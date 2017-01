डॉगी ने मालिक संग रस्सी कूदने में बनाया गिनीज रिकॉर्ड

अपने कुत्ते का साथ रस्सी कूदता आदमी। (pic grab from youtube vide)

कई बार लोग विश्व रिकॉर्ड बनाने की लिए अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही कोई रिकॉर्ड इंसान जानवार की मदद से बनाए तो। जापान में एक शख्स ने अपने कुत्ते के साथ मिलकर रस्सी कूदने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। वीडियो में ये शख्स जैसे ही रस्सी कूदना शुरू करता है उसका कुत्ता भी उसके साथ कूदने लगता है। दोनों मिलकर एक मिनट में 58 बार रस्सी कूदते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा देते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। कुत्ता अपने दो पैरों पर बड़े तरीके से अपने मालिक के साथ रस्सी कूद रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपनी मुस्कराहट को रोक नही पायेंगे।



First Published on January 10, 2017 6:25 am