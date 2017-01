पद्मावती फिल्म विवाद: पहलवान योगेश्वर दत्त ने कहा इस गौरव गाथा से छेड़छाड़ स्वीकार्य नहीं

सजंय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म पद्मावती को लेकर उनपर करणी सेना द्वारा हमला किया गया था। इस विवाद के बाद बॉलीवुड जगत के कई दिग्गज उनके भंसाली के सपोर्ट में उतर आए। वहीं अब भारतीय पहलवान और 2012 के ओलंपिक ब्रोंज मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त ने भी मुद्दे को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने मामले को लेकर 4 ट्वीट किए हैं और कहा है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगेश्वर दत्त ने ट्वीट में लिखा “चित्तौड़ की रानी की साहस,बलिदान की गौरवगाथा इतिहास में अमर है। चित्तौड़ के राजा रतनसिंह का स्वयंवर किया था। उपन्यास अलग बात है और इतिहास अलग बात। पारो और रानी पद्मावती में फ़र्क़ है।त्याग, बलिदान,साहस का प्रतीक रानी #Padmawati के साथ सावधानी रखे। आक्रमणकारी ख़िलजी से गरिमा की रक्षा के लिए 16000 वीरांगनाओं के साथ रानी #Padmavati ने जौहर किया,भस्म हुयी किंतु ख़िलजी को नहीं मिली। हार निश्चित होने के बाद भी 12 साल से ऊपर का हर पुरुष केसरिया साफ़ा बाँध कर “साका व्रत” किया।इस गौरव गाथा से छेड़-छाड स्वीकार नहीं की जा सकती”

देखें ट्वीट्स

उपन्यास अलग बात है और इतिहास अलग बात।पारो और रानी पद्मावती में फ़र्क़ है।त्याग, बलिदान,साहस का प्रतीक रानी #Padmawati के साथ सावधानी रखे। — Yogeshwar Dutt (@DuttYogi) January 28, 2017

First Published on January 29, 2017 11:09 am