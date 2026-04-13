‘कविता का अर्थ क्या है?’ कक्षा में बैठे एक छात्र का यह सीधा-सा सवाल था, और सामने खड़े थे फिराक गोरखपुरी। समकालीन संस्मरणों में बताया गया है कि ऐसे ही एक प्रसंग में उन्होंने मुसकुराकर कहा था कि कविता को समझने से ज्यादा उसे महसूस करना जरूरी है; यदि भीतर संवेदना नहीं जागी, तो अर्थ भी निष्प्राण रह जाएगा। यह वाक्य केवल एक शिक्षक का जवाब नहीं था, बल्कि एक पूरे शहर की सांस्कृतिक चेतना का सार था – एक ऐसा शहर, जिसे आज प्रयागराज कहा जाता है, लेकिन जिसने इलाहाबाद के नाम से एक ऐसा साहित्यिक दौर जिया, जहां शब्द सचमुच सांस लेते थे। उस समय का इलाहाबाद किताबों में बंद नहीं था, वह गलियों में चलता था, चाय की भाप में उठता था, कॉफी हाउस की मेजों पर बैठकर बहस करता था और रात के सन्नाटे में किसी अधूरी कविता की तरह फुसफुसाता था।

कहा जाता है कि फिराक की कक्षाएं किसी तय ढांचे में नहीं बंधती थीं; वे पाठ्यक्रम से शुरू होकर अक्सर जीवन पर खत्म होती थीं, या कई बार जीवन से शुरू होकर कविता पर आ टिकती थीं। उनके बारे में संस्मरणों में बार-बार यह बात मिलती है कि वे एक भाषा की कविता समझाते-समझाते अचानक दूसरी भाषा का शेर सुना देते और छात्रों से पूछते – ‘अब बताइए, फर्क कहां है?’ यह सवाल असल में भाषा का नहीं, संवेदना का होता था, और यही इलाहाबाद की असली पहचान थी। यहां साहित्य भाषा की सीमाओं से ऊपर उठकर एक साझा अनुभव बन जाता था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कक्षाओं से निकलकर यही विचार शहर की गलियों में फैल जाता था, जहां हर दूसरा आदमी किसी न किसी तरह से इस सांस्कृतिक प्रवाह का हिस्सा होता था।

कटरा की चाय की दुकानों से लेकर सिविल लाइंस तक बहसें चलती थीं

इलाहाबाद का वह समय केवल विश्वविद्यालय का समय नहीं था, बल्कि एक पूरे शहर का बौद्धिक उत्कर्ष था। कटरा की चाय की दुकानों से लेकर सिविल लाइंस के कॉफी हाउस तक, हर जगह बहसें चलती थीं, बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी डर के। एक मेज पर कोई युवा अपनी पहली कविता पढ़ रहा होता, तो दूसरी मेज पर कोई वरिष्ठ साहित्यकार उसकी पंक्तियों को काट-छांट रहा होता; कहीं कोई राजनीति पर बहस कर रहा होता, तो कहीं भाषा की बारीकियों पर। शायद यही वजह है कि यह शहर अपने आप में एक खुला विश्वविद्यालय बन गया था, जहां दाखिले के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं थी, केवल जिज्ञासा और संवेदना ही पासपोर्ट थे।

इसी माहौल में हरिवंश राय बच्चन जैसे कवि का व्यक्तित्व आकार लेता है। उनकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं में उस दौर के इलाहाबाद की झलकियां मिलती हैं। ऐसी झलकियां, जिनमें शहर केवल पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि एक सक्रिय पात्र की तरह मौजूद है। बच्चन जब अपनी कविताएं सुनाते थे, तो वह केवल पाठ नहीं होता था, वह एक सामूहिक अनुभव बन जाता था। समकालीनों के संस्मरणों में यह उल्लेख मिलता है कि कई बार उनके काव्य-पाठ के बाद तालियों का शोर नहीं, बल्कि एक गहरा सन्नाटा छा जाता था – जैसे श्रोता भीतर ही भीतर उस अनुभव को महसूस कर रहे हों। उस सन्नाटे में भी एक तरह की आवाज होती थी – संवेदना की, जुड़ाव की, और उस अनकहे संवाद की, जो केवल कविता ही संभव बना सकती है। असल में इलाहाबाद लेखकों, कवियों, अदीबों और शायरों का शहर रहा है।

लेकिन इलाहाबाद की कहानी केवल रूमानी नहीं थी; उसमें संघर्ष की कड़ी धूप भी थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जीवनी साहित्य और समकालीन संस्मरणों में उनके बारे में जो प्रसंग मिलते हैं, वे एक ऐसे रचनाकार की तस्वीर बनाते हैं, जो अभाव में भी उदार था, जो खुद कठिनाइयों से घिरा था, लेकिन दूसरों के लिए अपने पास जो कुछ था, वह भी दे देता था। कहा जाता है कि कई बार उनके पास खुद के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते थे, लेकिन जरूरतमंद के सामने वे अपना हिस्सा भी छोड़ देते थे। कहीं न कहीं यह केवल एक व्यक्ति का गुण नहीं था, यह उस समय के इलाहाबाद की सामूहिक संवेदना का हिस्सा था, जहां साहित्य जीवन से अलग नहीं था, बल्कि उसी का विस्तार था।

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इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के कॉरिडोर में फिराक गोरखपुरी अक्सर छात्रों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते थे और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया करते थे।

इलाहाबाद की साहित्यिक संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत थी उसका खुलापन -विचारों में, भाषा में और संवाद में। हिंदी और उर्दू यहां प्रतिस्पर्धी नहीं थीं, बल्कि सहयात्री थीं। एक ही गोष्ठी में दोनों भाषाओं की रचनाएं सुनी जाती थीं, और श्रोता उन्हें बराबर की संवेदना से ग्रहण करते थे। यह वह समय था जब भाषा पहचान का आधार नहीं, अभिव्यक्ति का माध्यम थी। फिराक की शायरी और बच्चन की कविता, निराला का विद्रोह और शहर की रोजमर्रा की जिंदगी – सब मिलकर एक ऐसी सांस्कृतिक धारा बनाते थे, जिसमें विभाजन की जगह संवाद था।

असहमतियों को स्वीकार करना और नए अर्थ तलाशना रवायत थी

इस पूरे परिदृश्य में कॉफी हाउस और चाय की दुकानें केवल स्थान नहीं थे, वे विचारों के जन्मस्थान थे। वहां बैठकर लोग केवल चाय या कॉफी नहीं पीते थे, वे विचारों को गढ़ते थे, असहमतियों को स्वीकार करते थे और नए अर्थ तलाशते थे। यह परंपरा ही इलाहाबाद को अलग बनाती थी – यहां बहस को टकराव नहीं, रचनात्मक प्रक्रिया माना जाता था। आज जब उसी कॉफी हाउस के पास से गुजरते हैं, तो यह कल्पना करना मुश्किल होता है कि कभी यहां शब्दों की इतनी गर्माहट हुआ करती थी।

समय बीतता गया, और शहर का स्वरूप बदलता गया। आज का प्रयागराज अपने अतीत की उस साहित्यिक चमक से अलग दिखाई देता है। वही गलियां हैं, वही चौराहे हैं, लेकिन उनमें वह ताप, वह बेचैनी, वह रचनात्मक हलचल कम महसूस होती है। साहित्य अब भी लिखा जा रहा है, लेकिन वह पहले की तरह सार्वजनिक जीवन का हिस्सा कम बन पाता है।

फिर भी, अगर ध्यान से देखा जाए, तो उस दौर की गूंज आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। वह संस्मरणों में है, आत्मकथाओं में है, पुराने किस्सों में है, और सबसे ज्यादा उस शहर की हवा में है, जो अब भी अपने भीतर एक अधूरी कविता को संजोए हुए है। इलाहाबाद की कहानी दरअसल केवल एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि उस विचार की कहानी है, जिसमें साहित्य जीवन का हिस्सा था, जहां कविता को पढ़ा नहीं, जिया जाता था, और जहां एक साधारण सा सवाल – “कविता का अर्थ क्या है?” – पूरे सांस्कृतिक इतिहास का द्वार खोल देता था।

शायद इसीलिए, जब इलाहाबाद को याद किया जाता है, तो केवल इमारतें या संस्थान याद नहीं आते, बल्कि वह अनुभव याद आता है – एक ऐसा अनुभव, जिसमें शब्द सांस लेते थे, बहस करते थे, और अंततः मनुष्य को थोड़ा और संवेदनशील बना देते थे। यही वह शहर था, जहां कविता सचमुच गलियों में चलती थी – और आज भी, अगर आप ठहरकर सुनें, तो उसकी हल्की-सी आहट अब भी सुनाई देती है।

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संगम तीरे, जहां गंगा-यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है, वहीं शब्दों का भी एक अद्भुत संगम सदियों से बहता आया है। इलाहाबाद सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक जीवित साहित्यिक व्यवहार है – जहां बातचीत भी कविता की तरह होती है, बहसें उपन्यास की भूमिका बन जाती हैं और चाय की मेज पर बैठे लोग इतिहास रच देते हैं। यहां लेखक पैदा नहीं होते, वे वातावरण से गढ़े जाते हैं। गलियों में तर्क है, चौक में व्यंग्य है, विश्वविद्यालय के बरामदों में स्वप्न हैं और सिविल लाइंस की मेजों पर शब्दों का ताप। यह वही शहर है जहां लेखनी पेशा नहीं, स्वभाव है; जहां मतभेद भी भाषा को समृद्ध करते हैं; और जहां हर पीढ़ी अपने पूर्वजों की परंपरा से संवाद करती हुई आगे बढ़ती है। ‘संगम तीरे’ प्रस्तुत है उसी शहर की कहानी – उस इलाहाबाद की, जो नाम बदलने पर भी अपनी साहित्यिक आत्मा नहीं बदलता। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर क्लिक करें