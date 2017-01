दुनिया मेरे आगेः किसका समाज

श्रुति गौतम

‘हम कहां सुरक्षित हैं और आखिर हम कहां जाएं’! यह सवाल केवल मेरे नहीं, बल्कि आजकल हर महिला के मन में चल रहा है। पिछले कुछ समय से लगातार कुछ घटनाओं ने स्त्री के सामने यह चुनौती खड़ी कर दी है कि वे सोचें कि इस सामाजिक व्यवस्था में उनका वजूद क्या है! हाल ही में बिहार के हाजीपुर में नौंवी कक्षा की एक मासूम लड़की से पहले सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर बेहद बर्बरतापूर्वक उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन यह महिलाओं के खिलाफ हिंसा की केवल ताजा कड़ी है। ऐसी अनगिनत घटनाएं हर रोज देश में होती रहती हैं। किस ओर जा रहा है हमारा समाज और देश! हमारी संस्कृति की शक्ल क्या है! क्या हम इतने निर्मम हो गए हैं कि मानवीय संवेदनाओं के लिए हमारे भीतर कोई जगह नहीं बची है? मेरे लिए सबसे ज्यादा अफसोस की घड़ी वह होती है जब अपने आसपास की कई लड़कियों या महिलाओं को कहते हुए सुनती हूं कि ‘यह देश हमारे लिए सुरक्षित नहीं है!’ फिर यह भी सोचती हूं कि आखिर स्त्रियों का अपना मुल्क कौन-सा है! मैं भी दिल्ली से दूर एक शहर से यहां आकर अपनी पढ़ाई कर रही हूं। अपनी सुरक्षा को लेकर अक्सर चिंता होती है, लेकिन फिर यहां हजारों महिलाओं को जब तमाम फिक्र को किनारे करके अपने काम और अपनी पढ़ाई के लिए घर से बाहर निकले देखती हूं तो हौसला बंधता है। इसके बावजूद महिलाओं के खिलाफ अपराधों और हिंसा की हकीकत छिप नहीं पाती। आंकड़ों पर गौर किया जाए तो पिछले कुछ सालों में बलात्कार की घटनाओं में लगातार इजाफा हुआ है। सबसे ज्यादा दुख समाज के ढांचे में बनी उस मानसिकता पर होता है जब जानने को मिलता है कि बलात्कार के ज्यादातर मामलों में लड़कियों या महिलाओं को किसी अनजान अपराधी नहीं, बल्कि अपने किसी परिचित के ही धोखे का शिकार होना पड़ा।

घर की दहलीज के पार के गुनहगारों से चिंतित हम सड़क पर निकलने से डरने लगते हैं। लेकिन अपने घर में आसपास मौजूद परिचित या संबंधी की खाल ओढ़े ऐसे अपराधी मानसिकता वालों को हम कैसे पहचानें? इन सवालों पर सोचते हुए कई बार परेशानी बहुत बढ़ जाती है और रास्ते धुंधले लगने लगते हैं। लेकिन जब ऐसी किसी बेहद दर्दनाक पीड़ा से गुजर कर फिर से खड़ा होने वाली महिलाओं के बारे में जानती-समझती हूं तो उनके सामने अपनी तकलीफ को बहुत कम पाती हूं। फिर लड़ने और मैदान में टिके रहने का हौसला वहीं से हासिल करती हूं। इसके बावजूद सच यह है कि महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहे अपराधों ने स्त्री की बनती अस्मिता को फिर से संकट में डाल दिया है। यह वही देश है जहां दावा किया जाता रहा है कि महिलाओं को देवी बना कर पूजा जाता है। मगर सच यह है कि उन्हें वस्तु से ज्यादा दर्जा अब तक नहीं मिल पाया है। स्त्री सुरक्षा का सवाल आज व्यवस्था और उसके बर्ताव के आगे लाचार है। कोई भी यह समझने को तैयार नहीं है कि सदियों से समाज में महिलाओं को दोयम दर्जे का समझा जाता रहा है, इसके बावजूद महिलाओं ने समाज और देश के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज एक ओर महिलाएं अपनी आजादी के सवालों के साथ लड़ रही हैं, वहीं उनकी पहचान को नष्ट करने की कोशिशें भी लगातार की जा रही हैं। कहने को हम आधुनिकता से लैस समाज की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर समाज में लैंगिक स्तर पर भेदभाव अपने तीखे रूप में मौजूद है तो उसे कैसे देखें!

तकरीबन चार साल पहले जब राजधानी दिल्ली में ‘निर्भया’ से बलात्कार की घटना और उसके बेहद डरावने ब्योरे सामने आए थे तो समूचा देश आक्रोश से भर गया दिखा था। उसके बाद देश भर में महिलाओं की सुरक्षा और इनके अधिकारों के लिए व्यापक आंदोलन हुए। लेकिन सच यह है कि तब से लेकर आज तक ऐसी घटनाएं रुकी नहीं हैं। हाल में बंगलुरु में महिलाओं से सामूहिक छेड़छाड़ से लेकर दिल्ली के मुखर्जी नगर तक के इलाके में यौन हिंसा की घटनाएं यह बताने के लिए काफी हैं कि हमारा समाज कितना बदला है! ये तमाम अपराध स्त्री की अस्मिता को तार-तार करने की कोशिश हैं।

आज हमारा समाज अपनी अगली पीढ़ी को पढ़ाने-लिखाने का दावा करता तो करता है, लेकिन उसी स्तर तक बच्चे संवेदनशील और चेतना से लैस नहीं हो पा रहे हैं। बलात्कार के बेहद उथले कारणों को गिनाने वाले पिछड़े दिमाग के लोगों के लिए मनोवैज्ञानिक सलाह और शिक्षा पर जोर देने की जरूरत है। जब तक पितृसत्ता और पुरुषवाद की मनोग्रंथियों से समाज चलता रहेगा, महिलाओं के खिलाफ यौन-हिंसा की घटनाओं में अपेक्षित कमी नहीं होगी। पैदा होने के बाद से ही लड़के और लड़की के बीच बराबरी और संवेदनशीलता के सरोकार नहीं विकसित किए जाएंगे, एक दूसरे की भावनाओं और दुख को समझने के सहज हालात नहीं बनेंगे, तब तक एक सभ्य समाज की कल्पना बेमानी है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 27, 2017 2:50 am