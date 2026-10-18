माधोपुर के डाकिया मोहन काका बरसों से आसपास के गांवों में चिट्ठियां बांटते आ रहे थे। धूप हो या बारिश, पगडंडियां हों या कच्ची सड़कें, उनकी साइकिल और कंधे पर लटका झोला गांवों की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। वे लोगों के लिए कभी किसी अपने का संदेश लाते, कभी किसी के इंतजार को खत्म करते और कभी किसी की आंखों में उम्मीद जगा जाते।

लेकिन इतने बरसों की डाक-यात्रा में किसी ने यह नहीं पूछा था कि दूसरों के घरों तक खुशियां पहुंचाने वाले मोहन काका के अपने पैरों का क्या हाल है। वे हमेशा नंगे पांव ही चिट्ठियां बांटते थे।

एक दिन डाक छांटते हुए उन्हें एक चिट्ठी मिली। पता माधोपुर के ही पास के एक घर का था। उस पते पर वे पहले कभी चिट्ठी लेकर नहीं गए थे। रोज की तरह उन्होंने झोला कंधे पर डाला और निकल पड़े। गांव में चिट्ठियां बांटते-बांटते वे उस घर के सामने पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक दी।

“पोस्टमैन!”

भीतर से एक लड़की की आवाज आई, “काका, चिट्ठी दरवाजे के नीचे से डाल दीजिए न!”

“बेटी, यह रजिस्टर्ड चिट्ठी है। हस्ताक्षर कराने के बाद ही दे सकता हूं।”

“अभी आई!”

मोहन काका दरवाजे पर खड़े रहे। एक मिनट बीता, फिर दूसरा। भीतर कोई हलचल नहीं हुई। उन्हें लगा, शायद लड़की किसी काम में उलझ गई है। उन्होंने एक बार फिर आवाज लगाई।

“बेटी, जल्दी आ जाओ। अभी बहुत-सी चिट्ठियां बांटनी हैं।”

कोई जवाब नहीं आया।

वे लौटने ही वाले थे कि दरवाजा खुला। सामने बारह-तेरह साल की एक लड़की खड़ी थी। उसके दोनों पैर नहीं थे। वह अपने हाथों के सहारे किसी तरह दरवाजे तक पहुंची थी। उसके चेहरे पर संकोच था, जैसे अपनी असमर्थता के लिए वह अनजाने में ही क्षमा मांग रही हो।

मोहन काका कुछ पल उसे देखते रह गए। फिर अपने भावों को संभालते हुए उन्होंने चिट्ठी आगे बढ़ाई। “लो बेटी, यहां हस्ताक्षर कर दो।” लड़की ने हस्ताक्षर किए और चिट्ठी लेकर भीतर चली गई। मोहन काका कुछ देर दरवाजे पर खड़े रहे, फिर भारी कदमों से लौट आए।

उस दिन रास्ते भर उस बच्ची का चेहरा उनके मन में घूमता रहा। उन्हें लगा, जिंदगी किसी को कितनी कम उम्र में कितनी बड़ी मुश्किलों के सामने खड़ा कर देती है। लेकिन काम की भागदौड़ में धीरे-धीरे वह दृश्य उनकी स्मृतियों के कोने में चला गया। आठ-दस दिन बाद वे फिर उसी घर के सामने पहुंचे। उस दिन भी उनके झोले में कई चिट्ठियां थीं। उन्होंने दरवाजा खटखटाया।

“पोस्टमैन!”

भीतर से वही परिचित आवाज आई, “काका, चिट्ठी आई है क्या?”

“हां बेटी, आई है।”

“इस बार दरवाजे के नीचे से डाल दीजिए। आपको बार-बार परेशान होना पड़ेगा।”

मोहन काका मुस्कराए, “अरे, इसमें परेशानी कैसी? डाक पहुंचाना तो मेरा काम है।”

“नहीं काका, आप रुकिए। मैं अभी आई।”

कुछ देर बाद दरवाजा खुला। लड़की के हाथ में एक छोटा-सा पैकेट था। उसके चेहरे पर आज संकोच नहीं, एक चमकती हुई खुशी थी।

“काका, पहले मेरी चिट्ठी दीजिए और फिर यह तोहफा लीजिए।”

मोहन काका ने चिट्ठी उसके हाथ में दी और पैकेट देखकर हैरान हुए।

“यह क्या है, बेटी?”

“आपके लिए तोहफा है।”

“अरे, मुझे किस बात का तोहफा? तुम रखो इसे।”

लड़की ने आग्रह किया, “नहीं काका, इसे ले जाइए। घर जाकर ही खोलिएगा।”

उसकी जिद के आगे मोहन काका को पैकेट लेना पड़ा। उन्होंने उसे झोले में रखा और अगले घर की ओर बढ़ गए।

उस शाम जब वे घर लौटे, तो पैकेट की याद आई। उन्होंने धीरे-धीरे उसे खोला। भीतर एक जोड़ी चप्पलें थीं—साधारण-सी, लेकिन करीने से चुनी हुई।

मोहन काका देर तक उन चप्पलों को देखते रहे। फिर उन्हें सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे।

बरसों से वे नंगे पांव गांव-गांव घूमते रहे थे। धूल भरी पगडंडियों पर चलते हुए उनके पैरों में कभी कांटे चुभते, कभी गर्म जमीन उन्हें झुलसाती। लेकिन उन्हें इसकी आदत हो गई थी। अपने लिए कुछ खरीदने का खयाल भी कभी मन में नहीं आया था। दूसरों की जरूरतों तक पहुंचते-पहुंचते उन्हें अपनी जरूरतें याद ही नहीं रहती थीं।

और आज एक ऐसी बच्ची ने उनके लिए चप्पलें भेजी थीं, जिसके अपने पैर ही नहीं थे।

मोहन काका रोते रहे। उनके मन में बार-बार एक ही सवाल उठता रहा—जिस बच्ची ने अपने अभाव के बावजूद उनकी जरूरत पहचान ली, उसके अभाव को वे कैसे दूर कर पाएंगे? उसे चप्पलें तो दे सकते थे, लेकिन उसके लिए पैर कहां से लाते?

उस रात चप्पलों की वह जोड़ी उनके सिरहाने रखी रही। वे बार-बार उसे देखते और उस बच्ची के बारे में सोचते रहे। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि जरूरतमंद होना केवल किसी चीज का न होना नहीं है; और किसी की मदद करना केवल वह चीज दे देना भी नहीं, जिसकी उसे कमी है। कभी-कभी किसी के दुख को महसूस कर लेना ही मनुष्यता की सबसे बड़ी शुरुआत होती है।

अगले दिन मोहन काका फिर डाक बांटने निकले। इस बार उनके पैरों में वही चप्पलें थीं। रास्ता वही था, गांव वही थे, झोला भी वही था। लेकिन उनके भीतर कुछ बदल गया था।

अब जब भी वे किसी दरवाजे पर दस्तक देते, उन्हें लगता कि वे सिर्फ चिट्ठियां नहीं पहुंचा रहे, बल्कि लोगों के बीच बचे हुए अपनत्व की तलाश भी कर रहे हैं।

और उस छोटी-सी लड़की ने उन्हें बिना कुछ कहे यह सिखा दिया था कि संवेदना के लिए न उम्र बड़ी होनी चाहिए, न साधन। किसी दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ लेने वाला मन ही इंसान को सचमुच बड़ा बनाता है। कभी-कभी एक जोड़ी चप्पलें भी किसी के जीवन में इतना कुछ बदल देती हैं कि उनके आगे दुनिया की बड़ी-बड़ी नेमतें छोटी पड़ जाती हैं।