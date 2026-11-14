Children’s Day Story: बाल दिवस आते ही चाचा नेहरू, उनकी जैकेट पर लगा गुलाब और बच्चों के साथ उनकी तस्वीरें याद की जाती हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और बच्चों का रिश्ता इन परिचित प्रतीकों से कहीं बड़ा था। इस रिश्ते की एक दिलचस्प शुरुआत उन चिट्ठियों में मिलती है, जो उन्होंने दस साल की इंदिरा को लिखी थीं। इन चिट्ठियों में पिता ने बेटी को सिर्फ हालचाल नहीं बताया, बल्कि दुनिया को समझने की एक खिड़की खोल दी थी।

साल 1928 की बात है। इंदिरा गर्मियों की छुट्टियां बिताने मसूरी में थीं और जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में। पिता और बेटी के बीच दूरी थी, लेकिन चिट्ठियों ने इस दूरी को संवाद में बदल दिया। नेहरू ने इंदिरा को लिखे पत्रों में धरती की उत्पत्ति, मनुष्य और दूसरे जीवों के विकास, सभ्यताओं और समाजों के बनने की कहानी सुनाई।

वे इतिहास को तारीखों और राजाओं की सूची की तरह नहीं, बल्कि मनुष्य और प्रकृति की लंबी यात्रा की तरह समझाते थे। आगे चलकर यही पत्र पिता के पत्र पुत्री के नाम के रूप में चर्चित हुए।

पंडित नेहरू चाहते थे कि बच्चे जिज्ञासु बनें

इन चिट्ठियों की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि नेहरू अपनी बेटी को केवल जानकारियां या इतिहास के तथ्य नहीं बता रहे थे, बल्कि उसे दुनिया को समझने और देखने का एक नजरिया दे रहे थे। वे चाहते थे कि बच्चे प्रकृति, इतिहास और समाज को लेकर जिज्ञासु बनें, सवाल पूछें और अपने आसपास की चीजों को गौर से देखें। उनका मानना था कि बच्चों को तैयार जवाब देने के बजाय उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने और अपनी समझ विकसित करने का अवसर मिलना चाहिए।

उस दौर में, जब बच्चों की पढ़ाई अक्सर किताबों और तय पाठ्यक्रम तक सीमित रहती थी, नेहरू का यह तरीका काफी अलग था। वे ऐसे विषयों के जरिए बच्चों की कल्पना और समझ का दायरा बढ़ाना चाहते थे, जिनका संबंध उनके आसपास की दुनिया से हो।

इंदिरा को लिखी गई चिट्ठियों की कहानी 1928 पर ही खत्म नहीं हुई थी। कुछ साल बाद, जब देश की आजादी की लड़ाई के कारण नेहरू जेल में थे और बेटी उनसे दूर थी, तो उन्होंने फिर चिट्ठियों का सहारा लिया। इस बार इंदिरा तेरह साल की थीं। नए साल के दिन, 1 जनवरी 1931 से नेहरू ने दुनिया के इतिहास पर पत्रों की एक लंबी शृंखला शुरू की।

जेल में न उनके पास कोई बड़ा पुस्तकालय था, न संदर्भ पुस्तकों की भरमार। फिर भी उन्होंने प्राचीन सभ्यताओं, साम्राज्यों, युद्धों, क्रांतियों और दुनिया को बदलने वाले व्यक्तित्वों की कहानियां बेटी तक पहुंचाईं। यह सिलसिला करीब तीस महीने चला और इन पत्रों की संख्या लगभग दो सौ तक पहुंच गई।

इन चिट्ठियों को लिखना नेहरू के लिए केवल बेटी से संवाद बनाए रखने का तरीका नहीं था। जेल की एकरसता और अकेलेपन के बीच उन्होंने इतिहास को अपनी बेटी से बातचीत का विषय बना लिया था।

नेहरू आर्काइव में दर्ज एक विवरण के मुताबिक, इस काम में 176 पत्र लिखे गए, जो 1849 फुलस्केप पन्नों तक फैले थे। बाद में इन्हीं पत्रों को ग्लिम्प्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नाम से पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। नेहरू ने इतिहास को महज राजाओं और लड़ाइयों का ब्यौरा बनाने के बजाय यह समझाने की कोशिश की कि अलग-अलग देशों और सभ्यताओं में घट रही घटनाएं किस तरह एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं।

