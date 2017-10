आज यानि 4 अक्टूबर को दुनिया भर में वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जा रहा है। वैसे तो हमने देखा है कि कई लोग बेजुबान जानवरों के साथ बहुत ही बुरी तरह पेश आते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं जो कि जानवरों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इनमें एक नाम भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा का भी है जिन्होंने बेहद ही अलग अंदाज में अपने बेजुबान दोस्त को सरप्राइज दिया है। रोहित शर्मा ने ट्विटर पर अपने डॉगी के साथ एक फोटो शेयर की है। इस फोटो के साथ रोहित ने लिखा वर्ल्ड एनिमल डे पर अपने सबसे खास दोस्त को सरप्राइज देने का फैसला किया, सबसे खास बात तो आप यह कर सकते हैं कि किसी बेजुबान को जुबान दे सकें।

बता दें कि रोहित शर्मा को जानवरों से बहुत लगाव है। पिछले महीने रोहित शर्मा ने एक सफेद रेंग के राइनासोर के साथ अपनी एक तस्वीर साझा की थी जो कि 2 साल पुरानी है। रोहित शर्मा की इन तस्वीरों को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और जानवरों के प्रति रोहित का प्यार देख लोग उनकी काफी सराहना भी कर रहे हैं। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा सर, आप मेरे भगवान हो, मैं आपसे मैदान पर मिलने के लिए खुद को तैयार कर रहा हूं। एक ने लिखा जानवरों के प्रति इतना दयालु होने के लिए शुक्रिया, शब्दों का प्रसार करते रहें, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। इस तरह कई अन्य यूजर्स ने भी रोहित शर्मा के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं।

Decided to surprise my best bud for #WorldAnimalDay The most powerful thing you can do is give a voice to the voiceless pic.twitter.com/WuVdXgx1LF

— Rohit Sharma (@ImRo45) October 4, 2017