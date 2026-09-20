जेठ की तपती धूप और उमस में सक्ती स्टेशन के प्लेटफार्म पर बैठे यात्री बार-बार गमछे से चेहरे पोंछ रहे थे। तभी लाउडस्पीकर पर स्थानीय बोली में घोषणा हुई, ‘यात्री मन धियान देहू…बिलासपुर-रायगढ़ पैसेंजर थोरिक बेरा मा प्लेटफारम नंबर एक मा आवत हे…।’ ट्रेन ढाई घंटे विलंब से चल रही थी। जैसे ही ट्रेन प्लेटफार्म पर रुकी, सुस्त पड़ा स्टेशन देखते-देखते मेले में बदल गया। लोग सामान समेटकर उठ खड़े हुए। कोई बच्चों को खींच रहा था, कोई सामान संभाल रहा था। प्लेटफार्म के बाहर गांव की महिलाएं बांस की टोकरियों में ताजी साग-सब्जियां सजाकर बैठी थीं। सब्जियों पर गांव की मिट्टी की गंध बसी थी। गाड़ी रुकते ही खीरा-ककड़ी बेचने वाली कुछ महिलाएं प्लेटफार्म पर दौड़ीं, लपककर खिड़कियों के पास जा पहुंचीं, ‘ले ले बाबू! एकदम बाड़ी के टोरे ताजा हे!’

मनटोरा सिर पर सब्जियों के भारी बोरे लादे भीड़ से जूझ रही थी। सांवला चेहरा पसीने से लथपथ था। माथे की मैरून गोल बिंदी उसके थके चेहरे पर सहज गरिमा बिखेर रही थी। डिब्बे के दरवाजे पर खड़े कुछ आवारा लड़के आती-जाती लड़कियों को घूर रहे थे। मनटोरा पर नजर पड़ी तो एक ने दूसरे के कान में कुछ कहा और दोनों ठठाकर हंस पड़े। मनटोरा ने उनकी ओर देखा तक नहीं। तभी ट्रेन की सीटी बजी। गाड़ी सरकने लगी। अचानक एक भयावह चीख पूरे डिब्बे में गूंज उठी। दस-बारह यात्री दरवाजे की ओर दौड़े।

मनटोरा ने सहारे के लिए लोहे के हैंडल पर हाथ रखा ही था कि सिर पर रखा बोरा खिसक गया। उसे बचाने के लिए दोनों हाथ उसकी ओर बढ़े और हैंडल पर पकड़ छूट गई। वह बोरे को कसकर पकड़े डिब्बे के मुहाने से आधी बाहर लटक गई। उसी क्षण दो युवकों ने उसे बोरे समेत पूरी ताकत से भीतर खींच लिया। जरा-सी देर होती तो वह चलती ट्रेन से नीचे गिर जाती। वह दरवाजे के पास फर्श पर आ गिरी।

कुछ देर वह हांफती रही। सामने बैठे बूढ़े व्यक्ति ने चिंता से कहा, ‘अरे बेटी! अभी नीचे गिर जाती तो? अपनी जान से हाथ धो बैठती! और फिर इन बोरों की क्या कीमत रह जाती?’ मनटोरा कुछ नहीं बोली। बूढ़े की बात में उसकी जान की चिंता थी, लेकिन वह जानती थी कि उन बोरों में सिर्फ सब्जियां नहीं, उसके घर का चूल्हा और बच्चों की भूख भी बंधी थी। मनटोरा ने बोरों को टटोला, ढीली रस्सी कसकर बांधी और उन्हें सीट के नीचे खींचकर छिपा दिया। एक कोना फिर भी बाहर झांकता रहा। टीटीई के भय से वह बोरों के सामने तनकर खड़ी हो गई। कुछ यात्रियों की नजरें उसके चेहरे पर नहीं, फटे ब्लाउज से झांकते शरीर पर थीं। उसने पल्लू थोड़ा और खींच लिया और बाहर देखने लगी। तभी दो रेलवे पुलिस के जवान डिब्बे में चढ़े।

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खाकी वर्दी देखते ही उसकी सांस अटक गई। तीन महीने पहले की घटना आंखों के सामने तैर गई। वही खरसिया स्टेशन था। थोड़े-से पैसों के लिए टिकट बाबू के सामने वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई थी, ‘साहब, गरीब लोगन हन…लइका-बच्चामन भूख मर जाहीं…।’ लेकिन दया नहीं उपजी। गाड़ी चलने लगी तो टिकट बाबू के इशारे पर एक रेलवे पुलिस के जवान ने उसकी दिनभर की मेहनत से भरे सब्जियों के बोरे चलती रेलगाड़ी से नीचे फेंक दिए। हरी सब्जियां प्लेटफार्म पर इस तरह बिखर गई थीं, जैसे उसके भाग्य के अनगिनत टुकड़े हो गए हों। बोरा फट गया था; हरी मिर्च बिखर गई, टमाटर दूर तक लुढ़क गए और ककड़ियां पटरी के किनारे जा गिरीं।

