पति को लड़की के साथ बेड पर देख भड़की बीवी, रेजर से बाल छीलकर बिना कपड़ों के कराई परेड

ब्राजील के साउ पाउलो में उस समय लोग हैरान रह गए जब एक महिला एक लड़की को बिना कपड़ों के सड़क पर घुमाती हुई नजर आई। कथित तौर पर महिला ने लड़की को अपने पति के साथ बेड पर रंगे हाथों पकड़ लिया था। इससे गुस्साई महिला ने लड़की को बिना कपड़ों के सरेआम सड़क पर परेड करवाई। महिला ने पति को उसके दोस्त के अपार्टमेंट में लड़की के साथ पकड़ा था। जिसके बाद गुस्साई पत्नी ने सबक सीखाने के लिए उसके (लड़की) बालों को रेजर से हटा दिया और उसके कपड़े फाड़ दिए। महिला का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ।

पति की इस हरकत से भड़की पत्नी, लड़की को बाल पकड़कर सड़क पर खीच लाई। घर के बाहर महिला के दो बच्चे भी मौजूद थे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसके बाद लोगों ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस पीड़िता की तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक अपने पत्नी के इस हमले से डरा पति घायल लड़की को उठाता है और कपड़े ढूढ़ने में उसकी मदद करता है।

पुलिस ने पीड़ित लड़की की तालाश में जांच शुरू की थी। पीड़िता की बहन ने थाने में इस संबंध में जानकारी दी है। उसने बताया कि महिला के पति ने उसकी बहन से कहा था कि वो सिंगल है और दोनों 5 महीनों से एक-दूसरे के साथ थे। हमलावर महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, प्रताड़ित, मानहानि, घायल और धमकी देने के मामले में 10 साल की सजा हुई है।

गौरतलब है कि चीन में पत्नी द्वारा पति की गर्लफ्रेंड को सरेआम शर्मसार करने के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। हाल ही में एक महिला ने अपने पति की प्रेमिका को सड़क पर रोककर सबके सामने लात-घूसों से पिटाई करने का मामला सामने आया था।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 12, 2017 11:29 am