Amitabh Bachchan Birthday: बचपन के जन्मदिन की यादों में अक्सर नए कपड़े, दोस्तों की महफिल, खाने-पीने की चीजें और उपहार शामिल होते हैं। अमिताभ बच्चन के लिए भी प्रयागराज में बीते बचपन के जन्मदिन कुछ ऐसे ही थे। दोस्तों का जुटना, कभी फैंसी ड्रेस पार्टी और मेहमानों का आना। लेकिन उपहारों को लेकर उनकी उत्सुकता कुछ ज्यादा ही थी। इतनी कि मेहमान के बधाई देने का इंतजार किए बिना वे उससे पूछ बैठते थे कि मेरे लिए क्या लाए हैं?

अमिताभ बच्चन ने अपने एक साक्षात्कार में बचपन के जन्मदिनों की यह याद खुद साझा की थी। आज हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में गिने जाने वाले अमिताभ के व्यक्तित्व के इस छोटे-से प्रसंग में एक ऐसा बच्चा दिखाई देता है, जिसके लिए जन्मदिन का मतलब अभी शोहरत, प्रशंसकों की भीड़ या बड़े आयोजनों से नहीं, बल्कि दोस्तों, परिवार और उपहारों की उत्सुकता से था।

11 अक्टूबर 1942 को प्रयागराज में जन्मे अमिताभ का बचपन इसी शहर में बीता। वह अपने जीवन के शुरुआती करीब 14 वर्ष प्रयागराज में रहे। बाद में मुंबई उनकी कर्मभूमि बनी, लेकिन अपने जन्मस्थान को लेकर उनका लगाव हमेशा बना रहा। उन्होंने एक लेख में प्रयागराज को अपनी जन्मभूमि और मुंबई को कर्मभूमि कहा था। उनके लिए प्रयागराज केवल जन्म का शहर नहीं था, बल्कि बचपन, परिवार, पढ़ाई और उन दिनों की यादों से जुड़ी जगह भी था।

जन्मदिन पर पिता की ओर से कविता का उपहार

बच्चन परिवार में जन्मदिन मनाने का एक खास तरीका था। अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन हर साल बेटे के जन्मदिन पर एक नई कविता लिखते थे। मां तेजी बच्चन घर में उत्सव का माहौल बनाती थीं। अमिताभ ने बताया था कि उस समय परिवार अपनी आर्थिक हैसियत के हिसाब से ही जन्मदिन मनाता था। उनके लिए पिता की लिखी कविता इस आयोजन का खास हिस्सा होती थी।

यह उस घर की परंपरा थी, जहां साहित्य केवल किताबों और कागजों तक सीमित नहीं था। घर के जीवन में भी उसकी जगह थी। हरिवंश राय बच्चन हिंदी के प्रतिष्ठित कवि थे। ‘मधुशाला’ ने उन्हें व्यापक पहचान दिलाई थी, लेकिन बेटे के जन्मदिन पर लिखी जाने वाली कविता किसी सार्वजनिक आयोजन या साहित्यिक प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बल्कि परिवार के एक निजी अवसर के लिए होती थी।

अमिताभ बच्चन के शहर में सिनेमा का वह दौर, जब फिल्में हर गली तक पहुंचती थीं | संगम तीरे

जन्मदिन पर उपहार मांगने वाले उस बच्चे के लिए पिता की कविता भी एक उपहार थी। फर्क इतना था कि दूसरे उपहारों को हाथ में लेकर देखा जा सकता था, जबकि कविता को सुनना और महसूस करना पड़ता था। शायद इसी वजह से वह परंपरा बड़े होने के बाद भी अमिताभ की स्मृतियों में बनी रही।

जब कविता सुनाते हुए रो पड़े हरिवंश राय बच्चन

अमिताभ बच्चन के जन्मदिन से जुड़ी सबसे भावुक याद 1982 की है। उस साल फिल्म ‘कुली’ की शूटिंग के दौरान हुए गंभीर हादसे ने उनकी जिंदगी को संकट में डाल दिया था। देश भर में उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता थी। लंबे इलाज के बाद उनकी जान बची। उस हादसे के बाद 11 अक्टूबर को आया उनका जन्मदिन परिवार के लिए सामान्य अवसर नहीं रह गया था।

