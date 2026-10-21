हिंदी साहित्य के कालजयी लेखकों में से एक भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के कालजयी कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार और अनुवादक थे। भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी (अब पाकिस्तान) में हुआ था और उनकी मृत्यु 11 जुलाई 2003 को हुई। वह हिंदी साहित्य के उन महान रचनाकारों में से एक हैं जिन्होंने मानवीय संवेदना, नैतिक द्वंद्व, सामाजिक बदलाव, प्रेम और इतिहास को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। उनकी कहानियां अपने समय की सामाजिक और मानवीय सच्चाइयों को दर्ज करने के साथ-साथ पाठक को भीतर तक झकझोरती हैं। आइए जानते हैं भीष्म साहनी की पांच चर्चित कहानियों के बारे में, जो हिंदी साहित्य में अपनी अलग पहचान रखती हैं और जिनके भीतर जीवन, समाज और मनुष्य को समझने का कोई न कोई गहरा संदेश छिपा है।

1- चीफ की दावत

भीष्म साहनी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक ‘चीफ की दावत’ है, इसमें एक मध्यवर्गीय व्यक्ति अपने अधिकारी को खुश करने के लिए अपनी बूढ़ी मां को ही बोझ समझने लगता है। यह मध्यवर्गीय मानसिकता, समाजिक दिखावे और मां-बेटे के रिश्ते में बदलते मूल्यों को उजागर करने वाली एक चर्चित कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं, किस तरह पद, प्रतिष्ठा और तरकी की चाह में कुछ लोग अपने ही परिवार के सदस्यों को बोझ समझने लगते हैं।

2- अमृतसर आ गया है

‘अमृतसर आ गया है’ कहानी भारत विभाजन के दौर में फैले सांप्रदायिक तनाव, भय और अविश्वास को समझने के लिए महत्वपूर्ण रचना है। कहानी का कथावाचक विभाजन के समय रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा होता है। डिब्बे में एक सरदार, तीन पठान व्यापारी, एक दुबला-पतला बाबू और दूसरे यात्री मौजूद होते हैं। शुरुआत में यात्रियों के बीच हंसी-मजाक और सामान्य बातचीत होती है। लेकिन जैसे-जैसे सांप्रदायिक दंगों की खबरें मिलती हैं और गाड़ी हिंसा प्रभावित इलाकों से गुजरती है, डिब्बे का माहौल बदलने लगता है।

3- साग-मीट

भीष्म साहनी की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक ‘साग-मीट’ भी है, जिसमें घरेलू जीवन, सामाजिक व्यवहार और रिश्तों के भीतर छिपी मानसिकता का चित्रण मिलता है। यह मध्यवर्गीय और संपन्न समाज की मानसिकता, घरेलू नौकरों के शोषण और वर्गभेद पर तीखा व्यंग्य है। भीष्म साहनी ने सुमित्रा की सामान्य बातचीत के माध्यम से समाज की ऐसी विडंबना उजागर की है, जिसमें लोग अपन नौकरों की वफादारी और मेहनत की प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन उनके सम्मान, भावनाओं और अधिकारों को महत्व नहीं देते।

4- ओ हरामजादे!

‘ओ हरामजादे’! भीष्म साहनी की चर्चित कहानियों में से एक है। यह प्रवासी जीवन की अकेलेपन भरी दुनिया, अपने देश के प्रति लगाव और बचपन की दोस्ती की आत्मीयता को सामने लाती है। कहानी का मुख्य पात्र विदेश में एक सफल इंजीनियर बना चुका है, लेकिन उसके भीतर अपने शहर और पुराने दोस्तों की यादें अब भी जीवित हैं।

5- खिलौने

‘खिलौने’ कहानी में नौकरीपेशा पति-पत्नी अपने काम और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हैं कि बच्चों की भावनात्मक जरूरतों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते हैं। खिलौने बच्चों के लिए केवल खेलने की वस्तु नहीं, बल्कि माता-पिता के प्रेम और समय से जुड़ी उनकी इच्छाओं का प्रती बन जाते हैं।

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सच्चा प्रेम केवल किसी व्यक्ति को पाने का नाम नहीं, बल्कि त्याग और दूसरे के जीवन में प्रकाश लाने की भावना भी है। इस कहानी की शुरुआत समुद्र से होती है। चंपा एक साहसी युवती है, जो समुद्री जीवन और संघर्ष से जुड़ी हुई है। वह अपने अतीत की… आगे की कहानी यहां क्लिक कर पढ़ें