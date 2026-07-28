हिन्दी आलोचना के शिखर पुरुष नामवर सिंह (1926-2019) आज जीवित होते तो 100 साल के हो चुके होते। हिन्दी समाज में नामवर होने का अर्थ, बताकर नहीं समझाया जा सकता क्योंकि बताने से बहुत सी बातें काल्पनिक लगने लगती हैं। हिन्दी समाज में नामवर जी के होने का प्रभाव ठीक-ठीक वही लोग समझ सकते हैं जो उस दौर में सक्रिय थे। हम कह सकते हैं कि करीब 200 साल पहले शुरू हुई हिन्दी की यात्रा के क्लासिक दौर के वह आखिरी स्तम्भ थे। हम यह भी कह सकते हैं कि हिन्दी के रूमानी स्वप्नजीवी पीढ़ी के आखिरी समादृत विद्वान थे, जो भारत विभाजन से पहले पैदा हुई और उसकी आँखों में नई देश के साथ नई भाषा को सजाने-सँवारने के सपने थे।

नामवर सिंह की जन्म-शताब्दी के अवसर पर चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) से छपने वाली ‘अपनी माटी’ पत्रिका ने विशेषांक निकाला है। पत्रिका का सम्पादन बृजेश कुमार यादव और माणिक ने किया है। इस विशेषांक में नामवर जी के सीनियर हरिशंकर परसाई, समकालीन केदारनाथ सिंह, शिष्य महेंद्र पाल शर्मा से लेकर उनके रिटायर होने के बाद जेएनयू में प्रवेश लेने वाले छात्रों समेत बिल्कुल टटका अकादमिक जगत में प्रवेश लेने वाले युवा अध्येताओं के लेख शामिल हैं।

फौरी अखबारी समीक्षा में 260 पृष्ठों से ज्यादा के विशेषांक की समीक्षा के संग न्याय नहीं किया जा सकता। इस विशेषांक में नामवर जी की सभी साहित्यिक कृतियों पर केंद्रित विशेष लेख सम्मिलित हैं। इनमें पृथ्वीराज रासो पर उनके पी.एच.डी. शोध से लेकर उनकी आखिरी विषयनिष्ठ पुस्तक ‘दूसरी परंपरा की खोज’ तक पर केन्द्रित लेख मौजूद हैं। नामवर जी ने विषयनिष्ठ होकर जितनी किताबें लिखीं, उनसे ज्यादा किताबें उनके ऊपर संपादित हुईं। उतना ही विपुल साहित्य उन लेखों से तैयार हुआ है जो नामवर जी के भाषणों पर आधारित है जो आशीष त्रिपाठी के सम्पादन में प्रकाशित हुए हैं।

इसी संकलन में प्रकाशित प्रियंका सोनकर के आलेख में उद्धृत शब्दों में कहें तो, “हिन्दी साहित्य में कुछ नाम ऐसे हैं जो केवल व्यक्ति नहीं रह जाते, बल्कि संस्था का रूप ले लेते हैं। नामवर सिंह ऐसा ही एक नाम हैं। वे आलोचक, वक्ता, शिक्षक और बहस के केन्द्र रहे- और यह केन्द्रता इतनी प्रबल रही कि हिन्दी आलोचना के बड़े हिस्से ने स्वयं को उनके ईर्द-गिर्द परिभाषित करना शुरू कर दिया।”

साहित्य अध्ययन के इतिहास में बहुत कम विद्वानों को साहित्य-आलोचना का केन्द्र बनने का सौभाग्य मिला है। नामवर जी को मिली इस केंद्रीयता के सार को शायद एक जुमले में समेटा जा सकता है- “व्यापकता और गहराई।” यह जुमला नामवर जी के एक चर्चित आलेख का शीर्षक है और शायद उनका जीवन-परिचय भी। हिन्दी साहित्य आलोचना में उनके जैसी व्यापकता और उनके जैसी गहराई विरल है। उनके पूर्ववर्ती महापुरुषों से जो चीज नामवर जी को अलग करती है, वह आधुनिक वैचारिकी के साथ उनका संगसाथ। मेथडोलॉजी के तौर पर वह मार्क्सवादी आलोचक थे, मगर शास्त्रीयता का कभी त्याग नहीं किया। उनके आगे-पीछे हुए समादृत आलोचकों में किसी का हाथ आधुनिक अकादमिक औजारों में तंग था तो किसी का शास्त्रीय आलोचना में। नामवर जी को अज्ञेय की कविता ‘नाच’ बहुत पसन्द थी। एक नट जिस तरह हाथ में लठ लेकर तनी रस्सी पर कभी इधर कभी उधर झुकते हुए सन्तुलन बनाता है, उसमें नामवर जी शायद अपने जीवन का अक्स देखते थे। यह संतुलन जीवन के अलावा साहित्य चिन्तन में भी वह आजीवन तलाशते रहे, शास्त्रीयता और आधुनिकता के बीच।

