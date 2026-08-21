मनुष्य ने जब पहली बार आसमान की ओर देखा होगा, तभी उसके भीतर यह सवाल भी पैदा हुआ होगा कि यह दुनिया आखिर बनी कैसे। सूरज, चांद, सितारों और जीवन की उत्पत्ति को समझने की कोशिश में उसने कभी मिथकों और कहानियों का सहारा लिया, कभी धर्म और दर्शन का और बाद में विज्ञान का। लेकिन ब्रह्मांड को समझने की यह कोशिश आज भी जारी है। गौहर रजा की पुस्तक ‘मिथकों से विज्ञान तक : ब्रह्मांड के विकास की बदलती कहानी’ इसी लंबी मानवीय जिज्ञासा को विज्ञान, इतिहास, धर्म, आस्था और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के संदर्भ में समझने की कोशिश करती है।

यह पुस्तक केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति की वैज्ञानिक कहानी बताने वाली किताब नहीं है। इसके केंद्र में वह सवाल भी है कि मनुष्य ने अज्ञात को समझने के लिए अलग-अलग रास्ते क्यों चुने और विज्ञान की पद्धति उन रास्तों से किस तरह अलग है। मिथक, धर्म, आस्था, परंपरा और विज्ञान के बीच की सीमाओं को समझने का प्रयास पुस्तक को सामान्य विज्ञान-परिचय वाली किताबों से अलग करता है।

वैज्ञानिक चेतना और कवि-संवेदना का मेल

पुस्तक के लेखक गौहर रजा का अपना जीवन भी विज्ञान और सामाजिक चेतना के इस मेल की पृष्ठभूमि तैयार करता है। अलीगढ़ से बीएससी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया। इसके बाद वे वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR में वैज्ञानिक रहे और चीफ साइंटिस्ट के पद से सेवानिवृत्त हुए। लेकिन उनकी पहचान केवल एक वैज्ञानिक तक सीमित नहीं है। वे प्रतिरोध और सामाजिक सरोकारों की कविताएं लिखने वाले कवि भी हैं। उनके तीन कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और उनकी कविताओं का जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, अरबी, अफ्रीकी और अंग्रेजी सहित कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है।

गौहर रजा के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वैज्ञानिक सोच को आम लोगों तक पहुंचाने में बीता है। उन्होंने देश में विज्ञान की सार्वजनिक समझ और वैज्ञानिक सोच पर शोध किया है। वैज्ञानिक संचार से जुड़े उनके शोध, लेख और पुस्तकें भी इसी दिशा में उनके लंबे काम को रेखांकित करते हैं। वे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक जर्नल्स के संपादकीय मंडलों से भी जुड़े रहे हैं और टेलीविजन पर विज्ञान तथा सामाजिक सवालों से जुड़ी बहसों में एक परिचित चेहरा रहे हैं।

शायद इसी अनुभव ने उन्हें यह सवाल पूछने की जमीन दी कि विज्ञान और धर्म के बीच संबंध को किस तरह समझा जाए। लेखक के अनुसार उन्हें लंबे समय से यह सवाल परेशान करते रहे हैं कि क्या धर्म और विज्ञान एक-दूसरे के विरोधी हैं या पूरक? क्या कोई बेहद धार्मिक व्यक्ति अच्छा वैज्ञानिक हो सकता है? क्या विज्ञान लोगों को अधर्मी बनाता है? और क्या किसी अत्यधिक धार्मिक समाज में वैज्ञानिक दृष्टि विकसित हो सकती है?

कुंभ के मैदान से मिला व्यावहारिक अनुभव

इन सवालों के पीछे लेखक का व्यक्तिगत अनुभव भी है। CSIR में नौकरी के दौरान उन्होंने इलाहाबाद में होने वाले कुंभ और अर्धकुंभ मेलों में लगातार जाकर हजारों लोगों के बीच सर्वेक्षण किया। उद्देश्य था यह समझना कि आम लोगों की विज्ञान के प्रति सोच क्या है, उनकी वैज्ञानिक जानकारी का स्तर कितना है और उसमें समय के साथ किस तरह के बदलाव आते हैं। यह अनुभव पुस्तक के विषय को केवल सैद्धांतिक बहस नहीं रहने देता, बल्कि उसे समाज की वास्तविक जमीन से जोड़ता है।

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पुस्तक की इसी विशेषता को रेखांकित करते हुए सेवानिवृत्त हिंदी प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार डॉ. गोपाल गोयल कहते हैं, “यह पुस्तक ब्रह्मांड और जीवन के विकास की बदलती कहानी सुनाते हुए ‘विज्ञान’ की परिभाषा चिन्हित करने की एक कोशिश है। इतिहास के पन्ने पलटते हुए इसमें बताया गया है कि विज्ञान और धर्म के बीच ‘वास्तविकता’ की लकीर खींचना जरूरी है। यह बात भी पग-पग पर जाहिर होती है कि तार्किक दृष्टि, वैज्ञानिक पद्धति और मानवीय संवेदना परस्पर पूरक ही हैं।” उनके अनुसार गौहर रजा की यह किताब इसलिए पढ़ी जानी चाहिए ताकि सभ्यता के विकास में विज्ञान की भूमिका और उसके संघर्ष को समझा जा सके तथा विज्ञान के ऐतिहासिक विकास को उसके व्यापक सामाजिक इतिहास और वर्तमान के संदर्भ में देखा जा सके।

पुस्तक की भूमिका में विद्वान लेखक और विचारक पुरुषोत्तम अग्रवाल भी इसके इसी पक्ष को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार यह किताब विज्ञान का परिचय देने वाली सामान्य पुस्तकों से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें विज्ञान के स्वभाव और इतिहास को मानव इतिहास में आए भौतिक और संवेदनात्मक परिवर्तनों के साथ जोड़कर देखने की कोशिश की गई है। वैज्ञानिक चेतना और कवि-संवेदना का यह मेल पुस्तक को एक अलग दृष्टि देता है।

छह अध्यायों में सिमटा ब्रह्मांड का सफर

पुस्तक छह प्रमुख अध्यायों में आगे बढ़ती है। ‘विज्ञान क्या है?’ से शुरू होकर यह ‘आम नागरिक की नजर में विज्ञान’, ‘ब्रह्मांड और सृष्टि की उत्पत्ति को समझने की कोशिशें’, ‘आधुनिक विज्ञान की नजर से ब्रह्मांड की उत्पत्ति’, ‘बुद्धिमान मानव का सफर’ और अंततः ‘विज्ञान और धर्म के सवालों में अंतर’ तक पहुंचती है। पुस्तक के अंत में 170 संदर्भों का उल्लेख भी है, जो इसके शोधपरक आधार को सामने लाता है।

पुस्तक का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि ब्रह्मांड की उम्र को लेखक महज वैज्ञानिक आंकड़े के रूप में नहीं देखते। वे बताते हैं कि सृष्टि ने उस क्षण तक पहुंचने में 13.799 अरब वर्ष से अधिक का समय लिया है, जब मनुष्य इस दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही सवाल उठता है कि मानव मस्तिष्क, जिसे लेखक सृष्टि की सबसे खूबसूरत उपलब्धियों में से एक मानते हैं, उसका इस्तेमाल किसलिए किया जाना चाहिए? शांति के लिए या युद्ध के लिए? जीवन को बेहतर बनाने के लिए या विनाश के लिए?

यहीं पुस्तक विज्ञान को प्रयोगशाला और वैज्ञानिक सिद्धांतों की सीमा से बाहर ले जाती दिखाई देती है। विज्ञान केवल प्रकृति के रहस्यों को जानने का माध्यम नहीं, बल्कि मनुष्य की जिम्मेदारी का सवाल भी बन जाता है। लेखक के लिए प्रकृति के रहस्यों को जानना मानवता के सामने मौजूद एक बड़े लक्ष्य की तरह है और विज्ञान उस लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने की प्रक्रिया।

मिथकों से विज्ञान तक का अनवरत सफर

गौहर रजा स्वयं नास्तिक और विज्ञान के पक्षधर होने की बात कहते हैं, लेकिन यह भी स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने पुस्तक में अपनी पक्षधरता को नियंत्रित रखने की कोशिश की है। उनका जोर इस बात पर है कि मनुष्य ने जब से सवाल पूछने और उनके जवाब तलाशने शुरू किए, तभी से उसके सामने वास्तविकता को समझने के अलग-अलग प्रयास मौजूद रहे हैं। धर्म और ग्रंथ भी इसी मानवीय प्रयास का हिस्सा रहे हैं और विज्ञान भी।

इस दृष्टि से ‘मिथकों से विज्ञान तक’ केवल ब्रह्मांड के विकास की बदलती कहानी नहीं है। यह मनुष्य के सोचने के तरीके के विकास की कहानी भी है। यह उस यात्रा को देखने की कोशिश करती है जिसमें अज्ञात को समझने के लिए मनुष्य ने मिथक रचे, धार्मिक और दार्शनिक विचार विकसित किए और फिर प्रमाण, तर्क और वैज्ञानिक पद्धति के सहारे वास्तविकता को समझने का एक नया रास्ता बनाया।

184 पृष्ठों की यह पुस्तक उन पाठकों के लिए विशेष रुचि की हो सकती है जो विज्ञान को केवल तकनीक और आविष्कारों तक सीमित नहीं मानते, बल्कि उसे समाज, इतिहास, आस्था और मनुष्य की चेतना के संदर्भ में समझना चाहते हैं। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण आग्रह शायद यही है कि सवाल पूछना बंद न किया जाए। क्योंकि विज्ञान किसी अंतिम सत्य पर रुक जाने का नाम नहीं, बल्कि उपलब्ध ज्ञान की सीमाओं को पहचानते हुए नए सवाल उठाने और नए प्रमाणों के आधार पर अपनी समझ को बदलते रहने की प्रक्रिया है।

आखिर में पुस्तक की यही बात उसे समकालीन बनाती है। ब्रह्मांड अरबों वर्षों की यात्रा करके यहां तक पहुंचा है और मनुष्य उस यात्रा को समझने की कोशिश कर रहा है। मिथकों से विज्ञान तक की यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। शायद उसका सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव वही है, जहां मनुष्य किसी उत्तर को अंतिम मान लेने के बजाय फिर पूछता है – इसके आगे क्या है?

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उत्तर प्रदेश के बांदा नगर के वयोवृद्ध चिकित्सक डॉ. शरद चतुर्वेदी की वैज्ञानिक शोध पर आधारित एक अति महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित होकर आई है। पुस्तक का नाम है – “सनातन संस्कृति एवं अध्यात्म में वैज्ञानिक अनुसंधान”। जैसा कि पुस्तक के शीर्षक से ही स्पष्ट है कि यह कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, अपितु सनातन संस्कृति एवं अध्यात्म में प्रतिपादित वैज्ञानिक तथ्यों का अनुसंधान है। यह अनेक ग्रंथों के परिशीलन के उपरांत प्राप्त वैज्ञानिक निष्कर्षों, लेखक के अपने प्रकाशित और अप्रकाशित अनेक शोध पत्रों तथा कतिपय ग्रंथों में निष्पादित संकलनों का संग्रह है। पूरी समीक्षा पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक