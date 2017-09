आस्ट्रेलियाई पत्रकार डेनिस फ्रिडमैन एक बार फिर से अपने विवादित एक्ट को लेकर मीडिया की सुर्खियों है। डेनिस ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल से बेहद ही आपत्तिजनक इंडिया का मैप पोस्ट किया है। इस मैप से जम्मू और कश्मीर का पूरा हिस्सा ही गायब है। इसके अलावा इंडिया के मैप की तुलना महिलाओं के अंडर-गारमेंट्स से की है।

डेनिस ने इस तस्वीर को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, “एक महिला ने इसे फेसबुक पर शेयर किया है। पता नहीं क्यों उसने इस तस्वीर में इंडिया का मैप लगाया है।”

Just got sent this by a woman on Facebook. Not sure why she put a map of India in the pic though. pic.twitter.com/KJE2iecT7r — Losstralia (@DennisCricket_) September 24, 2017

डेनिस के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स काफी भड़के हुए हैं। उन्होंने डेनिस को जमकर लताड़ा है। कई लोगों ने इस ट्वीट के जवाब में इसी तरह का ट्वीट किया है। इसके अलावा कुछ ने आस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स का भी मजाक उड़ाया है। गौरतलब है कि आस्ट्रेलियाई पत्रकार डेनिस फ्रिडमैन क्रिकेटर पर काफी कुछ लिखते रहे हैं। लेकिन ना जाने उन्हें क्या सुझा है कि पिछले कुछ दिनों से इसी तरह के उल-जूलूल हरकतें किए जा रहे हैं।

That’s why extra panty needed pic.twitter.com/QvIXTVqBBA — Sagnik Misra (@Sangy_Sagnik) September 24, 2017

Just got sent this by a guy suffering with diarrhea on Facebook. Not sure about the comparison what so ever! pic.twitter.com/vxPdKZGSbx — കടിച്ചാപ്പിൾ (@kadichaapple) September 24, 2017

just got sent this by a guy on Facebook. Not sure why he put a map of Australia in the pic though. pic.twitter.com/HQXo566QGW — Aman (@humourously_urs) September 24, 2017

अभी दिनों पहले ही डेनिस ने विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर का मजाक बनाया था, जिस पर फैंस ने उसे खूब लताड़ा था।

Sweepers clean the stadium in readiness for the World XI match pic.twitter.com/QWzzW13OFc — Losstralia (@DennisCricket_) September 12, 2017

