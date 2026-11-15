आपने अपने आसपास क्या कोई ऐसा बच्चा देखा है जो अपने सामने से गुजर रही चीटियों का नाम भी रख देता है। घर के पास का मुर्गा उसका दोस्त होता है। कुछ बच्चे दुनिया को वैसा ही देखते हैं जैसा वे हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी कल्पनाओं से उसे थोड़ा और खूबसूरत बना देते हैं। एनी शर्ली दूसरी तरह की बच्ची है।

उसके पास न खिलौनों का बड़ा संसार है, न कोई सुख-सुविधाओं से भरा घर। लेकिन उसके पास कल्पनाओं का ऐसा खजाना है कि साधारण-सी चीजें भी उसे असाधारण लगने लगती हैं। वह किसी पेड़ को सिर्फ पेड़ नहीं रहने देती, उसे कोई सुंदर नाम दे देती है। रास्ते में मिलने वाली झील उसके लिए किसी परी-कथा का हिस्सा बन जाती है।

कनाडाई लेखिका एल एम मांटगोमरी के उपन्यास ऐन आफ ग्रीन गेबल्स की नायिका एनी शर्ली पहली बार 1908 में पाठकों से मिली थी। लाल बालों वाली, दुबली-पतली, बातूनी और बेहद कल्पनाशील एनी अनाथ है।

बचपन का बड़ा हिस्सा उसने अलग-अलग घरों में काम करते और उपेक्षा झेलते हुए बिताया है। उसकी इच्छा है कि कोई उसे अपनाए, उसे प्यार करे और वह भी किसी परिवार का हिस्सा बन सके। एक प्यारे परिवार की खोज करती यह लड़की पाठकों का दिल जीतती है।

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एक दिन उसे कनाडा के एवोनली गांव में रहने वाले भाई-बहन मैथ्यू और मारिला क्यूथबर्ट के पास भेज दिया जाता है। दोनों ने एक लड़के को गोद लेने की उम्मीद की थी, ताकि वह खेत के काम में मदद कर सके। लेकिन स्टेशन पर पहुंचते ही उन्हें एक लाल बालों वाली लड़की मिलती है। यह लड़की है एनी।

मैथ्यू का शांत और संकोची स्वभाव एनी की चंचलता से बिल्कुल उलट है। मारिला भी शुरू में उसकी बातों और कल्पनाओं से परेशान रहती है। लेकिन एनी की मासूमियत, अपनापन और जीवन को देखने का अनोखा अंदाज धीरे-धीरे दोनों का मन जीत लेता है।

एनी की दोस्त डायना बैरी के साथ उसकी दोस्ती भी कहानी का खूबसूरत हिस्सा है। दोनों की छोटी-छोटी खुशियां, रूठना-मनाना और एक-दूसरे के लिए खड़े होना बचपन की दोस्ती को जीवंत कर देते हैं। एनी कभी अपनी जल्दबाजी में मुसीबत मोल ले लेती है। लेकिन बहुत जल्द वह अपनी गलती को सुधार भी लेती है।

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एनी की सबसे प्यारी बात है कि वह अपनी कथित कमियों को लेकर भी खूब संवेदनशील दिखती है। उसे अपने लाल बाल बिल्कुल पसंद नहीं। कोई उसके बालों पर टिप्पणी कर दे तो वह दुखी हो जाती है। वह सुंदर दिखना चाहती है, अच्छी पोशाक पहनना चाहती है और चाहती है कि लोग उसे पसंद करें।

एनी बड़ों को यह संदेश देती है कि बच्चों को प्रशंसा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बच्चे इस दुनिया में सबसे ज्यादा कल्पनाशील होते हैं। उनकी कल्पनाशीलता इस पर निर्भर है कि बड़े उन्हें कैसा माहौल देते हैं। पेड़ को भी खूबसूरत नाम देनेवाली एनी पाठकों को बेहतर महसूस करवाती है।

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कभी किसी शासक की असलियत जानने के लिए उसके महल में नहीं, उसके बनाए हुए संसार के बाहर जाना पड़ता है। कभी मनुष्य की महानता का भ्रम तोड़ने के लिए उसे किसी बौने संसार में विशालकाय बनाकर खड़ा करना पड़ता है। साहित्य की ताकत यही है कि वह हमारे परिचित संसार को अपरिचित बनाकर दिखाता है और तब हमें उसकी सच्चाई दिखाई देने लगती है। अंग्रेजी साहित्य के व्यंग्यकार जोनाथन स्विफ्ट ने लगभग तीन सौ साल पहले यही किया था। 28 अक्तूबर 2026 को उनकी कालजयी कृति ‘गुलिवर्स ट्रैवल्स’ के प्रकाशन के तीन सौ वर्ष पूरे हुए। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक