाई दिया। बैंक खातों का विस्तार, सरकारी योजनाओं की सीधी डिलीवरी और प्रशासनिक तंत्र की बढ़ती पहुंच धीरे-धीरे शासन के एक व्यापक मॉडल में बदलती नजर आई।

इसके बाद लेखक पिछले बारह वर्षों के उन प्रमुख राजनीतिक और नीतिगत फैसलों की ओर बढ़ते हैं, जिन्होंने देश की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक, अनुच्छेद 370 के निरसन से तीन तलाक कानून तक, CAA, कोरोना के दौरान लगाया गया लॉकडाउन, कृषि कानून और उनकी वापसी, महिला आरक्षण विधेयक और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा-ये सभी घटनाएं पुस्तक की राजनीतिक पड़ताल का हिस्सा हैं।

लेकिन विक्रम कपूर का उद्देश्य इन घटनाओं की सिर्फ सूची तैयार करना नहीं है। वे यह देखने की कोशिश करते हैं कि इन अलग-अलग फैसलों के पीछे सत्ता के काम करने की कौन-सी शैली दिखाई देती है। उनके विश्लेषण में निर्णय लेने की केंद्रीकृत प्रक्रिया, फैसलों को तेजी से लागू करने की क्षमता, राजनीतिक संदेश को स्पष्ट रूप से सामने रखने की रणनीति और कल्याणकारी योजनाओं को बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाना इस मॉडल की प्रमुख विशेषताएं बनकर उभरते हैं।

इसके साथ ही लेखक राजनीति के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान दिलाते हैं- नैरेटिव। आज किसी नीति का राजनीतिक प्रभाव सिर्फ इस बात से तय नहीं होता कि सरकार ने क्या किया। यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार उस फैसले को जनता के सामने किस रूप में रखती है, उसे किस तरह समझाती है और उसके इर्द-गिर्द किस तरह की राजनीतिक धारणा बनती है।

अपनी पुस्तक में विक्रम कपूर किसी फैसले को केवल सही या गलत साबित करने की कोशिश नहीं करते। उनका सवाल इससे आगे जाता है – अगर इन सभी फैसलों को एक साथ देखा जाए तो उनसे मोदी सरकार की राजनीति और शासन की कौन-सी तस्वीर बनती है?

सत्ता के सामने प्रतिरोध की राजनीति

किसी भी सरकार की कहानी सिर्फ उसके फैसलों की कहानी नहीं होती। उसके सामने खड़ा विरोध भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। पुस्तक में CAA के खिलाफ आंदोलन, किसान आंदोलन और कोविड संकट को इसी नजरिए से देखा गया है। लेखक इन घटनाओं को महज विरोध प्रदर्शनों के रूप में नहीं देखते। उनके लिए ये ऐसे क्षण थे, जब सरकार के राजनीतिक संचार, प्रशासनिक क्षमता और बनाए गए नैरेटिव की वास्तविक परीक्षा हुई।

कृषि कानून इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण हैं। सरकार ने इन कानूनों को तेजी से लागू किया, लेकिन इसके खिलाफ किसानों का आंदोलन लंबे समय तक चलता रहा। अंततः सरकार को कानून वापस लेने पड़े। यह प्रसंग बताता है कि मजबूत राजनीतिक बहुमत और तेज निर्णय लेने की क्षमता के बावजूद सत्ता की अपनी सीमाएं होती हैं। लगातार और संगठित जनप्रतिरोध सरकार को अपने फैसलों पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है।

कोरोना महामारी ने भी इसी तरह सरकार की क्षमता और उसकी सीमाओं दोनों को सामने रखा। लॉकडाउन का फैसला तेजी से लिया गया, लेकिन उसके बाद पैदा हुई मानवीय और आर्थिक मुश्किलों ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत जैसे विशाल और विविध समाज में केवल प्रशासनिक आदेशों के जरिए हर चुनौती का समाधान नहीं किया जा सकता।

2024 का जनादेश और मतदाता की जटिल पसंद

2024 का लोकसभा चुनाव पुस्तक में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है। कपूर इस चुनाव को केवल भाजपा की जीत या विपक्ष की सफलता-असफलता के पारंपरिक ढांचे में नहीं रखते।

उनके अनुसार भाजपा राष्ट्रीय राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति बनी रही, लेकिन 2019 के मुकाबले उसका संसदीय बहुमत कम हुआ। इसका परिणाम एक ऐसी लोकसभा के रूप में सामने आया, जहां राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पहले से अधिक दिखाई देती है।

यह चुनाव भारतीय मतदाता की जटिल पसंद को भी सामने लाता है। एक मतदाता सरकारी योजनाओं से संतुष्ट हो सकता है और फिर भी महंगाई को लेकर परेशान हो सकता है। वह मजबूत नेतृत्व का समर्थन कर सकता है, लेकिन साथ ही सरकार से अधिक जवाबदेही भी चाहता हो। वह किसी सरकार को सत्ता में वापस ला सकता है, लेकिन उसके बहुमत को सीमित भी कर सकता है।

यही विरोधाभास नहीं, बल्कि लोकतंत्र की वास्तविक जटिलता है। भारतीय मतदाता का फैसला हमेशा किसी एक मुद्दे या एक भावना से तय नहीं होता। इसी वजह से चुनावी जनादेश को समझना अपने आप में एक कठिन लेकिन महत्वपूर्ण राजनीतिक अभ्यास है।