हिन्दी में सुन्दर और ज्ञानप्रवण पुस्तकें लिखने वाले कई विद्वान हुए हैं। अगर नामवर जी की प्रतिभा किताब तक सीमित रहती तो वह इतने नामवर न हुए होते। इस विशेषांक में प्रकाशित अभय कुमार के आलेख से उधार लेकर कहें तो, “अगर आगे हिन्दी में कभी वक्तृत्व-कला का शास्त्र निर्मित होगा तो नामवर जी के भाषण उसके आदर्श प्रतिमान के रूप में उद्धृत किए जाएँगे। नामवर जी के भाषण वास्तव में वक्तृत्व-कला के मानदण्ड हैं।”

भारतीय ज्ञान परम्परा का शुरुआती प्राप्त हिस्सा स्मृति और श्रुति साहित्य का रहा है। आधुनिक मुद्रण तकनीकों का आविष्कार होने से पहले मनुष्य के पास स्मृति और श्रुति ही ज्ञान के अवगाहन और संचरण के आधार थे। हम चकित होते हैं कि किस तरह ऋषियों-मुनियों-सिद्धों ने महान ग्रन्थों को अपनी स्मृति में सुरक्षित रख लिया और वाचिक माध्यम से उसे अगली पीढ़ी तक पहुँचाया। नामवर जी की स्मृत और वक्तृत्व कला, इसकी झलक देते थे कि आधुनिक तकनीकी के आविर्भाव के पहले विद्वान किस तरह ज्ञान का संरक्षण करते रहे होंगे और किस तरह शिष्यों को अवगत कराते रहे होंगे। नामवर जी के भाषणों के मुद्रित रूप को देखकर लगता नहीं है कि वे लिखे नहीं गये हैं बल्कि किसी व्याख्यान में बोले गये हैं। विशेषांक में नामवर जी के वाचिक परम्परा के मूल्याकंन पर केंद्रित आलेख भी प्रस्तुत किये गये हैं।

लेखक और वक्ता के अलावा नामवर जी के जिस रूप की अति-प्रशंसा होती रही है वह है उनका शिक्षक रूप। बीएचयू से लेकर जेएनयू तक उनकी कक्षा में छात्रों की रुचि के किस्से विख्यात रहे हैं। जेएनयू में नामवर जी के छात्र रहे महेंद्रपाल शर्मा लिखते हैं, “क्या शानदार पढ़ाते थे गुरुदेव। उनकी कक्षा में इतना आनन्द आता था कि उसे छोड़ने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। ऐसा लगता था कि उनकी कक्षा कभी समाप्त ही न हो। वे पढ़ाते रहते और हम उनको सुनते रहते। यही लालच था कि जब भी वे दिल्ली में कहीं भी सेमिनार में भी बोलने के लिए जाते थे तो भारतीय भाषा केन्द्र के हम अनेक विद्यार्थी उनको सुनने वहाँ पहुँच जाते थे।”

इस विशेषांक में प्रकाशित नामवर जी के साहित्यिक अवदानों पर प्रस्तुत लेखों का उचित मूल्यांकन कोई अकामदिक अध्येता ही कर सकता है। एक पत्रकार के तौर पर मुझे सबसे ज्यादा रोचक वे लेख लगे जो नामवर जी के व्यक्तित्व की परतों को सामने रखते हैं। हरिशंकर परसाई, केदरानाथ सिंह और डॉ. तुलसीराम जैसे साहित्यकारों के निजी संस्मरण के अलावा नामवर जी की बेटी समीक्षा ठाकुर और भतीजे सिद्धार्थ सिंह के संस्मरण नामवर जी के व्यक्तित्व के अंतरंग पहलू को पाठकों के सामने रखते हैं।