बच्चों के प्रति अपनी इसी सोच को उन्होंने 3 दिसंबर 1949 को लिखे लेख ‘द वर्ल्ड अराउंड अस’ में भी व्यक्त किया था। शंकर वीकली के बच्चों के विशेषांक के लिए लिखे गए इस लेख में उन्होंने कहा था कि उन्हें बच्चों के बीच रहना, उनसे बातें करना और उनके साथ खेलना अच्छा लगता है।

उन्हें बड़े लोगों की तरह बच्चों को उपदेश देना पसंद नहीं था। वे उनके साथ बैठकर फूलों, पेड़ों, पक्षियों, जानवरों, पहाड़ों और तारों की बातें करना चाहते थे। नेहरू के अनुसार, दुनिया अपने आप में सबसे बड़ी कहानी और रोमांच है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि उसे देखने के लिए हमारी आंखें खुली हों और दिमाग सवाल करने के लिए तैयार हो।

उन्होंने बच्चों को यह भी समझाने की कोशिश की कि बड़े लोग धर्म, जाति, रंग, भाषा, देश और अमीरी-गरीबी के आधार पर अपने बीच दीवारें खड़ी कर लेते हैं, जबकि बच्चों के मन में स्वाभाविक रूप से ऐसी दूरियां नहीं होतीं। वे इन भेदभावों से परे एक-दूसरे के साथ खेलते और दोस्ती करते हैं। नेहरू चाहते थे कि बच्चे बड़ों से इन संकीर्णताओं और भेदभावों को सीखने में जल्दबाजी न करें।

बच्चों के प्रति उनका यह लगाव केवल अपनी बेटी तक सीमित नहीं था, बल्कि दुनिया भर के बच्चों के लिए था। दिसंबर 1949 में लिखे अपने एक लेख में उन्होंने जापान के बच्चों से जुड़ा एक दिलचस्प प्रसंग भी सुनाया।

दूसरे विश्वयुद्ध के बाद जापान के बच्चों ने भारत से एक हाथी भेजने की मांग की थी। इस संबंध में नेहरू को सैकड़ों पत्र मिले थे। बच्चों की इस इच्छा ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने भारत की ओर से जापान को एक हाथी भेजने का फैसला किया।

1949 में जापान के बच्चों के लिए एक हथिनी भेजी गई थी

मैसूर से भेजी गई इस हथिनी का नाम इंदिरा रखा गया, जो नेहरू की बेटी का भी नाम था। 1 अक्तूबर 1949 को उसे टोक्यो के बच्चों को सौंप दिया गया। युद्ध की तबाही और निराशा से गुजर रहे जापान के बच्चों के लिए यह हाथी महज चिड़ियाघर का एक नया जीव नहीं था, बल्कि भारत की ओर से भेजा गया स्नेह और दोस्ती का संदेश था।

इस पूरे प्रसंग में नेहरू के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष सामने आता है। वे समझते थे कि बच्चों के मन तक पहुंचने के लिए केवल भाषणों और उपदेशों की जरूरत नहीं होती। कई बार कोई छोटा-सा काम, कोई अनुभव या कोई ऐसा प्रतीक उनसे कहीं अधिक गहरा संवाद स्थापित कर सकता है।

जापान को हाथी भेजने का उनका फैसला इसी सोच का उदाहरण था। यह भेंट दो देशों के बच्चों के बीच दोस्ती और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक बन गई। नेहरू के लिए बच्चों को समझना केवल उन्हें अच्छी बातें सिखाना नहीं था, बल्कि उनके भीतर जिज्ञासा, संवेदनशीलता, स्वतंत्र सोच और मनुष्यता के भाव को विकसित करना भी था।

बच्चों की कल्पनाशीलता और रचनात्मकता को जगह देने का विचार ही आगे चलकर बाल भवन की स्थापना की वजह बना। नेहरू ने सोवियत संघ की यात्रा के दौरान बच्चों के लिए ऐसी जगहों की गतिविधियां देखी थीं, जहां वे अपनी रुचि के मुताबिक सीखते और कुछ नया रचते थे।

भारत लौटकर उन्होंने भी बच्चों के लिए ऐसा संस्थान बनाने की पहल की। बाल भवन सोसाइटी का पंजीकरण 1955 में हुआ और 1956 में दिल्ली में बाल भवन की गतिविधियां शुरू हुईं। इसका उद्देश्य बच्चों को पाठ्यपुस्तकों से बाहर की दुनिया से जोड़ना था – जहां वे कला, शिल्प, संगीत, नाटक और विज्ञान के जरिए अपनी प्रतिभा पहचान सकें।

