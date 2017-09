मासूम खा रही थी प्रिंस हैरी के पॉपकॉर्न, फिर जो हुआ वो खुद देख लीजिए

सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो सामने आई है, जिसको देखकर आप शुरूआत में अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। वीडियो ब्रिटेन के प्रिंस हैरी की है। प्रिंस हैरी अपने किसी साथी के साथ 27 सितंबर को वॉलीबॉल फाइनल ईवेंट देखने गए थे। स्टेडियम में उनके साथ वाली सीट पर एमिली हेनसन नाम की एक 2 साल की बच्ची अपने मां के गोद में बैठी थी। प्रिंस गेम के साथ पॉपकॉर्न का मजा ले रहे थे और अपने साथी से बात कर रहे थे। इसी बीच बच्ची ने पॉपकॉर्न के पैकेट से चुपके से पॉपकॉर्न निकालना शुरु कर दिया। जब तक प्रिंस को पता नहीं चला तब तक मासूम हेनसन पॉपकॉर्न निकालकर खाती रही।

इसी बीच अचानक से प्रिंस की नजर बच्ची पर पड़ गई। वो बच्ची की मासूमियत और उसके पॉपकॉर्न चुराने के अंदाज को देखकर हंस पड़े। इतनी प्यारी बच्ची को देखकर प्रिंस अपने आप को नहीं रोक पाए। वो बच्ची के साथ खेलने लग गए। प्रिंस की यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। अब तक इसे लगभग 12,128 लाइक मिल चुके हैं, और 5,872 से भी ज़्यादा बार इसे रीट्वीट किया जा चुका है। यूजर्स इस पर अलग-अलग तरह से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

Prince Hary is enjoying watching tonight’s matches with Invictus champion @leglessBDH and his family. pic.twitter.com/zUtrIlQ3Y8 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) September 28, 2017

Great shot as toddler steals Prince Harry’s popcorn. 2 yo Emily is daughter of @InvictusToronto supporter @leglessBDH pic.twitter.com/E55jEb7mNB — Ben (@benenglanditv) September 27, 2017

Hi Ben. May HuffPost Canada use this video in a story and on our social media accounts? We’ll credit your name/Twitter account, of course! — Mohamed Omar (@ThatMohamedOmar) September 28, 2017

oh yeah he was fully aware, he was leaning the bag toward her , just having some fun. What a couple of dolls — jae (@jetextra) September 28, 2017

If this were #Diana she would lift the child, place her on her lap and bring her home after. — John (@john_yomako) September 28, 2017

बता दें कि प्रिंस हैरी आमतौर पर चर्चा में बने ही रहते हैं। हाल ही में वह पांच साल की एक बच्ची के साथ उसकी मिनी कार में सवार दिखाई दिए थे और उस वक्त भी बच्चों के प्रति लगाव को लेकर राजकुमार को सोशल मीडिया पर उनके प्रसंशकों द्वारा काफी पसंद किया गया था।

