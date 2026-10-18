रोमा आठ साल की प्यारी बच्ची है। उसे चांद-सूरज और तारों की कहानियां सुनना बहुत पसंद है। वह हमेशा अपने मम्मी-पापा से ऐसी ही कहानी सुना करती है। उसे चंदा मामा और सूरज दादा के अलावा तारों में भी बहुत रुचि है। स्कूल में भी वह अपने दोस्तों से आसमान के इन किरदारोंकी बात करती। पूनम की एक रोशन रात में अचानक रोमा ने सुना ‘रोमा तुम कैसी हो?’ किसी ने पूछा। ‘मैं तो अच्छी हूं। लेकिन आप कौन हैं। मैंने आपको पहचाना नहीं?’ रोमा ने जवाब दिया और भौंचक देखने लगी।

‘अरे…मुझे नहीं पहचाना। दिन भर मेरी बातें करती हो। मेरी कहानियां सुनती हो। चलो मैं ही अपना परिचय करवा देता हूं। मैं हूं तुम्हारा चंदा मामा।’ रोमा को एक पल के लिए भरोसा नहीं हुआ। उसने पूछा, ‘आप तो आसमान में रहते हैं, फिर जमीन पर कैसे आए?’ ‘तुम से मिलने। तुम मुझे मामा कहकर बुलाती हो ना। क्या भांजी से मामा मिलने नहीं आ सकता?’ चांद ने मुस्कुराते हुए कहा।

रोमा ने खुशी से उछलते हुए कहा, वाह…मामा जी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। लेकिन आपके साथ सूरज दादा नहीं आए और तारे भैया कहां हैं?’ रोमा ने इधर-उधर देखते हुए पूछा। चांद ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, ‘वे भी आएंगे। और वे नहीं भी आए तो मैं तुम्हें उनके पास ले चलूंगा। चलो अभी तुम्हें अंतरिक्ष की सैर पर ले चलता हूं, फिर समय मिले या न मिले।’ चंदा मामा ने उसे पीठ पर बिठाते हुए कहा।

उसे मामा की पीठ पर बैठ सैर करते हुए अच्छा लग रहा था। फिर चंदा ने कहा, ‘अच्छा बताओ कि तुम्हें मैं कैसा लगता हूं?’ ‘अरे मामा बहुत सुंदर। आप की चटक-मटक रोशनी और शीतलता मुझे बहुत पसंद है। मम्मी हमेशा आसमान की ओर इशारा करके कहती है, वो देखो चंदा मामा। मेरी टीचर ने भी चांद और सूरज नामक पाठ पढ़ाया था। वो भी आपको मामा ही कह रही थी। क्या आप सबके मामा हैं?’ रोमा ने बड़ी मासूमियत से पूछा।

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‘हां मैं सबका मामा हूं। जब तुम्हारी मम्मी छोटी थी तो तुम्हारी नानी भी मुझे उनका मामा ही बताती थी।’ चंदा ने जवाब दिया। रोमा ने पूछा, ‘आपको सब मामा क्यों कहते हैं?’ ‘वो इसलिए कि मेरी बहन है तुम्हारी धरती मां। इस पर रहने वाले सभी तरह के प्राणियों की मां है वो। तुम सब धरती की संतान हो। बहन की संतान का मैं मामा ही तो हुआ।’

रोमा ने कहा, ‘आपने ठीक कहा मामा। किंतु सूरज को दादा क्यों कहते हैं?’ ‘वो इसलिए कि धरती सूरज का टुकड़ा है। वह हम सभी से बड़ा ग्रह है। तेजस्वी है, ऊर्जावान है। उनकी रोशनी के कारण ही इतनी सुंदर प्रकृति बनी है। घर के मुखिया को तो दादा ही कहते हैं।’ ‘मामा जी आप भी तो रोशनी देते हो जिसे हम चांदनी कहते हैं।’ रोमा ने कहा।

‘किंतु मुझे रोशन करने वाले भी तो सूरज दादा ही हैं। उसी के कारण मैं चमकता हूं। मुझसे मिलने को तो धरती बहन के घर से कई प्राणी आ चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले तुम्हारे देश का चंद्रयान भी तो आया था। कितने खुश हुए थे यहां के लोग।’ ‘हां मैंने टीवी पर देखा था वह सब। स्कूल में भी बताया गया कि चंद्रयान ने हमारे देश को विज्ञान के क्षेत्र में एक कदम और आगे कर दिया।’ रोमा ने कहा।

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अचानक रोमा को गर्मी का अहसास हुआ। वह बोली, ‘चंदा मामा ये एकाएक गर्मी तो बढ़ती जा रही है।’ ‘हम सूरज दादा के इलाके में आ गए हैं। वैसे तो सूरज दादा की गर्मी हर जगह होती है। अभी उनके पास तो क्या उनसे लाखों किलोमीटर दूर तक भी कोई नहीं पहुंच पाया है। शायद पहुंच भी नहीं पाए कभी। रोमा…वहां देखो कितने ही ग्रह और उपग्रह दिखाई दे रहे हैं।’ चांद ने कहा। ‘हां, हां सूरज दादा तो दिख रहे हैं। लेकिन मेरे तारे भैया भी हैं वहां।’ रोमा ने उछलते हुए कहा।

‘लो ये विशेष प्रकार की पोशाक पहन लो। ये तुम्हें गर्मी से थोड़ी बहुत राहत देगी।’ चंदा ने एक पोशाक देते हुए कहा। रोमा ने तुरंत चंदा मामा की दी हुई पोशाक पहन ली। वह अंतरिक्ष में अपने आप को ग्रहों और उपग्रहों के बीच पाकर बहुत खुश थी। जिनके बारे में रोमा ने सुना और पढ़ा था वह सब उसके सामने थे। जैसे ही उसकी नजर सूरज दादा की तरफ गई तो उसकी आंखें चौंधिया गई। वह चिल्लाते हुए बोली, ‘सूरज दादा…सूरज दादा…आप दूर जाओ आपकी तेज रोशनी के कारण मेरी आंखें खुल नहीं रही हैं।’

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तभी उसकी मम्मी ने आवाज लगाई, ‘रोमा आज रविवार है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सोती रहोगी। देखो सूरज कितना चढ़ आया है। खिड़की से धूप झांक रही है। तुम्हारे चेहरे पर भी उसी की रोशनी पड़ रही है। जल्दी से उठो और हाथ-मुंह धोकर तैयार हो जाओ।’ वह तुरंत आंखें मलते हुए उठी। खुद को बिस्तर पर पाकर रोमा ने अपनी मम्मी से पूछा, ‘अरे मम्मी, कहां गए चंदा मामा और अंतरिक्ष के सभी ग्रह और उपग्रह?’ ‘अरे कौन सा चंदा मामा और कैसे ग्रह-उपग्रह। तुम कोई सपना तो नहीं देख रही थी?’ उसकी मम्मी ने कहा।

‘हां मम्मी आप सही कह रही हैं। मैं तो सचमुच सपना ही देख रही थी। जिसमें चंदा मामा मुझे अपने साथ अंतरिक्ष की सैर करवा रहे थे। वे तो मुझे सूरज दादा के पास भी लेकर गए थे। चंदा मामा मुझे अपनी भांजी कह रहे थे। आपकी और नानी की बात कर रहे थे। आपने आवाज देकर सपना ही तोड़ दिया।’ रोमा ने कहा। फिर वह खिलखिलाकर हंसने लगी। छुट्टी के दिन की शुरुआत जो अच्छी हुई थी।