प्रयागराज में आनंद भवन-स्‍वराज भवन परिसर में संचालित जवाहर बाल भवन इसी विचार की स्थानीय कड़ी है। यहां बच्चों को अलग-अलग गतिविधियों के माध्यम से सीखने और अपनी रुचियों को विकसित करने का अवसर मिलता है। इस परिसर का अपना इतिहास भी नेहरू परिवार और देश के सार्वजनिक जीवन से जुड़ा है।

मोतीलाल नेहरू ने 1927 में नया आनंद भवन बनवाया था और परिवार 1929 में वहां रहने लगा। पुराने मकान को बाद में स्वराज भवन नाम दिया गया और 9 अप्रैल 1930 को उसे देश को समर्पित कर दिया गया। आज इसी परिसर में बच्चों के लिए चल रही गतिविधियां उस विचार की याद दिलाती हैं कि सीखना केवल कक्षा की चारदीवारी तक सीमित नहीं होना चाहिए।

नेहरू बच्चों के बीच लोकप्रिय थे, लेकिन वे अपने जन्मदिन को बच्चों के उत्सव का केंद्र बनाए जाने के पक्ष में नहीं थे। 14 नवंबर 1957 को दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में बच्चों के बीच दिए गए भाषण में उन्होंने साफ कहा कि इस दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए और उनका जन्मदिन इसी दिन पड़ना महज संयोग है। उन्होंने बच्चों से यह भी कहा कि बाल दिवस मनाते समय उन्हें ‘चाचा नेहरू जिंदाबाद’ जैसे नारे भूल जाने चाहिए। वे चाहते थे कि बच्चे पढ़ें, लिखें, खेलें, गाएं, नाचें और अपनी खुशियां दूसरों तक पहुंचाएं।

बाल दिवस का उद्देश्य बच्चों को कल्पनाशील बनाना था

इस बात में नेहरू के बाल-दर्शन का सार छिपा है। वे बच्चों को अपने नाम के जयकारे लगाने वाली भीड़ नहीं, बल्कि स्वतंत्र सोच और कल्पना से भरे नागरिक के रूप में देखना चाहते थे। इसलिए बाल दिवस को केवल गुलाब और चाचा नेहरू की तस्वीरों तक सीमित कर देना उनके बच्चों के साथ रिश्ते को छोटा कर देना होगा।

उस रिश्ते की असली कहानी उन चिट्ठियों में है, जिनसे एक बच्ची को दुनिया समझने का रास्ता मिला; उस हथिनी में है, जिसने जापान के बच्चों तक भारत का स्नेह पहुंचाया; और उन बाल भवनों में है, जहां बच्चों को अपनी दुनिया खुद बनाने का मौका मिलता है।

इस तरह एक पिता की ओर से बेटी को लिखी गई चिट्ठियां धीरे-धीरे दुनिया के इतिहास की किताब बन गईं। पहले दस साल की इंदिरा को धरती और जीवन की कहानी समझाने वाले पत्र, फिर जेल से लिखे गए दुनिया की सभ्यताओं के लंबे वृत्तांत – इन दोनों के बीच नेहरू की एक ही कोशिश दिखाई देती है: बच्चे के सामने दुनिया को खोल देना। शायद यही वजह है कि उनके लिए बाल दिवस का अर्थ सिर्फ बच्चों के साथ तस्वीर खिंचवाना या उन्हें प्यार जताना नहीं था। वे चाहते थे कि बच्चों के मन में सवाल हों, पढ़ने की ललक हो और दुनिया को अपने ढंग से समझने की आजादी भी।

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इंदिरा गांधी की शादी का निमंत्रण-पत्र तैयार होना था। साल था 1942। जगह थी आनंद भवन। जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए प्रयाग के एक युवा कलाकार को बुलाया था। बात केवल एक निमंत्रण-पत्र के डिजाइन की नहीं थी। उसके बहाने भारतीय कला, उसकी अपनी पहचान और पश्चिमी प्रभाव से अलग उसकी सौंदर्य-दृष्टि पर बातचीत शुरू हुई। वह कलाकार था – सुखवीर सिंघल। सिंघल के अभिलेखों के अनुसार होली की सुबह नेहरू ने उन्हें आनंद भवन बुलाया था। इंदिरा गांधी की शादी के निमंत्रण को भारतीय शैली में तैयार करने पर बातचीत हुई। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक