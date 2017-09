ऐसा कहा जाता है कि देश की संपत्ति वहां रहने वालों लोगों की सेहत से कायम रहती है। कई ऐसे देश हैं जो कि अपने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नई-नई नीतियों को लागू करते हैं। हम अपने देश के संविधान की बात करें तो आर्टिकल 21 के अनुसार राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है। एक व्यक्ति को तभी स्वस्थ कहा जा सकता है जो कि शारीरिक, मानसिक और अध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होता है। आप सोच रहे हैं कि आज हम स्वास्थ्य की इतनी बातें क्यों कर रहे हैं तो आपको हम बता दें कि आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है।

कई सालों पहले अंतरराष्ट्रीय फार्मास्युटिकल फेडरेशन कांग्रेस द्वारा इस्तांबुल में 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में नामांकित किया गया था। यह दिन दुनिया के उन सभी फार्मासिस्ट को समर्पित है जो कि स्वास्थ्य में सुधार और प्रमोट करने के लिए तरह-तरह के कार्यकलापों को आयोजन करते रहते हैं। हर साल फेडरेशन नई थीम लेकर आता हैं जिसमें स्वास्थ्य संबंधी विषय में फार्मासिस्ट की सकारात्मक भूमिका दिखाई जाती है।

इस साल वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की थीम है “अध्ययन से हेल्थ केयर तक: आपका फार्मासिस्ट आपकी सेवा में है” (“From research to health care: Your pharmacist is at your service”)। इस साल इस थीम को इसिलए चुना गया है ताकि हेल्थ फील्ड में फार्मेसी के योगदान के बारे में लोगों को बताया जा सके।

