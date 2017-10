राष्ट्रगान के वक्त खड़े नहीं होने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर विवादों में घिरे डोनाल्ड ट्रंप

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने राष्ट्रगान बजने के दौरान घुटनों पर बैठे या अन्य तरीके से विरोध कर रहे एनएफएल खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ट्रंप ने ट्वीट किया कि उन्हें (खिलाड़ियों को) राष्ट्र और उसके ध्वज के सम्मान में खड़े रहना चाहिए। ट्रंप ने प्यूर्टो रोको में तूफान से मची तबाही पर संघीय प्रतिक्रिया को लेकर हो रही आलोचनाओं के बीच ट्वीट किया कि बहुत अहम है कि हमारा राष्ट्रगान बजने पर एनएफएल खिलाड़ियों को कल और हमेशा खड़े रहना है। हमारे ध्वज और देश का सम्मान करें।

Very important that NFL players STAND tomorrow, and always, for the playing of our National Anthem. Respect our Flag and our Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2017