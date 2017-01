बाग बॉस: मोना से बोले मनवीर- सही हाथों में चली गई तू, मनु पर तो मुझे भी भरोसा नहीं

बिग बॉस शो के गुरुवार को एपिसोड में मोना की शादी के बाद विक्रांत ने घर से विदा ले ली। शादी के बाद मोना कहती है कि शादी के बाद उन्हें सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। इसके बाद मोना और मनु के बीच में हल्का फुल्का मज़ाक चलता रहता है। मोना, मनु से कहती हैं कि वे कुछ भी अलग बातें अब से नहीं कहें क्योंकि टीवी पर ये गलत लगता है। मनु उनसे कहते हैं कि उनकी मम्मी तो उन्हें पसंद कर रही थीं। बिग बॉस घरवालों को एक टास्क देते हैं। जिस में भी जमकर हंगामा होता है। रात के समय मनु और मनवीर, मोना से बाते करते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं जो मोना को बुरा लगता है। वे वहां से उठ कर चली जाती है।

मनु कहते हैं मुझ से पूछ तो लेती तूने शादी कर सीधे, जिस पर मनवीर कहते हैं तेरे से ही बचने के लिए ही तो की है। बाद में मनवीर कहते हैं बहुत सहीं बच गई तू, सही हाथों में गई है। इस पर मोना कहती है ऐसे मत बोला ऐसे ही गलत गलत मैजेज जाता है। वहीं बिग बॉस ने गुरूवार को रोहन की परमानेंट नॉमिनेशन की पनिशमेंट समाप्त करते हैं।

First Published on January 20, 2017 6:42 am