अपने आलेख में तुलसीराम जी लिखते हैं, “नामवर जी ज्ञान की एक निरन्तर प्रक्रिया हैं। मैं उनको इस रूप में देखता हूँ। मैं उनका छात्र तो नहीं रहा सीधे-सीधे, लेकिन उनसे जो कुछ भी सीखा है, मैंने काफी लम्बा समय बिताया है। जब से मैं उनके एक तरह से सान्निध्य में रहा हूँ। तो कभी-कभी निजी बातचीत में केदार जी से कहा करता था कि मैं नामवर जी को अपना गुरु द्रोणाचार्य मानता हूँ।”

नामवर जी की बेटी समीक्षा ठाकुर याद करती हैं, “मैंने उन्हें जीवन में सबसे उत्साहित कभी देखा है तो पुस्तक मेला में और मुझे भी कई मेला दिखाया है तो पुस्तक मेला ही। हर साल एक बार मुझे जरूर ले जाते। अगर नहीं जा पाती तो ऐसे दुखी होते जैसे, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। पुस्तक मेले में एक घटना हर साल घटती थी। हम घर से साथ जाते, वहाँ जाकर वे विमोचन आदि में व्यस्त होते और मैं पास के प्रकाशकों की किताबें देखने लगती. उधर नानू बेचैन हो जाते, कई बार गुमशुदा लोगों में मेरे नाम की घोषणा भी करवा देते। जाने क्यों मेले में मेरे खोने का भय उन्हें बराबर बना रहता।”

बाहरी दुनिया में नामवर जी ने जितनी कीर्ति अर्जित की, उनका निजी जीवन उतना निष्टकंटक न रहा। अद्वितीय प्रतिभा होने के बावजूद वह लम्बे समय तक बेरोजगार रहे। करीब पचास साल की उम्र में जे.एन.यू. में नियुक्त होने के बाद उनके करियर में स्थायित्व आया था। नामवर जी ने अपनी बेटी समीक्षा ठाकुर से कहते थे, “तुम तो सब जानती हो, तुम भी तो थी। एक बात है कि सबसे अच्छे वही, जे.एन.यू. के दिन थे जिसमें तुम थी, तुम्हारी माँ थी।” इन मार्मिक पँक्तियों से उजागर होता है कि वह किस जीवन की कामना करते थे। वह उन्हें बहुत देर से मिला मगर कम समय के लिए। नामवर जी के कई वक्तव्यों से झलकता है कि उनके अन्दर वह अकेलापन गहरा था, जिसके हर शिखर अभिशप्त होता है। उनके भतीजे सिद्धार्थ सिंह के अनुसार नामवर जी का पसन्दीदा शेर था,

“फुगां कि मुझ गरीब को ये हुक्म है हयात का

समझ हरेक राज़ को मगर फ़रेब खाए जा”

नामवर सिंह का पुस्तक-प्रेम भी किंवदंति का दर्जा पा चुका है। नामवर जी का एक पसन्दीदा शेर था, “मरेंगे हम किताबों पर, वरक होगा कफन अपना” हजारों किताबों को पढ़कर पचा चुके इस प्रकाण्ड विद्वान की चार पसन्दीदा पुस्तकें थीं- रामचरितमानस, दीवान-ए-गालिब, रवींद्रनाथ ठाकुर संचयन और रामचन्द्र शुक्ल का इतिहास। किसी विद्वान ने कहा था कि मुझे यह बता दें कि वह कौन सी किताबें पढ़ता है तो मैं बता दूँगा कि वह कैसा आदमी है। नामवर जी की प्रिय चार किताबें बताती हैं कि उनका बौद्धिक व्यक्तित्व कैसा था।

नामवर जी के निजी व्यक्तित्व और बौद्धिक अवदान को समझने के लिए यह विशेषांक उपयोगी हो सकता है। अब हमारे बीच वह नामवर नहीं रहे जिनके बोलने से साहित्यिक जगत हिल जाया करता था। कवि अज्ञेय द्वारा लिखित नामवर जी की पसन्दीदा पँक्तियों के साथ, आज इतना ही। शेष, फिर कभी।

“मैं मरूँगा सुखी

मैंने जीवन की झज्जियाँ उड़ाई हैं”