राजनीति को जमीन से समझने की कोशिश

पुस्तक की एक बड़ी विशेषता उसका जमीनी नजरिया है। चुनाव विश्लेषक यशवंत देशमुख अपनी भूमिका में कपूर की इसी विशेषता को रेखांकित करते हैं। राजनीति सिर्फ संसद में नहीं होती। राजनीतिक दलों के कार्यालयों और टेलीविजन स्टूडियो में होने वाली बहसें भी उसकी पूरी तस्वीर नहीं देतीं। राजनीति सड़क पर है, बाजार में है, गांव में है, रेलवे स्टेशन पर है और उन सामान्य बातचीत में भी है, जिनमें आम लोग अपने अनुभव साझा करते हैं।

हो सकता है कि किसी व्यक्ति को किसी सरकारी नीति की तकनीकी भाषा समझ में न आए, लेकिन उस नीति ने उसके जीवन को कैसे बदला, इसका अनुभव उसे जरूर होता है। इसीलिए कपूर की पुस्तक में मतदाता, किसान, बैंक कर्मचारी, राजनीतिक कार्यकर्ता, पत्रकार और आम नागरिक जैसे अलग-अलग वर्गों की मौजूदगी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये सभी मिलकर उस भारत की तस्वीर बनाते हैं, जिसे केवल सत्ता के गलियारों से समझना संभव नहीं है।

मोदी की राजनीति से आगे बदलता हुआ भारत

Power, Policy, Politics की महत्वाकांक्षा केवल नरेंद्र मोदी या भाजपा की राजनीतिक यात्रा का दस्तावेज बनने की नहीं है। पुस्तक इसके जरिए भारतीय राजनीति के बदलते स्वरूप को भी पकड़ने की कोशिश करती है।

पिछले वर्षों में राजनीति अधिक तेज हुई है। उसका स्वरूप अधिक दृश्यात्मक हुआ है और आंकड़ों की भूमिका भी बढ़ी है। सरकार के कामकाज को अब केवल विचारधारा या राजनीतिक पहचान के आधार पर नहीं देखा जाता। योजनाएं जमीन तक कितनी पहुंचीं और लोगों के जीवन पर उनका क्या असर पड़ा, यह भी राजनीतिक मूल्यांकन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।

इसी के साथ राजनीतिक नैरेटिव लगातार तैयार और प्रसारित होते रहते हैं। सोशल और पारंपरिक मीडिया के दौर में किसी नीति की राजनीतिक धारणा बहुत तेजी से बन सकती है और उतनी ही तेजी से बदल भी सकती है। लेकिन सत्ता के विस्तार के साथ लोकतांत्रिक प्रतिरोध की संभावना समाप्त नहीं होती। जनमत, आंदोलन और चुनावी प्रक्रिया अब भी राजनीतिक शक्ति के संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।

इसीलिए इस पुस्तक को मोदी सरकार के पक्ष में लिखा गया प्रशस्ति-पत्र मानना सही नहीं होगा। दूसरी ओर, इसे सरकार के खिलाफ आरोप-पत्र कहना भी उतना ही गलत होगा। पुस्तक की कोशिश इससे अलग है। वह पिछले बारह वर्षों में लिए गए फैसलों के पीछे काम करने वाली राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समझना चाहती है।

फैसला क्या था, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसका असर क्या हुआ

पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष शायद यही है कि राजनीति को केवल फैसलों की सूची के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता। किसी सरकार ने क्या फैसला लिया, यह महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके साथ कई और सवाल भी जुड़े होते हैं- उस फैसले को जनता तक कैसे पहुंचाया गया? उसे कितनी तेजी से लागू किया गया? उसका लाभ किस वर्ग तक पहुंचा?

उसके कारण किसे नुकसान हुआ? विरोध किस तरह सामने आया? और अंत में मतदाताओं ने उस पूरे अनुभव पर क्या प्रतिक्रिया दी? इन सवालों को एक साथ देखने पर ही किसी राजनीतिक मॉडल की वास्तविक तस्वीर बनती है। यही कारण है कि Power, Policy, Politics: Inside Modi’s Bharat 2014–2026 समकालीन भारतीय राजनीति को समझने की कोशिश करने वाले पाठकों के लिए उपयोगी पुस्तक बनती है।

मोदी सरकार के समर्थकों को इसमें उसके शासन और राजनीतिक मॉडल को समझने का एक ढांचा मिल सकता है। आलोचकों के लिए यह सत्ता के केंद्रीकरण, राजनीतिक संचार और केंद्रीयकृत शासन की सीमाओं पर विचार करने का आधार उपलब्ध कराती है। वहीं राजनीति के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए इसकी उपयोगिता इस बात में है कि यह बारह वर्षों की राजनीति को केवल ‘समर्थन’ और ‘विरोध’ के दो खांचों में रखने से बचती है।

अंततः कपूर की पुस्तक यह याद दिलाती है कि मोदी युग की कहानी सिर्फ सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की कहानी नहीं है। यह उन फैसलों को जनता तक पहुंचाने की प्रक्रिया, उनके क्रियान्वयन, उनके खिलाफ खड़े हुए विरोध, उनके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव और उन सबको लेकर नागरिकों के अनुभव की भी कहानी है।

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