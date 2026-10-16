अक्सर देखा है कि हिन्दुओं के देवी-देवताओं और पूजा-पाठ को लेकर सवाल उठते रहे हैं। कई बार लोगों ने सवाल खड़े किए हैं कि हिन्दू तो पत्थर की पूजा करते हैं। क्या पत्थर में भगवान होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अगर आप नहीं मानते कि एक पत्थर में भगवान हो सकते हैं, तो यह तो मानेंगे न कि पत्थर प्रकृति का हिस्सा है और उसके बिना धरती की संरचना के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। तो हिन्दू उस पत्थर में भगवान को तो खोजा ही साथ ही वह प्रकृति को भी सम्मान दे रहा है। एक किताब है ‘अमृत कुम्भ: हिन्दू भाव का मंगल कलश’, जिसमें असल हिन्दू का अर्थ बताया गया है। किताब पढ़ने पर पता चलेगा कि असल हिन्दू कौन हैं, वह प्रकृति की पूजा क्यों करते हैं, व संसार के लिए ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ की सोच क्यों रखते हैं। आइए इस किताब की के बारे में विस्तार से जानते हैं।

इस किताब के लेखक अभिजीत सिंह हैं, जिन्होंने बहुत ही सरलता से हिन्दू धर्म को समझाया है। इस किताब को पढ़ने के बाद सनातन धर्म को लेकर सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगी। आज के समाज के लिए यह किताब किसी उपहार से कम नहीं है। कम से कम आपको अपने खुद के धर्म के बारे में पता चलेगा और खुद पर गर्व महसूस करेंगे।

किताब का उद्देश्य

इस किताब का केंद्र एक युवक ‘समीर’ हैं, जिन्हें एक विद्यालय में दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों से संवाद करने का मौका मिलता है। विद्यालय की संस्थापक का उद्देश्य बच्चों को धर्म, संस्कृति और राष्ट्र से जोड़ना था, पर वो इसमें विफल रही। उनके इस उद्देश्य को समीर आगे बढ़ाते हैं और हिन्दू धर्म, हिन्दू संस्कृति, हिन्दू सभ्यता और राष्ट्र को लेकर बच्चों के मन में उठ रहे सवालों और शंकाओं का समाधान करते हुए उन्हें हिन्दू धर्म के प्रति एक नई दृष्टि देते हैं। किताब स्वामी विविकानंद के उस विचार से प्रेरित है, जिसमें उन्होंने हिन्दू सभ्यता को जीवित रखने वाले ‘अमृत कुम्भ’ का वर्णन किया था, जिसे हिन्दुओं को दुनिया को देना है और जिसे दिए बिना वो नष्ट नहीं हो सकता।

हिन्दू कौन है

शायद आपने देखा होगा कि एक हिन्दू भी अपने धर्म पर सवाल खड़ा कर देता है और समाज उसे कुछ नहीं कहता और न ही बहिष्कृत करता है। यही तो सनातन धर्म है, जिसमें आपको बोलने, सोचने, समझने, जानने और अपने मन अनुसार कार्य करने की आजादी है। आप यहां बाध्य नहीं हैं, आपको कुछ भी पूछने की आजादी है। आपको यह आजादी है कि किसी भी देवी-देवता की पूजा कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। आप अपने मनोबुद्धि के अनुसार किसी भी देवता का चयन कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई जोर-जबरदस्ती नहीं है कि आप किसी एक देवता या देवी की पूजा-पाठ करें। यही तो सनातन धर्म की खूबसूरती है।

एक ही घर में आपको कई भगवान को पूजने वाले मिल जाएंगे। कोई श्रीकृष्ण का भक्त होगा, तो महादेव का पुजारी, तो कोई मां दुर्गा की शक्ति का उपासक होगा। सब एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन अलग-अलग भगवान की पूजा करने की आजादी है। लेकिन अन्य धर्म भी हैं जहां आप बाध्य हैं, उन्हें अपने ईश्वर के खिलाफ बोलने की आजादी नहीं है। वहां सिर्फ एक ही ईश्वर की पूजा की जा सकती है।

प्रकृति और जीव में भगवान

शायद ही किसी धर्म ने प्रकृति और जीव को वो सम्मान दिया हो जो हिन्दू धर्म ने दिया है। यहां वट वृक्ष, पीपल, नीम, समी और तुलसी जैसे पौधे पूजनीय हैं। इन्हें काटना महापाप माना जाता है। ये ऑक्सीजन के मुख्य स्रोतों में से एक हैं। वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ में तो त्रिदेव का यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेशा का वास माना जाता है। यह पेड़ इतना पूजनीय है कि एक छोटे से पौधे तक को लोग काटने से पहले पूजा करते हैं। अब जरा सोचिए अगर इन वृक्षों को भगवान से नहीं जोड़ा गया होता तो क्या ये बच पाते। सनातन उस सिद्धांत पर चलता है, जिसमें प्रकृति से उतना ही लो जितना जरूरत है। लेकिन अन्य धर्मों में ऐसा नहीं है। अन्य धर्मों का ऐसा मानना है कि प्रकृति में जो भी चीज है वह हमारे भोगने की चीज है। जहां अन्य धर्म इस जीवन की सोच कर चलते हैं, वहीं हिन्दू धर्म में अगले जन्म को भी सोच कर चला जाता है। जहां अन्य धर्मों में जानवरों को भोजन समझा जाता है, वहीं सनातन धर्म में गाय की पूजा की जाती है। कुत्ते में भैरव का रूप देखा जाता है। सांड को भगवान शंकर की सवारी नन्दी के रूप में पूजा जाता है। नाग पंचमी पर सांप की विशेष पूजा की जाती है। अगर किसी हिन्दू से गलती से एक चींटी भी मर जाए, तो उसे अफसोस होता है। हिन्दू धर्म में हर जीव को एक ही नजर से देखा जाता है, जबकि अन्य धर्मों में ऐसा नहीं है। यानी हिन्दू सिर्फ मानव जीवन के बारे में नहीं सोचता, बल्कि प्रकृति के हर जीव को अपने जीवन का हिस्सा मान कर चलता है। उसकी सोच यह है कि जितना इस धरती पर उसका अधिकार है उतना ही इन वनस्पतियों और जीवों का है।

हिन्दू धर्म के अलावा बाकी सभी मजहब, मत या पंथों की शुरुआत के बारे में कुछ न कुछ मिला है, लेकिन सिर्फ हिन्दू धर्म के रूप में कब से है, इसका कोई निश्चित इतिहास नहीं है। मत, मजहब, पंथ का सिलसिला जब से शुरु होता है उससे भी काफी पहले से हिन्दू अस्तित्व में हैं, उनके ग्रंथ अस्तित्व में हैं। इस धर्म की किसी एक व्यक्ति ने नहीं गढ़ा है और न ही ये किसी घटना के नतीजे में अस्तित्व में आया। हिन्दू धर्म के वेदों, पुराणों, उपनिषदों और महाकाव्यों में मनुष्य के वैल्युज, जीवनशैली, मान्यता और संस्कृति सब कुछ दस्तावेज के रूप में उपलब्ध है। वेदों और पुराणों में जिस समाज का वर्णन है, वह ऐसा समाज था जो शिक्षा के महत्व को समझता था, जो वीरता की बात करता था, जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने को खड़ा होता था। यह वो समाज था जो नए और प्रेरक विचारों की बात करता था, वैज्ञानिकता और तार्किकता को स्वीकारता था, न्याय तथा सह-अस्तित्व की बात करता था। प्रकृति में सभी के अस्तित्व का सम्मान हो और मनुष्यों के बीच समानता हो, यह उनके चिंतन में था। मनुष्य बौद्धिक रूप से स्वतंत्र हो, स्त्री अपने अधिकारों के प्रति सजग हो, ये सब उस समाज के चिंतन की उत्कृष्टता थी। विश्व के मंगल की कामना करना, दान और अतिथि सत्कार को महत्व देना उनका स्वभाव था। हिन्दू धर्म में ऋषियों ने अपने असीमित ज्ञान और अनुभव से मानव जीवन का मार्गदर्शन किया करते थे। प्राचीन ग्रंथों में जीवन को एक बोझ नहीं, बल्कि एक अवसर बताया गया है। वेद की हर मंत्र पुरुषार्थ, निर्भयता और सबलता की बात करता है। सनातन धर्म राजा और महाराजाओं से अधिक श्रेष्ठ उन लोगों को माना गया जो जंगलों में रहने वाले तपस्वी थे।

प्रसिद्ध किताब ‘विषैला वामपंथ’ के लेखक राजीव मिश्रा तो यह भी कहते हैं कि ‘अगर हिन्दू सभ्यता को नहीं बचाया गया तो मानव सभ्यता से जो सबसे बड़ी को जाएगी, वह होगी ‘बौद्धिव स्वतंत्रता’। हिन्दू धर्म मानव जाती का धर्म। इस धर्म का अर्थ है, व्यक्ति, समाज, प्रकृति और परमात्मा के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए बनाए गए नियम और व्यवस्थाएं और हिन्दू होने का वास्तविक अर्थ है।

इसी हिन्दू धर्म में कई ऐसे महान व्यक्ति भी हुए जिन्होंने मूर्ति पूजा का खुलकर विरोध किया, लेकिन समाज ने उन्हें बहिष्कृत नहीं किया। महर्षि दयानंद को ही ले लें, वह मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। आर्य समाज की प्रमुख ग्रंथ ‘सत्यार्थ प्रकाश’ में उन्होंने मूर्तिपूजा और पौराणिक कथाओं की निंदा की है। लेकिन दूसरी ओर उनका यह सपना था कि समाज के हर वर्ग, हर जाति और हर लिंग के लोग सम्मान और स्वाभिमान के साथ जी सकें। इसी ग्रंथ में महिलाओं के सम्मान की बात लिखी गई है। वह भले ही मूर्तिपूजा के कड़े निंदक थे, लेकिन मानव कल्याण के लिए वही बात लिखी, जो सनातन की नींव है, जो ऋषि मुनी कहते आए हैं। बौध, जैन और अन्य कई पंत भी हिंदू धर्म से ही अलग हुए हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने अनुयायियों को ये नहीं कहा कि वह अपने पहले धर्म को छोड़कर मेरे पास आए।

विविधता में एकात्मता

एकात्मता में समान जीवन धारा, समान इतिहास, समान परंपरा से निर्मित होती है। हिन्दू धर्म की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह सोशल, कल्चरल और स्पिरिचुअल लेवल पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वेदों में या स्मृति ग्रंथों में ने जो सामाजिक शुचिता के लिए नियम तय किए थे, उसे भारत में सभी मानते थे। कोई न कोई अंतर्धारा अवश्य है, जिसने इस देश को आदि काल से ही जोड़ा हुआ है। यह अंतर्धारा है धर्म, समान विश्वास, समान परंपरा, समान अनुभूति, जो भाषा से, रियासतों की सीमा से हमेशा अलग रही। इस अंतर्धारा को तीर्थों के माध्यम से जोड़ा गया, नदियों नगरों, पहाड़ों और मंदिरों के माध्यम से जोड़ा गया, संकल्प मंत्रों के माध्यम से जोड़ा गया, संस्कृत भाषा से जोड़ा गया। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आस्था से जुड़े क्षेत्रों में सबका अधिकार था, राज्य को भी उसे रोकने का अधिकार नहीं था। यहां छः हजार से अधिक बोलियां बोली जाती हैं, चार को पर पानी और वाणी बदल जात है लेकिन गंगा, गीता, गायत्री, गाय और गेविंद और उनकी गीता के प्रति श्रद्धा सबमें समान है।

आज हिन्दू धर्म के खिलाफ जो भी बोलता है वह चाहे हिन्दू हो या किसी और धर्म को, उनसे कभी इसके बारे में पढ़ा ही नहीं है। यहां जितने भी महान ऋषि या व्यक्ति हुए उन्होंने समाज के उत्थान के लिए काम किया। उन्होंने अपने विचारों को सिर्फ समाज कल्याण के लिए लगाया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये सनातन धर्म के लिए उपहार हैं, जहां पूर्वजों ने जीवन जीने की कला को समझाया है। हिन्दू धर्म केवल पूजा-पाठ या किसी एक ईश्वर में विश्वास तक सीमित नहीं है। यह जीवन जीने की एक व्यापक परंपरा है, जिसमें धर्म, कर्म, सत्य, अहिंसा, आत्मज्ञान, प्रकृति के प्रति सम्मान और मोक्ष जैसे विचारों को महत्व दिया जाता है। यहां नारी को भी उतना ही सम्मान दिया जाता है, जितना पुरुष को। नारी को शक्ति के रूप में पूजते हैं। यहां तक कि हिंदू धर्म में शादी की रस्में और नियम तक को एक महिला ने ही रचा है।

चार्वाक दर्शन हो या सत्यार्थ प्रकाश, बुद्ध हो या महावीर, ये इसी समाज में रहें। चार्वाक दर्शन और सत्यार्थ प्रकाश ने हिन्दू धर्म के कर्मकांड और देवी देवताओं का खुलकर विरोध किया और सवाल खड़े किए। लेकिन समाज ने उन्हें कभी भी हीन भावना से नहीं देखा या अलग किया। हिन्दू धर्म एक पेड़ है और इससे अलग हुए बुद्ध, महावीर जैसे अन्य पंथ शाखा हैं। इस धर्म को किसी एक नहीं गढ़ा है, किसी एक भगवान को इसका श्रेय नहीं दिया जाता है। ऋषियों में भी किसी एक श्रेय नहीं दिया जाता है। हर किसी ने अपने-अपने समय में अपने-अपने तरीके से इसे पिरोया है।

किसे पढ़नी चाहिए ये किताब

कम से कम हिन्दुओं को तो यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। आपको जिस अज्ञानता से अब तक अपरिचित हैं उसका आपको बोध होगा। आपको अपने पूर्वजों के बारे में पता चलेगा कि उन्होंने इस संसार को क्या उपहार दिया है। प्रकृति से प्रेम, जीव से प्रेम और समाज को एक साथ लेकर चलने की सोच को विकसित किया है। जिन्हें अपने धर्म के बारे में नहीं पता है और जो अपने देवी-देवताओं पर सवाल उठाते हैं उन्हें भी यह किताब पढ़ना चाहिए। अन्य धर्म के लोग जो हिन्दू पर सवाल उठाते हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए। उन्हें यह पता चलेगा असल में यह धर्म पृथ्वी के लिए कितना जरूरी है। इस संसार में उसका योगदान क्या रहा है।

किताब का नाम: अमृत कुम्भ: अमृत भाव का मंगल कलश

लेखक: अभिजीत सिंह

पब्लिकेशन: मंजुल, नई दिल्ली

किताब का मूल्य: 450 रुपये

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