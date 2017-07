महिला के इस अंदाज में छुट्टी मांगने पर बॉस ने ही दिया धन्यवाद, लोगों ने कहा- ऐसा बॉस सबको मिले

दफ्तर में लगातार और लंबे समय तक काम करना सभी लोगों को थका देता है। ज्यादा काम का असर न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य पर बल्कि हमारे दिमाग पर भी पड़ता है। जब हम बात दिमाग के स्वास्थ्य की करते हैं, तो अमूमन कई लोगों को यह गलत फैह्मी हो जाती है कि इसका संबंध किसी मानसिक बीमारी से ही होगा जिसके लिए इलाज की जरुरत होगी। इसी गलत फैह्मी के चलते लोग छुट्टी मांगने के लिए अपनी ऐप्लिकेशन में कभी भी मानसिक स्वास्थ्य या फिर मेंटल हेल्थ का जिक्र ही नहीं करते। मगर एक कर्मचारी की ऐप्लिकेशन सोशल मीडिया पर खूब वाहवाही बटोर रही है। एक महिला कर्मचारी ने अपनी लीव ऐप्लिकेशन में लिखा कि वह दो दिन की छुट्टी चाहती है ताकि वह अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दे सके और अगले हफ्ते तनाव मुक्त होकर अपने काम पर आ सके।

महिला की इस ऐप्लिकेशन पर बॉस का जवाब भी हैरान करने वाला और साथ ही अपने आप में काफी खास भी था। बॉस ने न सिर्फ महिला की छुट्टी को मंजूरी दी बल्कि उसके छुट्टी मांगने के तरीके की तारीफ भी की। बॉस ने महिला के मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देकर छुट्टी मांगने के अंजाद के लिए उसे शुक्रिया भी कहा। दोनों ने मेल के जरिए क्या बातचीत की यह आप ट्वीट पर देख सकते हैं। महिला ने अपने बॉस के साथ मेल पर हुई बातचीत ट्विटर पर शेयर की है। महिला कर्मचारी का नाम मैडलिन (madalyn) है। वहीं लोगों ने भी इसकी खूब सराहना की है। कई ट्विटर यूजर्स ने इसकी तारीफ की। कुछ यूजर्स ने कहा कि ऐसा बॉस सबको मिले। बहरहाल आप भी देखें महिला कर्मचारी की यह लीव अनोखी ऐप्लिकेशन।

When the CEO responds to your out of the office email about taking sick leave for mental health and reaffirms your decision. pic.twitter.com/6BvJVCJJFq