अमिताभ ने बाद में बताया कि उस जन्मदिन पर उनके पिता ने परंपरा के मुताबिक उनके लिए लिखी कविता सुनाई। लेकिन उसे सुनाते हुए हरिवंश राय बच्चन की आवाज भावनाओं से भर गई और वे रो पड़े। अमिताभ के लिए यह असाधारण अनुभव था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने पिता को पहले कभी इस तरह आंसू बहाते नहीं देखा था। उस साल 11 अक्टूबर तक पहुंचना ही उन लोगों के लिए बड़ी बात थी, जिन्हें कुछ समय पहले तक लगता था कि शायद अमिताभ जीवित नहीं बच पाएंगे। कविता में उन्हीं भावनाओं की अभिव्यक्ति थी और उसे सुनाते हुए पिता खुद को संभाल नहीं सके।

‘संगम तीरे’ स्तंभ में अन्य फीचर लेखों को पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक

इस प्रसंग को बचपन में मेहमानों से उपहार पूछने वाली घटना के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। दोनों अलग-अलग समय की यादें हैं। एक में प्रयागराज का वह बच्चा है, जो जन्मदिन पर मेहमानों से उपहार मांगने में संकोच नहीं करता था। दूसरी में वयस्क अमिताभ हैं, जो जीवन और मृत्यु के बीच से लौटे थे, और उनके पिता हैं, जिनकी कविता उस कठिन समय की भावनाओं को संभाल नहीं पाई।

इन दोनों स्मृतियों के बीच कई दशक का फासला है, लेकिन इनके केंद्र में एक ही रिश्ता है – पिता और पुत्र का। पहले प्रसंग में पिता बेटे के जन्मदिन पर कविता लिखते हैं। दूसरे में वही परंपरा ऐसे क्षण की गवाह बनती है, जब कविता सुनाने वाले पिता की आंखें भर आती हैं।

प्रयागराज की यादों में बचपन अब भी मौजूद है

अमिताभ बच्चन की प्रयागराज से जुड़ी यादें केवल जन्मदिन तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने अपने बचपन, माता-पिता, स्कूल और दोस्तों के बारे में भी लिखा है। उस शहर में बिताए शुरुआती वर्षों को वे अपने जीवन के उन अनुभवों में गिनते हैं, जिनकी छाप लंबे समय तक बनी रहती है।

आज जन्मदिन पर उनके घर के बाहर प्रशंसकों की भीड़ जुटती है। फिल्मों, टेलीविजन और सार्वजनिक जीवन में उनकी मौजूदगी ने उन्हें कई पीढ़ियों का परिचित चेहरा बना दिया है। लेकिन प्रयागराज के बचपन की स्मृति में वे उस बच्चे की तरह भी दिखाई देते हैं, जिसे जन्मदिन पर दोस्तों के आने और उपहार मिलने का इंतजार रहता था।

हरिवंश राय बच्चन की कविता वाली परंपरा इस स्मृति को और खास बना देती है। जन्मदिन पर लिखी गई कविता ने पिता की साहित्यिक दुनिया और बेटे के निजी जीवन को एक साथ जोड़ा। 1982 में वही परंपरा एक ऐसे भावुक क्षण में बदल गई, जिसे अमिताभ आजीवन याद करते रहे।

जन्मदिन की चहल-पहल और जीवन के कठिन समय के बीच फैली इन यादों में एक बात साफ दिखाई देती है। बड़े से बड़े सितारे के जीवन में भी कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं, जो उसकी सार्वजनिक छवि से अलग, बिल्कुल निजी होते हैं। प्रयागराज में मेहमानों से उपहार पूछने वाले अमिताभ और बेटे के लिए लिखी कविता सुनाते हुए रो पड़ने वाले हरिवंश राय बच्चन की यह स्मृति उसी निजी दुनिया की झलक देती है।

यह भी पढ़ें: जब बहस और असहमतियों से गढ़े जाते थे विचार – बच्चन, फिराक और शहर का साहित्यिक ताप | संगम तीरे

हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं में उस दौर के इलाहाबाद की झलकियां मिलती हैं। ऐसी झलकियां, जिनमें शहर केवल पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि एक सक्रिय पात्र की तरह मौजूद है। बच्चन जब अपनी कविताएं सुनाते थे, तो वह केवल पाठ नहीं होता था, वह एक सामूहिक अनुभव बन जाता था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक