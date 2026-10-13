The Nobel connection of Allahabad University: नोबेल पुरस्कारों की घोषणा के साथ दुनिया भर के वैज्ञानिकों की उपलब्धियों पर चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करीब एक सदी पहले प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भौतिकी विभाग भी दुनिया के कई बड़े वैज्ञानिकों से जुड़ा था? यहां मेघनाद साहा जैसे वैज्ञानिक ने काम किया, जिनकी नियुक्ति में अल्बर्ट आइंस्टीन और आर्थर एडिंगटन की राय का जिक्र मिलता है। आगे चलकर इस विभाग में ऐसे वैज्ञानिक भी आए, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था।

आइंस्टीन का नाम आते ही सापेक्षता का सिद्धांत और उनके कई मशहूर किस्से याद आते हैं। लेकिन उनकी वैज्ञानिक सोच का एक पहलू जिज्ञासा भी था। उनसे जोड़ा जाने वाला एक चर्चित कथन है, “मेरे पास कोई खास प्रतिभा नहीं है। मैं तो बस जिज्ञासा से भरा हूं।” विज्ञान में कई बड़ी खोजें ऐसे ही सवालों से शुरू होती हैं, जिनके जवाब तलाशते हुए वैज्ञानिक नई राह खोज लेते हैं।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग का इतिहास भी कुछ ऐसे ही सवालों और खोजों से जुड़ा है। इस कहानी में आइंस्टीन की भूमिका जरूर है, लेकिन वह प्रयागराज आने की नहीं, बल्कि मेघनाद साहा की नियुक्ति से जुड़े एक प्रसंग की है।

जब मेघनाद साहा की नियुक्ति पर उठे सवाल

इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने 1922 में शिक्षण और आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में काम करना शुरू किया था। अगले ही साल भौतिकी विभाग को एक ऐसे वैज्ञानिक की अगुआई मिली, जिसका काम आगे चलकर खगोल भौतिकी के क्षेत्र में खास महत्व रखने वाला था। उनका नाम था मेघनाद साहा।

विश्वविद्यालय के आधिकारिक विवरण के मुताबिक, साहा को 1923 में भौतिकी विभाग का पहला प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत की ओर से प्रकाशित उनके जीवन और काम से जुड़े एक अध्ययन में बताया गया है कि विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद ने 5 सितंबर 1923 को उनकी नियुक्ति की थी।

यह नियुक्ति इतनी सीधी नहीं थी। साहा की योग्यता को लेकर परिषद में सवाल उठे थे। उन्होंने गणित की पढ़ाई की थी, भौतिकी की नहीं। ऐसे में उनके पक्ष में दुनिया के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की राय महत्वपूर्ण साबित हुई। उपलब्ध विवरणों में आइंस्टीन और ब्रिटिश खगोल वैज्ञानिक आर्थर एडिंगटन की सलाह का उल्लेख मिलता है। यही वह प्रसंग है, जिसे इस कहानी में आइंस्टीन की ‘गवाही’ कहा जा सकता है। यह अदालत में दी गई कोई गवाही नहीं थी, बल्कि एक वैज्ञानिक की योग्यता के समर्थन में दूसरे बड़े वैज्ञानिकों की राय थी।

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साहा का काम केवल किसी एक विषय तक सीमित नहीं था। वे यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि तारों के प्रकाश से उनके बारे में क्या-क्या जाना जा सकता है। आसमान में चमकते तारों को देखकर आम तौर पर मन में यही सवाल आता है कि वे कितनी दूर हैं या कितने बड़े हैं। वैज्ञानिकों के लिए सवाल इससे आगे भी जाते हैं – उनका तापमान कितना है, उनकी प्रकृति कैसी है और उनसे निकलने वाला प्रकाश क्या बताता है?

तारों के तापमान और उनकी आयनीकरण अवस्था को समझने के लिए साहा ने जो समीकरण विकसित किया, उसने खगोल भौतिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके काम से वैज्ञानिकों को तारों के प्रकाश का अध्ययन करके उनकी भौतिक दशाओं को समझने में मदद मिली। यही वह शोध था, जिसने साहा को विज्ञान की दुनिया में अलग पहचान दिलाई।

इलाहाबाद में उनके सामने एक और चुनौती थी। किसी विभाग को केवल नामी प्रोफेसर मिल जाने से वह अपने आप बड़ा शोध केंद्र नहीं बन जाता। उसके लिए प्रयोगशालाएं, उपकरण, योग्य विद्यार्थी और शोध का माहौल भी चाहिए। विश्वविद्यालय के विवरण में शुरुआती दौर की प्रयोगशाला सुविधाओं की सीमाओं का जिक्र मिलता है। साहा को पढ़ाने के साथ-साथ विभाग को शोध के लिहाज से मजबूत बनाने की जिम्मेदारी भी निभानी थी।

इलाहाबाद आए दुनिया के नामी वैज्ञानिक

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग का इतिहास पढ़ते हुए कुछ ऐसे नाम सामने आते हैं, जिन्हें विज्ञान की दुनिया में अलग पहचान मिली। विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर आर्थर कॉम्पटन, आर्थर एडिंगटन, सीवी रमन और अर्नोल्ड ज़ोमरफेल्ड के विभाग में आने का उल्लेख है।

इन नामों को एक साथ पढ़ना दिलचस्प है, लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है। इन सभी वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। इनमें आर्थर कॉम्पटन और सीवी रमन नोबेल पुरस्कार विजेता थे। एडिंगटन और ज़ोमरफेल्ड ने भी विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन उन्हें यह पुरस्कार नहीं मिला।

कॉम्पटन को 1927 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। उनका काम एक्स-रे के प्रकीर्णन से जुड़ा था। सीवी रमन को 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्रकाश का व्यवहार किस तरह पदार्थ की प्रकृति के बारे में जानकारी दे सकता है, यह उनके शोध का अहम पहलू था।

एडिंगटन खगोल भौतिकी के प्रमुख वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं। उन्होंने तारों की संरचना और ऊर्जा से जुड़े सवालों पर काम किया था। ज़ोमरफेल्ड का योगदान सैद्धांतिक भौतिकी में था। इन वैज्ञानिकों का इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़ना उस दौर के अकादमिक संपर्कों की एक झलक देता है।

हालांकि, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उनके दौरों का उल्लेख तो है, लेकिन उपलब्ध विवरण में हर यात्रा की तारीख और उद्देश्य साफ तौर पर दर्ज नहीं है। इसलिए यह दावा करना ठीक नहीं होगा कि वे सभी किसी खास सम्मेलन या एक ही शोध परियोजना के सिलसिले में आए थे। इतना जरूर कहा जा सकता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भौतिकी विभाग अपने शुरुआती वर्षों में अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक जगत से संपर्क बना रहा था।

विज्ञान की दुनिया में कोई भी खोज एक दिन में नहीं होती। वैज्ञानिक अपने पहले के काम को समझते हैं, उस पर सवाल उठाते हैं और फिर कुछ नया जोड़ने की कोशिश करते हैं। न्यूटन से जुड़ा एक प्रसिद्ध विचार भी इसी बात की ओर इशारा करता है कि हम दूसरों के किए काम के आधार पर आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नामी वैज्ञानिकों का आना उस परंपरा की याद दिलाता है, जिसमें विचारों और शोध का आदान-प्रदान किसी एक देश या संस्थान तक सीमित नहीं रहता।

श्रोडिंगर ने स्वीकार किया था प्रस्ताव, लेकिन आ नहीं सके

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के इतिहास में एक और दिलचस्प प्रसंग इरविन श्रोडिंगर से जुड़ा है। क्वांटम भौतिकी के क्षेत्र में उनके काम ने विज्ञान की दिशा बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। 1933 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था।

विश्वविद्यालय के आधिकारिक विवरण के अनुसार, मेघनाद साहा के जाने के बाद विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष के पद के लिए श्रोडिंगर को प्रस्ताव दिया गया था। उन्होंने इसे स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध चलने के कारण वे भारत आकर पद संभाल नहीं सके। बाद में 1942 में केएस कृष्णन ने यह जिम्मेदारी संभाली।

सोचिए, अगर श्रोडिंगर इलाहाबाद आकर यहां काम कर पाते, तो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक इतिहास में एक अलग अध्याय जुड़ता। लेकिन इतिहास में किसी संभावना और वास्तव में घटी घटना के बीच फर्क करना जरूरी है। उपलब्ध जानकारी यही बताती है कि श्रोडिंगर ने प्रस्ताव स्वीकार किया था, पर युद्ध के हालात के चलते यहां नहीं आ सके।

यह प्रसंग बताता है कि वैज्ञानिकों का जीवन केवल प्रयोगशालाओं और शोधपत्रों तक सीमित नहीं होता। उनके काम और करियर पर दुनिया की राजनीतिक परिस्थितियों का भी असर पड़ता है। श्रोडिंगर का इलाहाबाद न आ पाना इसी का एक उदाहरण है।

नोबेल की खबरों के बीच प्रयागराज की यह कहानी क्यों याद रखें?

नोबेल पुरस्कारों की घोषणाएं हर साल कुछ समय के लिए विज्ञान को आम चर्चा का हिस्सा बना देती हैं। लेकिन इन पुरस्कारों के पीछे वैज्ञानिकों के लंबे संघर्ष, संस्थानों का योगदान और कई बार ऐसे ऐतिहासिक प्रसंग भी होते हैं, जिनकी चर्चा कम होती है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग का इतिहास ऐसा ही एक प्रसंग है। मेघनाद साहा की नियुक्ति में आइंस्टीन और एडिंगटन की राय का महत्व, कॉम्पटन और सीवी रमन जैसे नोबेल विजेताओं का यहां आना और श्रोडिंगर का प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद भी न पहुंच पाना – ये सभी घटनाएं मिलकर विज्ञान से जुड़ी एक रोचक कहानी बनाती हैं।

इस कहानी को याद करने का मतलब केवल पुराने गौरव को दोहराना नहीं है। असल सवाल यह भी है कि जिन संस्थानों में कभी शोध और अंतरराष्ट्रीय अकादमिक संपर्कों की ऐसी परंपरा रही, वहां आज विज्ञान की पढ़ाई और शोध को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है। किसी विश्वविद्यालय की पहचान केवल उसकी पुरानी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि इस बात से भी बनती है कि वह उन उपलब्धियों को आगे बढ़ाने के लिए वर्तमान में कितना काम कर रहा है।

नोबेल पुरस्कारों की खबरें कुछ दिन बाद दूसरी खबरों के बीच दब जाएंगी। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास में दर्ज ये प्रसंग याद दिलाते हैं कि प्रयागराज की पहचान केवल साहित्य, राजनीति और संगम तक सीमित नहीं रही। इस शहर की कहानी में विज्ञान की भी एक धारा है – और उसे जानना शहर के अतीत को कुछ और करीब से समझना है।

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आज जिस परिसर को हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रूप में जानते हैं, उसकी कहानी विश्वविद्यालय से कुछ पहले शुरू होती है। म्योर सेंट्रल कॉलेज का काम 1872 में शुरू हुआ था। कॉलेज का नाम तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम म्योर के नाम पर रखा गया। फिर नई इमारत बनाने की योजना बनी और 9 दिसंबर 1873 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने उसकी आधारशिला रखी। पूरी कहानी पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक