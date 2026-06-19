यह कहानी किसी कल्पना या फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की वास्तविक जीवन यात्रा है, जिसने अपने अकेलेपन और धैर्य से प्रकृति का नक्शा बदल दिया। यह कहानी है जादव पायेंग (Jadav Payeng) की, जिन्हें दुनिया आज “Forest Man of India” के नाम से जानती है। उनकी कहानी इसलिए खास है क्योंकि इसमें न कोई बड़ी मशीन थी, न कोई सरकारी परियोजना, और न ही कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला – सिर्फ एक इंसान, उसके हाथ, और प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम था।

उनकी एक और खास उपलब्धि यह है कि वे पिछले कई सालों से मैक्सिको की गैर-लाभकारी संस्था फुंदासिओन आसतेका (Fundación Azteca) के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस काम के जरिए वे लोगों को पर्यावरण बचाने, पेड़ लगाने और प्रकृति को समझने के बारे में अपना अनुभव और ज्ञान साझा कर रहे हैं।

कई साल पहले यह इलाका आज जितना हरा-भरा नहीं था

इस कहानी की शुरुआत भारत के असम राज्य के माजुली आइलैंड (Majuli Island) से होती है, जो दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीपों में से एक माना जाता है। कई साल पहले यह इलाका आज जितना हरा-भरा नहीं था। ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव के कारण यह क्षेत्र धीरे-धीरे बंजर होता जा रहा था। रेत के टीले, सूखी जमीन और गर्म हवाएं – यही वहां की पहचान बनती जा रही थी। न पेड़ों की छांव थी, न पक्षियों की आवाज, और न ही जानवरों का कोई ठिकाना। यह एक ऐसी जगह बनती जा रही थी जहां जीवन धीरे-धीरे खत्म होता हुआ दिख रहा था।

इसी माहौल में एक छोटे से लड़के ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। वह लड़का था जादव पायेंग। एक दिन उन्होंने देखा कि गर्मी और जंगल की कमी के कारण कई छोटे जीव-जंतु, खासकर सांप और अन्य जानवर, गर्म रेत में मर रहे थे। यह दृश्य उनके मन में गहराई तक उतर गया। उस समय उन्होंने कोई बड़ा भाषण नहीं दिया, न ही कोई योजना बनाई, लेकिन उनके मन में एक साधारण सा विचार आया – अगर पेड़ होते, तो शायद यह जीव बच सकते थे।

यही विचार आगे चलकर एक ऐसे सफर की शुरुआत बना, जिसने दशकों बाद एक पूरा जंगल खड़ा कर दिया। शुरुआत बहुत छोटी थी। पायेंग ने पहले कुछ पौधे लगाए। उनके पास न कोई आधुनिक उपकरण थे, न कोई बड़ी नर्सरी, और न ही कोई तकनीकी ज्ञान। उन्होंने जो भी संभव था, वही किया – बीज बोना, पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना। यह काम उन्होंने अकेले शुरू किया, और धीरे-धीरे यह उनके जीवन का हिस्सा बन गया।

लेकिन यह सफर आसान बिल्कुल नहीं था। शुरुआती सालों में न तो तुरंत परिणाम दिखाई दिए और न ही लोगों ने इसे गंभीरता से लिया। कई लोग उन्हें यह कहते हुए भी देखते थे कि वह अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उस समय किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह “छोटा सा प्रयास” आने वाले समय में एक विशाल जंगल का रूप ले लेगा। कठिनाई यह थी कि एक अकेले व्यक्ति के लिए हजारों पौधों की देखभाल करना बहुत मुश्किल काम था। पानी लाना, पौधों को जानवरों से बचाना, और हर मौसम में उनकी रक्षा करना – यह सब अकेले करना आसान नहीं था। लेकिन पायेंग ने हार नहीं मानी।

समय धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया। दिन महीनों में बदले और महीने सालों में। इसी दौरान जिन जगहों पर उन्होंने पौधे लगाए थे, वहां छोटे-छोटे पेड़ उगने लगे। शुरुआत में यह बदलाव बहुत धीमा था, लेकिन प्रकृति ने उनका साथ देना शुरू कर दिया था। जैसे-जैसे पेड़ बढ़ते गए, वैसे-वैसे उस जमीन की तस्वीर बदलने लगी। जो जगह पहले सूखी और बंजर थी, वहां हरियाली दिखाई देने लगी।

यह प्रक्रिया कई दशकों तक चलती रही। जादव पायेंग ने लगातार काम जारी रखा। उन्होंने सिर्फ कुछ पौधे नहीं लगाए, बल्कि एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) तैयार कर दिया। समय के साथ वहां केवल पेड़ ही नहीं उगे, बल्कि जीवन भी लौट आया। पक्षियों ने वहां घोंसले बनाना शुरू किया, जानवरों ने उस क्षेत्र को अपना घर बना लिया, और धीरे-धीरे यह इलाका एक असली जंगल में बदल गया।

