आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। बीते कुछ वर्षों में इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। जानकारी हासिल करने, काम आसान बनाने, तस्वीरें और वीडियो बनाने से लेकर शॉर्ट फिल्म तैयार करने तक, एआई कई कामों में हमारी मदद कर रहा है। लेकिन क्या हो, अगर इसी तकनीक का इस्तेमाल पूरी दुनिया की व्यवस्था बदलने के लिए किया जाए?

अमोल आनंद तिवारी की किताब मायालोक: AI का कल्कि स्वरूप (The Genesis of Kalki) इसी विचार को एक दिलचस्प कहानी के जरिए सामने लाती है। इसके मुख्य किरदार प्रद्युम्न त्रिपाठी एक प्रतिभाशाली कंप्यूटर इंजीनियर हैं, जो एआई की मदद से दुनिया को बेहतर बनाने का सपना देखते हैं। उनका मानना है कि तकनीक के सही इस्तेमाल से समाज की कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है।

लेकिन जब एआई के जरिए इंसानों के कर्मों के आधार पर उनके साथ व्यवहार करने और समाज को एक नई व्यवस्था में ढालने की कोशिश की जाती है, तो इसके क्या नतीजे सामने आ सकते हैं? यही सवाल इस साइंस फिक्शन उपन्यास को दिलचस्प बनाता है…

क्या है कहानी?

अमोल आनंद तिवारी की इस किताब मायालोक: AI का कल्कि स्वरूप की कहानी प्रद्युम्न त्रिपाठी के इर्द-गिर्द घूमती है। वह एक प्रतिभाशाली कंप्यूटर इंजीनियर हैं और एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करते हैं। प्रद्युम्न का मानना है कि इंसानों के पास दुनिया को बेहतर बनाने के साधन होने के बावजूद समाज में भेदभाव, स्वार्थ और गलत फैसले जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। वह सोचते हैं कि अगर एआई का सही इस्तेमाल किया जाए, तो इन समस्याओं को दूर करने में मदद मिल सकती है।

कहानी में प्रद्युम्न एक ऐसे एआई प्लेटफॉर्म की कल्पना करते हैं, जहां इंसान की पहचान उसके जन्म, परिवार, पैसे या सामाजिक स्थिति से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से तय हो। वह ‘कर्मपटल’ नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जिसमें अच्छे काम करने पर लोगों को अंक मिलते हैं और बुरे व्यवहार पर अंक कम किए जा सकते हैं।

इस व्यवस्था को विकसित करने के लिए प्रद्युम्न प्राचीन हिंदू ग्रंथों और सनातन धर्म की शिक्षाओं से भी प्रेरणा लेते हैं। कहानी में एआई, कर्म, भारतीय दर्शन और भविष्य की तकनीक का मेल देखने को मिलता है। लेकिन एक अहम सवाल भी सामने आता है, क्या तकनीक सचमुच इंसानों से बेहतर दुनिया चला सकती है या फिर ऐसी व्यवस्था नई चुनौतियां खड़ी कर सकती है? यही मायालोक की कहानी का मुख्य विचार है।

एआई और सनातन धर्म

इस किताब की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें आधुनिक तकनीक को भारतीय दर्शन और सनातन धर्म के विचारों के साथ जोड़ा गया है। आमतौर पर एआई पर आधारित कहानियों में मशीनों के इंसानों पर हावी होने या उनके लिए खतरा बनने की बात दिखाई जाती है। लेकिन यहां लेखक एक अलग संभावना तलाशते हैं। क्या एआई का इस्तेमाल ऐसा समाज बनाने में किया जा सकता है, जहां इंसान के कर्मों को ज्यादा महत्व मिले?

कहानी में कर्म, माया के विचार और भारतीय महाकाव्यों से जुड़े संदर्भ भी आते हैं। इनका इस्तेमाल केवल धार्मिक माहौल बनाने के लिए नहीं, बल्कि आधुनिक जीवन की समस्याओं और इंसानी व्यवहार को समझने के लिए किया गया है।

किताब की खूबियां

इस किताब का सबसे मजबूत पक्ष इसका विचार है। एआई और कर्म जैसी अवधारणाओं को एक साथ रखकर लेखक ने भविष्य के समाज की एक अलग तस्वीर पेश की है। अच्छे कामों को अंक देने और उन्हीं के आधार पर किसी व्यक्ति की सामाजिक पहचान तय करने का विचार पाठक को सोचने पर मजबूर करता है।

कहां पर किताब थोड़ी कमजोर महसूस होती है?

इस किताब में कुछ जगह घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ता है और नई तकनीकों को समझने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता। कई तकनीकी विचार एक साथ आने के कारण कुछ पाठकों के लिए कहानी पर ध्यान बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

इसलिए जो पाठक केवल रोमांच और लगातार आने वाले ट्विस्ट वाली कहानी चाहते हैं, उन्हें किताब का दार्शनिक और तकनीकी पक्ष थोड़ा भारी लग सकता है।

‘मायालोक: AI का कल्कि स्वरूप’ किसे पढ़नी चाहिए?

अगर आप यह जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि एआई की क्षमताएं किस हद तक जा सकती हैं और भविष्य में यह तकनीक क्या-क्या कर सकती है, तो मायालोक: एआई का कल्कि स्वरूप आपके लिए एक अच्छी किताब हो सकती है। खासकर, अगर आप मानते हैं कि एआई का सही इस्तेमाल समाज को बेहतर बनाने और उसकी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है, तो यह किताब आपको पसंद आ सकती है। यह उपन्यास एआई की संभावनाओं को एक अलग नजरिए से देखने और यह सोचने का मौका देता है कि आने वाले समय में तकनीक हमारी दुनिया को किस तरह बदल सकती है।

किताब का नाम: मायालोक: AI का कल्कि स्वरूप

लेखक: अमोल आनंद तिवारी

पब्लिकेशन: मंजुल पब्लिकेशन

किताब का मूल्य: 299 रुपये

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कहते हैं कि हिन्दी पट्टी में हर कोई जन्मजात इतिहासकार और डाक्टर होता है। किसी भी रोग की चर्चा कीजिए हर किसी के पास उस रोग के दो-चार उपचार होते हैं। हर किसी के पास इतिहास का निजी संस्करण उपलब्ध रहता है। प्रमाणिक इतिहास के प्रति उदासी या लापारवाही हिन्दी समाज की आम प्रवृत्ती प्रतीत होती है। ऐसे समाज में सहज भाषा में प्रमाणिक इतिहास को .. आगे की कहानी यहां पढ़ें