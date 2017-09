मुस्लिम महिला एंकर ने की मनमोहन सिंह की तारीफ, लोग बोले- अपने मालिक से पूछा है कि नहीं

पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्‍टर मनमोहन सिंह का आज 84वां जन्‍मदिन है। इस मौके पर देश बर से उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मनमोहन सिंह को इस दिन की बधाई देते हुए उनके अच्‍छे स्‍वास्‍थ्‍य की कामना की।मनमोहन सिंह का जन्म 1932 में पंजाब प्रांत के गाह बेगल गांव में हुआ था। इस मौके पर हिंदी न्यूज़ चैनल जी न्यूज़ की महिला एंकर रुबिका लियाकत ने भी ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। हालांकि रुबिका के इस ट्वीट पर उनसे तरह-तरह के सवाल किये जाने लगे। दरअसल रुबिका लियाकत ने मनमोहन सिंह को बधाई देते हुए ट्विटर पर लिखा- मनमोहन सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं, एक बेहतरीन इंसान जिसने आर्थिक सुधारों का झंडा बुलंद किया।

A very happy b’day to former Prime Minister #ManmohanSingh.. thorough gentleman, a humble human being.The Flag bearer of economic reforms pic.twitter.com/JHIjXhV443

— Rubika Liyaquat (@RubikaLiyaquat) September 26, 2017