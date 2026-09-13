मार्क ट्वेन का किरदार हकलबेरी फिन ऐसा बच्चा है, जिसके पिता शराबी और हिंसक हैं। हक को मिस वाटसन और उसकी बहन नियम-कायदों में बाँधना चाहती हैं। लेकिन समय का पाबंद होना, अच्छे कपड़े पहनना, प्रार्थना करना और अनुशासन में रहने की हिदायत हक के लिए कैद सरीखी है। ट्वेन का उपन्यास ‘द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन’ 1884 में प्रकाशित हुआ था। इसमें अमेरिकी समाज, गुलामी की विरासत, नस्लीय भेदभाव और गृहयुद्ध के तनावों से गुजरते हुए देश के हालात को एक सवाल करते बच्चे के नजरिए से दिखाया गया है।

हक की मुलाकात जिम से होती है। यह उस समय की बात है, जब गुलामी की कुप्रथा हावी थी। जिम मिस वाटसन का गुलाम था। हक श्वेत है और जिम अश्वेत गुलाम। दोनों मिसिसिपी नदी पर एक बेड़े में साथ हैं। लेकिन मिसिसिपी नदी की लहरों के ऊपर दोनों एक-दूसरे को एक समान इंसान समझते हैं। हक जिस समाज में रहता है, उसकी सीख यही है कि किसी गुलाम को भगाने में मदद करना पाप है।

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धर्म और समाज के संदेश यही कहते हैं कि जिम को उसके मालिक के पास पहुँचाना हक का कर्तव्य है। लेकिन हक उस जिम को देखता है, जो अपने परिवार से मिलने के लिए बेचैन है। यानी जिम हर तरह से इंसान है।

जिम को भागने में मदद करने के बाद हक को जेहनी उथल-पुथल होती है। फिर वह तय करता है कि वह जिम को पकड़वाने के लिए पत्र लिखेगा। हक पत्र लिख भी लेता है। लेकिन उसे वह दोस्ती याद आती है, जो नदी के किनारे बनी थी। वह अपने सामने खड़े नैतिक सवाल को फिर देखता है। वह पत्र फाड़ देता है। वह खुद से कहता है, ‘ठीक है, फिर मैं नरक में जाऊँगा।’ नरक को स्वीकार करते ही हक फिन पूरे समाज के कथित आदर्शों के खिलाफ बागी हो उठता है।

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हक की भाषा में बेपरवाही है। वह पाठक से ऐसे बात करता है, जैसे कोई बच्चा अपने दोस्त को कहानी सुना रहा हो। मार्क ट्वेन हक को उसके अपने अनुभवों से सीखने देते हैं। दुनिया के थोपे गए अनुभवों को वह नकार देता है।

इस उपन्यास में मिसिसिपी नदी भी एक किरदार है। नदी के किनारे पर गैरबराबरी को पूजता एक समाज है। भेदभाव ही सामाजिक धर्म है। वहीं नदी की लहरों पर हक और जिम हैं। इस समाज के कथित भगोड़े। भगोड़े होने के बाद दोनों एक-दूसरे के लिए पूर्ण मनुष्य हैं।

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हक फिन भी आम बच्चों की तरह झूठ बोलता है, चालाकियाँ करता है। डरता है, भ्रमित होता है। कई बार गलत निर्णय लेता है। लेकिन वह अपने अनुभवों को लेकर आत्मविश्वासी होता जाता है। हक फिन आज भी संदेश देता है कि अनुभव, नैतिकता विरासत में मिली कोई किताब नहीं है, जिसके अगले नए संस्करण के प्रकाशन पर पाबंदी हो। लोग बच्चों से पूछते हैं, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? हक का जवाब होता है-मैं आजाद होना चाहता हूँ।