आज फिर खाकी वर्दी देखकर वह खिड़की की ओर सरक गई। शरीर को इस तरह समेट लिया, मानो रेलगाड़ी के लोहे में ही समा जाना चाहती हो। ठीक वैसे, जैसे घायल चिड़िया शिकारी को देखकर सूखे पत्तों के पीछे सांस रोककर छिप जाती है। लेकिन पुलिसकर्मी की नजर सीधे उसके बोरों पर जा टिकी। ‘ये किसके बोरे हैं रे?’ ‘साहब… मेरे हैं।’ ‘कहां ले जा रही हो?’ ‘साहब… रायगढ़… सब्जी बेचने।’ ‘रोज आती-जाती हो?’ ‘साहब…आती-जाती हूं।’ ‘महीना बंधा हुआ है?’ मनटोरा चुप रही। उसने आंचल की गांठ खोली और दस-दस रुपए के दो नोट निकालकर बढ़ा दिए।

सिपाही ने पूछा, ‘टिकट है?’ उसने मुड़ा-तुड़ा टिकट दिखाया। ‘चालान कटेगा।’ मनटोरा समझ गई। उसने दस रुपए का एक और नोट उसकी हथेली पर रख दिया। दोनों सिपाही पैसे जेब में ठूंसकर अगले डिब्बे की ओर बढ़ गए। रायगढ़ आने तक थकान से उसकी आंखें बंद होने लगीं। एक अधेड़ यात्री ने कंधा हिलाकर जगाया। वह हड़बड़ाकर उठी, दोनों बोरे उठाए और ट्रेन से नीचे उतर गई।

प्लेटफार्म पर चलते हुए वह मन ही मन हिसाब लगाने लगी। पुलिसवालों को तीस रुपए, रेल का किराया अठारह रुपए। कुल अड़तालीस रुपए। अच्छा हुआ टीटीई नहीं मिला, वरना सामान के नाम पर चालीस रुपए और ऐंठ लेता। बाजार में आढ़तियों ने उसकी सब्जियां कौड़ियों के भाव तौल दीं। हरी मिर्च, ककड़ी, बैंगन और टमाटर ताजे थे, लेकिन उसकी मेहनत का मूल्य ताजगी से नहीं, उसकी विवशता से तय होना था।

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संध्या को घर लौटी तो तीनों बच्चे दौड़कर आए। सबसे छोटी बेटी सुकवारो ने आंचल पकड़कर पूछा, ‘दाई! मोर बर खिलउना?’ मनटोरा कुछ नहीं कह सकी। उसने सुकवारो को छाती से लगा लिया। आंसू बेटी के बालों में समा गए। रात में खाट पर बैठी वह दूर से आती रेलगाड़ी की ‘घड़-घड़’ सुनती रही। आज वह आवाज रेलगाड़ी की नहीं, उसके अपने सीने की धड़कन जैसी लग रही थी। ‘कहां जाओगी, मनटोरा? आगे क्या करोगी?’

उसने मन ही मन कहा, ‘अब नहीं जाऊंगी रायगढ़, चाहे भूखे रहना पड़े…।’ लेकिन गरीबी संकल्पों की भाषा नहीं समझती। इतवार की सुबह पेट की आग ने फिर वही सवाल सामने ला खड़ा किया, ‘खाएंगे क्या?’ तभी उसकी नजर आंगन के ऊपर से उड़ती एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। उसने पंख फैलाए, एक क्षण हवा में ठिठकी और दूर निकल गई। मनटोरा के भीतर कुछ फड़फड़ाया, ‘काश! मेरे भी पंख होते! वह उड़ जाती, बहुत दूर…ऐसी जगह, जहां न टिकट बाबू होता, न खाकी वर्दी और न बाजार के आढ़तियों के पंजे।’

अगले ही क्षण बच्चों के चेहरे सामने आ गए। पेट की आग ने उसके सपनों के पंख जला दिए थे। मनटोरा उठी। उसने आंचल में पांच, दस और पचास रुपए के नोटों की छोटी सी गांठ बांधी। गांव की बाड़ी से खरीदी सब्जियां बोरे में भरीं। बोरा सिर पर रखा। एक पल दरवाजे पर ठिठकी, आंखों के लोर पोंछे और चल पड़ी। दूर कहीं रेलगाड़ी की सीटी सुनाई दी। स्टेशन पास आता गया। वही प्लेटफार्म, वही आवाजें, वही धक्का-मुक्की, वही वर्दीवाले और वही बाजार, जहां गरीब की मेहनत का भाव कोई और तय करता था।

मनटोरा ने एक बार ऊपर देखा। आसमान साफ था। चिड़िया कहीं दिखाई नहीं दी। शायद बहुत दूर उड़ गई थी, या अपने घोंसले में लौट गई थी। रेल की सीटी फिर गूंजी। मनटोरा भीड़ में समा गई।