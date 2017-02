19 साल के बलात्कारी को जज ने दी सजा- शादी से पहले किसी से शारीरिक रिश्ता मत बनाओ

अमेरिका के इदाहो राज्‍य में 19 साल के एक बलात्‍कारी को शादी तक किसी से सेक्‍स न करने की सजा सुनाई गई है। उसे यह सजा एक 14 साल की बच्‍ची का बलात्‍कार करने पर मिली है। जज रैंडी स्‍टोकर ने ट्विन फॉल्‍स के कोडी डुएन स्‍कॉट हरेरा को पांच से 15 साल जेल की सजा सुनाई थी, मगर फिर उन्‍होंने इसके बदले एक साल के थिरेप्‍यूटिक राइडर प्रोग्राम की सजा के साथ अजीब सी शर्त रख दी। अगर अविवाहित हरेरा यह प्रोग्राम पूरा करता है तो उसे प्रोबेशन पर रिहा किया जाएगा। जज ने हरेरा की अपार कामेच्‍छा को इस बैन की वजह बताया है। स्‍टोकर ने कहा कि उन्‍होंने ‘एक 19 साल के व्‍यक्ति में यौन क्रियाओं का इतना ज्‍यादा स्‍तर कभी नहीं देखा’ है। हरेरा ने जांचकर्ताओं को बताया था कि उसकी 34 यौन पार्टनर थीं। जज ने पिछले सप्‍ताह हरेरा से कहा, ”अगर तुम कभी भी इस अदालत से प्रोबेशन पर जाते हो, तो उसकी एक शर्त यह होगी कि तुम कभी भी किसी से शारीरिक संबंध नहीं बनाओगे, सिवाय अपनी पत्‍नी के, अगर तुम शादी करते हो तो।”

हरेरा ने पिछले साल मार्च में 14 साल की किशोरी का बलात्‍कार करने की बात कबूली थी। अदालत में पीड़‍िता की मां ने कहा कि वह (हरारे) एक दरिंदा है। उन्‍होंने कहा, ”उसकी नीयत शुरू से मेरी 14 साल की बेटी पर थी, वह उससे एक ही चीज चाहता था- उसका कौमार्य। और वह तब तक उसके आस-पास रहा जब‍ तक उसे जो चाहिए था, उसे मिल नहीं गया। हरेरा को कभी यह समझ नहीं आएगा कि उसने हमारे परिवार के साथ क्‍या किया है। हरेरा ने उसकी (पीड़‍िता) मासूमियत छीन ली। उसने उसके भीतर के बच्‍चे को खत्‍म कर दिया। जिसे फिर से वापस नहीं किया जा सकता।