आज उनका बनाया हुआ जंगल लगभग 550 हेक्टेयर से भी ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। इस जंगल में अब कई प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, जिनमें हाथी, हिरण, गैंडे और विभिन्न पक्षी शामिल हैं। यहां तक कि कुछ बड़े वन्यजीव भी इस क्षेत्र में आने लगे हैं। यह सब किसी सरकारी परियोजना या बड़े संगठन का परिणाम नहीं था, बल्कि एक अकेले व्यक्ति के धैर्य और निरंतर प्रयास का नतीजा था।

जब इस जंगल के बारे में बाहर की दुनिया को पता चला, तो लोग हैरान रह गए। वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने जब इस क्षेत्र का अध्ययन किया, तो उन्हें यकीन करना मुश्किल हो गया कि यह पूरा जंगल एक व्यक्ति के प्रयास से विकसित हुआ है। धीरे-धीरे जादव पायेंग की कहानी दुनिया भर में फैल गई। उन्हें कई सम्मान और पुरस्कार मिले, और उनकी कहानी पर्यावरण संरक्षण की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक बन गई।

जादव पायेंग पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है और पद्मश्री सम्मान भी मिला है

जादव पायेंग को भारत सरकार द्वारा पद्म श्री सम्मान दिया गया था। यह सम्मान उन्हें साल 2015 में उनके पर्यावरण संरक्षण और “मोलाई वन” (Molai Forest) को विकसित करने के असाधारण कार्य के लिए प्रदान किया गया। इसके अलावा उनकी जीवन-यात्रा और कार्य पर एक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है, जिसका नाम “Forest Man” (2013) है। इस डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन विलियम डगलस मैकमास्टर (William Douglas McMaster) ने किया था। यह फिल्म अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराही गई और इसे ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट भी किया गया था।

इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई जादू या असाधारण तकनीक नहीं है। यह पूरी तरह से मानव धैर्य, प्रकृति के साथ सामंजस्य और लगातार मेहनत का परिणाम है। यह हमें यह समझाता है कि बड़े बदलाव हमेशा बड़े संसाधनों से नहीं आते, बल्कि छोटे कदमों और निरंतर प्रयास से भी संभव होते हैं।

आज के समय में जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और पर्यावरण असंतुलन जैसी समस्याओं से जूझ रही है, यह कहानी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि प्रकृति को बचाने के लिए हमेशा बड़े अभियान की जरूरत नहीं होती। अगर हर व्यक्ति एक छोटा कदम उठाए, जैसे एक पेड़ लगाना और उसकी देखभाल करना, तो आने वाले समय में बड़ा बदलाव संभव है।

जादव पायेंग की यह यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। एक जंगल एक दिन में नहीं बनता, और न ही बड़े बदलाव तुरंत दिखाई देते हैं। लेकिन अगर प्रयास लगातार जारी रहे, तो समय के साथ असंभव लगने वाली चीजें भी संभव हो जाती हैं।

आज उनका बनाया हुआ जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है, बल्कि जीवन का प्रतीक है। यह इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति और इंसान मिलकर क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। यह कहानी हर पीढ़ी को यह संदेश देती है कि बदलाव बाहर से नहीं आता, वह हमारे छोटे-छोटे कार्यों से शुरू होता है। जादव पायेंग की यह यात्रा इस बात का सबूत है कि अगर इरादा मजबूत हो और मेहनत लगातार की जाए, तो एक अकेला इंसान भी बड़ा बदलाव ला सकता है। उनका जंगल आज दुनिया भर के लोगों के लिए पर्यावरण संरक्षण और प्रेरणा का एक मजबूत उदाहरण बन चुका है।

और इसी वजह से जादव पायेंग की यह कहानी हमेशा प्रासंगिक रहेगी, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक सीख है कि अगर इरादा मजबूत हो, तो एक इंसान भी पूरा जंगल बना सकता है।

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क्या मानव सभ्यता अपने विकास के सबसे निर्णायक मोड़ पर खड़ी है? यह प्रश्न अब केवल पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों या नीति-निर्माताओं तक सीमित नहीं रह गया है। हिमालय के सिकुड़ते ग्लेशियर, लगातार बढ़ती हीटवेव, असामान्य वर्षा, घटती जैव-विविधता, सूखते जलस्रोत और तेजी से बदलती जीवनशैली मिलकर एक ऐसे भविष्य की ओर संकेत कर रहे हैं, जहां पर्यावरण का प्रश्न सीधे मानव अस्तित्व, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिरता से जुड़ जाता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक