अजब-गजब: सर्जरी के दौरान डॉक्टर कर रहे थे ऑपरेशन, बेड पर लेटा गिटार बजा रहा था मरीज, देखिए VIDEO

देश की आईटी राजधानी बेंगलुरु में एक ब्रेन सर्जरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। ब्रेन सर्जरी के दौरान एक शख्स गिटार बजा रहा था। दरअसल न्यरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बाद 32 साल के शख्स का ऑपरेशन किया जा रहा था और वह ऑपरेशन के दौरान लगातार गिटार बजा रहा था। इस सर्जरी का वीडियो सामने आया है। अभिषेक ने बताया कि डॉक्टरों ने मुझसे पहले कहा था कि तुम्हें ऑपरेशन थियेटर में गिटार प्राप्त करने की आवश्यकता है। मुझे तुम्हारी ओर से लगातार प्रतिक्रिया की जरुरत है। अभिषेक ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि जब वह मेरे दिमाग के उस हिस्से को जलाकर अलग कर रहे थे, जिसमें दिक्कत थी तो मेरे हाथों की उंगलियों में कुछ भिन्नता नजर आ रही थी। यह पूरी प्रक्रिया का हिस्सा थी।

सर्जरी करने वाले डॉ शरन ने बताया कि जब वह गिटार बजाता है तो उसकी उंगलियों में दर्द होता था। इसके बाद उसने इस समस्या पर गौर किया और इस बारे में बताया। डॉक्टरों के मुताबिक शख्स दिमाग की मांसपेशियों में गड़बड़ी के कारण इस तरह ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। डॉक्टर जिस समय उसकी मांसपेशियों को जला रहे थे। उस समय वह गिटार बजा रहा था जिससे समस्या वाली जगह का पता आसानी से लगाया जा सके। इस बीमार को ब्रेन डायस्टोनिया कहते हैं। टीओआई से बातचीत में ब्रिटिश कोलम्बिया यूनिवर्सिटी के सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. संजव सी सी ने कहा कि मरीज को समस्या उस समय आती थी जब वह गिटार बजाता था, ऐसे में हमारे लिए प्रॉब्लम और उसकी सही जगह समझना बेहद जरूरी था।

#WATCH: Bengaluru man plays guitar as doctors operate on his brain at a city hospital. pic.twitter.com/F9N2Ifp9lU — ANI (@ANI_news) July 20, 2017

Doctor had told me before that you need to get the guitar in operation theater, I need a continuous feedback from you: Abhishek #Bengaluru pic.twitter.com/xAB9ImHNUX — ANI (@ANI_news) July 20, 2017

As and when he is making the burns in my brain, that should show some difference in my fingers. That was a part of the procedure: Abhishek pic.twitter.com/rUqVUlDN61 — ANI (@ANI_news) July 20, 2017

He has Musician’s dystonia, where only when he plays the guitar…his fingers go into some kind of a spasm. Peculiar problem: Dr Sharan pic.twitter.com/d0I5sw3rMs — ANI (@ANI_news) July 20, 2017

न्यूरोसर्जन डॉ. शरन श्रीनिवासन ने बताया, ‘यह एक ऐसी सर्जरी है, जिसमें दिमाग में प्रॉब्लम वाली जगह को जलाकर खत्म किया जाता है। कॉडिनेट्स के मुताबिक, युवक की खोपड़ी में 14 एमएम का छेद किया गया, जिसमें खास तरह की इलेक्ट्रॉड पास कराई गई और उसके बाद आगे का ऑपरेशन किया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया जा रहा है।

First Published on July 20, 2017 9:59 pm