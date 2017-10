शेर को बिल्लियों की तरह सहलाने की भूल, फिर क्या हुआ देखें वीडियो

जानवरों को सहलाने की कुछ लोगों की आदत होती है, लेकिन जब कोई जानवर पालतू ना हो और उसे सहलाया जाय तो लेने के देने पड़ सकते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी स्कॉट बाल्डविन के साथ। वेल्श के रग्बी खिलाड़ी स्कॉट बाल्डविन साउथ अफ्रीका मैच खेलने पहुंचे थे। खेल के बीच वहां कुछ समय निकालकर वह वेल्टवर्डन गेम लॉज में वो अपने साथी खिलाड़ियों के साथ घूमने गए। लॉज में लगे पिंजरे में कुछ शेर बंद थे। शेरों को देखकर बाल्डविन खुद को नहीं रोक पाए। उन्हें जानवरों को देखकर उन्हें सहलाने की पुरानी आदत है।

Stroke the Lion it’ll be fine they said! Here’s @scottbaldwin2 petting a lion like it’s a pet cat! pic.twitter.com/Y95FObGeJ5

2/3 should of know he wouldn’t be impressed with me stroking his lioness before introducing myself to him first @AndyGoode10 #MyBad pic.twitter.com/cSclBsvS72

— scott baldwin (@scottbaldwin2) September 30, 2017