बिजली विभाग में भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, ये रहा चेक करने का डायरेक्ट लिंक

UPRVUNL Result 2021: उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) ने टेक्नीशियन ग्रेड 2 और सहायक अभियंता (इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रुमेंटेशन) के पद के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार UPRVUNL Result UPRVUNL की आधिकारिक वेबसाइट यानीuprvunl.org के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। UPRVUNL का रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है। उम्मीदवार निर्धारित लिंक से UPRVUNL TG2 परिणाम और UPRVUNL AE परिणाम भी डाउनलोड कर सकते हैं।

ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए उनका कॉल लेटर ईमेल के माध्यम से जारी किया जाएगा और यह आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा। UPRVUNL इंटरव्यू 11 और 12 अक्टूबर 2021 को आयोजित किया जाएगा। UPRVUNL TG2 CBT 14, 15 और 17 जुलाई 2021 को आयोजित किया गया था, जबकि UPRVUNL AE परीक्षा 19 जुलाई 2021 को आयोजित की गई थी।

कैंडिडेट्स अपना रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले UPRVUNL की आधिकारिक वेब साइटuprvunl.org पर जाएं।

वहां आपको रिजल्ट सेक्शन में जाना है। रिजल्ट सेक्शन में आपको Regarding CBT result of AE (T) E & M (Electronics and Instrumentation), (Post Code-3) and TG-II (Electrician), (Post Code-11) & schedule of Documents Verification for the post of TG-II (Electrician), (Post code-11) against advertisement no. U-37/UPRVUSA/2019’ का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा।

यह एक पीडीएफ फाइल होगी। इस पीडीएफ फाइल में ही आपका रिजल्ट होगा।

इसमें उन कैंडिडेट्स की डिटेल दी गई होंगी जिनका सलेक्शन अगले राउंड के लिए हुआ है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं।

