सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक कारनमामें दिखते रहते हैं। जिसे देखकर यूजर्स को भी मजा आता है। इसके बाद वह पोस्ट धीरे-धीरे वायरल हो जाती है। कुछ ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। आपने बचपन में चूहे-बिल्ली की कई कहानी सुनी होगी। लेकिन जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो पहले तो आपको खूह हंसी आएगी और जब आप कुछ समझेंगे तो दांतों तले ऊंगलियां दबा देंगे। ऐसा हम सब जानते हैं कि चूहा बिल्ली की शिकार है। लेकिन जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो शायद आपकी धारणा बदल जाए। दरअसल, ट्वीटर पर ट्रोल कर रही इस वीडियो में एक लड़का और उसकी पालतू बिल्ली एक चूहे से आतंकित है।

लड़का बार-बार वाइपर की मदद से चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और जोर-जोर से चीख रहा है। यह सब घटना बाथरुम की है। कुछ सेकंड बाद उसकी पालतू बिल्ली भी इधर-उधर उछलते हुए दिख रही है। कभी दीवारों पर तो कभी दरवाजे के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। वीडियो में चूहे पर काबू पाने की कोशिश कर रहा लड़का भी लगातार वाइपर को लेकर इधर-उधर उछल कूद रहा है। कुछ समय तक तो आप इस वीडियो को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। इसके बाद अचानक से फर्श पर एक चूहा रेंगता हुआ दिखाई दिया। जिसे लड़के ने वाइपर से पीछे कर दिया और बाथरुम का दरवाजा खोलकर बाहर भाग गया।

This boy and his cat are being terrorised by a rat! http://t.co/kwuOxKHbeN pic.twitter.com/kVTSe0W65r

— Daily Mail Online (@MailOnline) September 20, 2017