आज के समय में पैसा हमारी जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। कमाई चाहे नौकरी से, कारोबार से या किसी अन्य जरिए से हो। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका कमाया गया पैसा सही जगह इस्तेमाल हो और उसे भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो।

लेकिन समस्या यही से शुरू होती है। हममें से अधिकतर लोग है जो कमाई, खर्च, बचत, निवेश और कर्ज के बीच सही संतुलन नहीं बना पाते। राधिका गुप्ता और निरंजन अवस्थी द्वारा लिखी गई ‘मैंगो मिलियनेयर’ इसी विषय को समझने की कोशिश करने वाली किताब है।

‘मैंगो मिलियनेयर’ नाम सुनते ही सबसे पहले मन में यहां सवाल आता है कि आखिर यह किताब है क्या? यह किताब का उद्देश्य न कोई स्टॉक का टिप्स देना है, न ही जल्दी अमीर बनाने वाली कोई गाइड है और न ही कोई भारी-भरकम बिजनेस के शब्दों से भरी हुई पाठ्यपुस्तक है।

इसका असली विषय पैसे को समझना और अपनी आर्थिक जिंदगी को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करना है। किताब का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि इसमें पर्सनल फाइनेंस को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखने की कोशिश की गई है।

आमतौर पर जब हम निवेश या वित्तीय योजना के बारे में पढ़ते हैं तो शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, ब्याज, रिटर्न और टैक्स जैसे शब्द सामने आते हैं। शुरुआत करने वाले व्यक्ति के लिए ये बातें कई बार मुश्किल लग सकती हैं।

मुझे यह किताब काफी अच्छी इसलिए लगी है क्योंकि इस किताब में कई ऐसे तरीकों का इस्तेमाल किया गया है ताकि आप इन विषयों को काफी आसानी से समझ सकें।

इसमें सबसे पहला तरीका यह है कि आपको इसमें हर विषय को एक कहानी या आम जीवन से कनेक्ट करके समझाया गया है। वही, अगर आप फिल्मों के शौकीन है तो आपके लिए यह किताब और मजेदार हो सकती है क्योंकि दोनों लेखक को फिल्मों का काफी शौक है। इसी वजह से उन्होंने कई विषयों को फिल्मी उदाहरणों से जरिए समझाने की कोशिश की है।

इस किताब से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे यह लगती है कि सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना ही आर्थिक सफलता नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की आमदनी अच्छी है, लेकिन वह अपने खर्च को नियंत्रित नहीं कर पाता, बचत नहीं करता और भविष्य के लिए योजना नहीं बनाता, तो ज्यादा कमाई के बावजूद आर्थिक चिंता बनी रह सकती है।

दूसरी तरफ, सीमित आमदनी वाला व्यक्ति भी अगर अपने पैसे का सही प्रबंधन करता है तो धीरे-धीरे अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकता है।

आजकल सोशल मीडिया पर निवेश से जुड़े बहुत सारे वीडियो देखने को मिलते हैं। कहीं जल्दी पैसा कमाने की बात होती है तो कहीं कुछ ही समय में पैसा दोगुना करने के दावे किए जाते हैं।

ऐसे माहौल में पर्सनल फाइनेंस को समझने का एक व्यवस्थित नजरिया और भी जरूरी हो जाता है। मैंगो मिलियनेयर इसी सोच की तरफ ध्यान खींचती हुई किताब लगती है।

किताब का एक महत्वपूर्ण पहलू खर्च और बचत के बीच संतुलन को समझना है। पैसा बचाने का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति अपनी हर इच्छा को दबाकर रखे। वहीं हर कमाई को खर्च कर देना भी सही तरीका नहीं है। असली जरूरत इस बात की है कि व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं को पहचाने और उसके हिसाब से अपने पैसों की योजना बनाए।

निवेश के मामले में भी केवल रिटर्न देखना पर्याप्त नहीं होता। निवेश के साथ जोखिम जुड़ा होता है और हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, उम्र, लक्ष्य और जोखिम लेने की क्षमता अलग हो सकती है। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति की निवेश रणनीति को देखकर उसे बिना सोचे अपनाना सही नहीं माना जा सकता। इस तरह की समझ मैंगो मिलियनेयर का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

किताब का नाम ‘मिलियनेयर’ है, इसलिए इसे पढ़ते समय यह उम्मीद करना स्वाभाविक है कि इसमें अमीर बनने के तरीके बताए जाएंगे। लेकिन इसे केवल करोड़पति बनने की किताब के रूप में देखना शायद इसके व्यापक विषय को छोटा कर देगा। इसमें कमाई के साथ बचत, निवेश, बीमा, कर्ज और भविष्य की योजना जैसे कई पहलू शामिल होते हैं।

किताब उन युवाओं के लिए भी उपयोगी हो सकती है जिन्होंने अभी कमाना शुरू किया है। नौकरी या बिजनेस शुरू करने के बाद पहली बार व्यक्ति के पास अपनी कमाई आती है और उसी समय खर्च करने की आदत भी बनती है। अगर शुरुआत से ही बचत और वित्तीय अनुशासन की आदत बन जाए तो आगे चलकर आर्थिक फैसले लेना आसान हो सकता है।

इसी तरह परिवार चलाने वाले लोगों के लिए भी पैसे की योजना जरूरी है। घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य से जुड़े खर्च, घर खरीदने की योजना और रिटायरमेंट जैसे लक्ष्य अलग-अलग समय पर सामने आते हैं।

इन सभी के लिए पहले से योजना बनाना जरूरी है। पर्सनल फाइनेंस का मतलब केवल शेयर बाजार में पैसा लगाना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी आर्थिक जिंदगी को व्यवस्थित करना है।

हालांकि, जो लोग पहले से ही पर्सनल फाइनेंस के बारे में काफी जानकारी रखते हैं, उन्हें किताब की कुछ बातें सामान्य लग सकती हैं। इसलिए इस किताब को बिल्कुल नए निवेश विकल्प खोजने वाली किताब के बजाय बुनियादी समझ विकसित करने वाली किताब के तौर पर देखना ज्यादा उचित होगा।

एक पाठक के नजरिए से देखें तो इस तरह की किताबों का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि वे हमें अपने पैसे के बारे में सोचने के लिए मजबूर करती हैं। हम हर महीने कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, कितना बचाते हैं और भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं – इन सवालों के जवाब जानना अपने आप में एक अच्छी शुरुआत है।

किताब: मैंगो मिलियनेयर- शानदार जीवन के लिए स्मार्ट मनी मैनेजमेंट

लेखक: राधिका गुप्ता और निरंजन अवस्थी

हिंदी अनुवाद: असीम चांदना

प्रकाशक: मंजुल पब्लिशिंग हाउस

कीमत: 399 रुपये

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