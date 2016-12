दिल्ली: साल भर चलती रही सरकार और अधिकार की जंग

प्रदूषण और प्रशासन की रस्साकशी

इन प्रशासनिक और राजनीतिक रस्साकशी के बीच डेंगू-चिकनगुनिया को लेकर सरकार पर लापरवाही के आरोप लगे तो उसने बर्ड फ्लू को लेकर चौकसी बरती। प्रदूषण के खिलाफ सम-विषम की लड़ाई छेड़कर 2016 की शुरुआत करने वाली आप सरकार को अंत में प्रदूषण के घने चादर से भी दो चार होना पड़ा। वहीं साल के अंत में अतिथि शिक्षकों को किए गए वादों को पूरा करने के लिए सरकार ने उनका वेतन बढ़ाने का अहम फैसला तो लिया, लेकिन उपराज्यपाल से इसे अभी मंजूरी मिलती इसके पहले ही मुख्यमंत्री को इन शिक्षकों के रोष का सामना करना पड़ा। दिल्ली के इस उथल-पुथल के बीच सरकार के आलाकमान पंजाब सहित अन्य राज्यों में पार्टी की जमीन तलाशते नजर आए, और इसके लिए हाल ही में केंद्र द्वारा घोषित नोटबंदी से बेहतर और क्या मुद्दा हो सकता था।

दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि यदि उनके काम में अड़चनें नहीं डाली जातीं तो और बेहतर प्रदर्शन करते। सत्येंद्र जैन का इशारा उपराज्यपाल की तरफ था जिन्हें हाई कोर्ट ने अपने 4 अगस्त के फैसले में दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख करार दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसका फैसला जनवरी में आ सकता है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद उपराज्यपाल ने शुंगलू समिति का गठन कर दिल्ली सरकार के फैसलों से संबंधित लगभग 400 फाइलों की जांच के आदेश दिए। समिति ने अपनी रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंप दी है जिसमें कहा जा रहा है कि अनियमितताओं का उल्लेख है, लेकिन रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।

नियुक्ति, तबादले और गिरफ्तारी

वैसे केजरीवाल के प्रधान सचिव रहे राजेंद्र कुमार की भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी, दिल्ली महिला आयोग में भर्तियों में कथित अनियमितता को लेकर आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल से एसीबी की पूछताछ, आयोग में सदस्य सचिव की नियुक्ति, वक्फ बोर्ड की भर्तियों में कथित अनियमितता को लेकर आप विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ सीबीआइ द्वारा मामला दर्ज करने और कई अधिकारियों की नियुक्ति एवं तबादले को लेकर भी मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के कार्यालयों में तनातनी देखने को मिली। वहीं अपने एक दर्जन से अधिक विधायकों के कथित रूप से झूठे मामलों में फंसाने का आरोप लगाती दिल्ली सरकार ने इस पर विधानसभा सत्र में बहस भी रखा, लेकिन कैबिनेट मंत्री संदीप कुमार की कथित सेक्स सीडी के सामने आने पर सरकार के पास उनकी बर्खास्तगी के अलावा अपनी छवि बचाने का कोई और चारा नहीं था।

पुलिस और नौकरशाही

इस साल फरवरी तक दिल्ली पुलिस के मुखिया रहे बीएस बस्सी के साथ आप सरकार का टकराव आखिरी समय तक चला, लेकिन फरवरी में आलोक वर्मा के पुलिस आयुक्त पद पर आसीन होने के बाद केजरीवाल सरकार और पुलिस के शीर्ष स्तर जुबानी जंग पहले की माफिक देखने को नहीं मिली।

दिल्ली में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव मुख्य सचिव के स्तर पर हुआ। केजरीवाल सरकार बनने के बाद मुख्य सचिव बनाए गए केके शर्मा का तबादला करके उनके स्थान पर एमएम कुट्टी को दिल्ली का मुख्य सचिव बनाया गया। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, सरकार के विभिन्न विभागों के सचिवों को हटाए जाने सहित अधिकारियों से संबंधित कई विवाद पूरे साल चलते रहे, जिसकी परिणति साल के अंत में दिल्ली सरकार में पदास्थापित आइएएस और दानिक्स अधिकारियों के संघ के ‘सरकार द्वारा दुर्व्यवहार’ संबंधी प्रस्ताव पास करने में हुई। जिसपर पलटवार करते हुए सरकार ने कड़ी चेतावनी दी कि अगर जनता का काम नहीं होगा तो सरकार कार्रवाई करेगी। यह विवाद स्वास्थ्य मंत्री के कहने पर स्वास्थ्य सचिव के एक अस्पताल में नहीं पहुंच पाने के कारण शुरू हुआ।

सम-विषम से बटोरे नंबर

इन तमाम विवादों के बीच सरकार द्वारा कुछ सकारात्मक प्रयास के पहल हुए जिसमें प्रदूषण को लेकर उठाए गया कदम सम-विषम काफी चर्चा में रहा और देश के मुख्यन्यायाधीश सहित कई लोगों से सहारना बटोर गया। जनवरी में शुरू की गई इस पहल को अप्रैल में फिर से दोहराने की कोशिश हुई, पर इस बार सफलता अपेक्षाकृत काफी कम रही। हालांकि, सम-विषण के कारण प्रदूषण के स्तर में कमी पर दोनों बार सवाल उठे।

सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा बदलने के दिल्ली सरकार के कई प्रयास भी चर्चा में रहे। सरकारी स्कूलों में करीब 8,000 कमरों के निर्माण का काम लगभग पूरा हो गया है। सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों की तर्ज पर अभिभावक-शिक्षक मुलाकात की शुरुआत की गई। निजी स्कूलों की ‘मनमानी’ पर लगाम लगाने के लिए सरकार के स्तर पर भी कदम उठाए गए। इसके साथ ही गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ाने और मासिक करने संबंधी अहम फैसला दिल्ली सरकार ने साल के अंत में लिया, जिसे उपराज्यपाल से मंजूरी मिलना अभी बाकी है। हालांकि, यह फैसला उस समय विवादित हो गया जब अतिथि शिक्षक सब्र नहीं कर पाए और उन्होंने मुख्यमंत्री के भाषण का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया।

इस साल डेंगू और चिकनगुनिया से बेहाल रही दिल्ली के लिए आप सरकार को जम कर आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली को बेहाल छोड़ आधी सरकार इस दौरान दिल्ली से बाहर रही। साल 2016 में चिकनगुनिया के 10,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। वहीं 15 अक्तूबर तक के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में डेंगू के 3000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। इन दोनों बीमारियों से दिल्ली के अस्पतालों में 30 से अधिक लोगों की मौत भी हुई।

हालांकि, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली सरकार की तरफ से जो प्रयास हुए उसमें 107 मोहल्ला क्लीनिक खोला जाना, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा और जांच जैसी योजनाएं शामिल हैं। निर्माण कार्यों में कुछ फ्लाइओवर का निर्माण शामिल है। साल के अंत में खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ जुर्माना और सख्त कार्रवाई भी एक अहम कदम रहा। सरकार ने यमुना नदी की सफाई की योजना पेश की।

First Published on December 29, 2016 2:36 am