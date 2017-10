जब चश्मा, जूते और खाकी वर्दी पहने इस डॉगी ने बचाई थी 52 लोगों की जान, लोगों ने माना फरिश्ता

कई पेट्स लोगों के मददगार माने जाते हैं। लोगों के बीच रहकर पेट्स भी भावनाओं को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं। इस मामले में कुत्तों को काफी समझदार माना जाता है। लेकिन आज हम आपको ऐसे डॉगी(कुत्तिया) के बारे में बता रहे हैं जो 52 लोगों के लिए एक फरिश्ते की तरह आई और उनकी जान बचा ली। जी हां, एक कुत्तिया ने करीब 52 लोगों की जान बचाई थी, यकीन करना मुश्किल है लेकिन यही सच है।

दरअसल 19 सितंबर 2017 को मेक्सिको में भूकंप आया था, जिसमें भारी नुकसान के साथ-साथ 245 लोगों की जान चली गई और 2000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। इस भूकंप की तीव्रता 7.1 हेक्टेयर मापी गई थी। इस भूकंप के दौरान लोग तो एक दूसरे की मदद कर ही रहे थे लेकिन एक डॉगी ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जोकि लोगों के लिए मिसाल बन गया। फ्रीडा को मध्य और उत्तरी अमेरिका में आपदाओं के दौरान हैती, इक्वाडोर और होंडुरास में बचाव अभियान में शामिल किया गया था।

आंखों पर चश्मा, चेस्ट पर खाकी रंग का कोट और जूते पहने 6 साल की गोल्डन लैब्राडोर डॉगी भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए फरिश्ते की तरह थी, जिसका नाम फ्रीडा है। दरअसल फ्रीडा वायुसेना की 15 कुत्तों की टीम में शामिल है। भूकंप के बाद इसे मेक्सिको के एक स्कूल में लाया गया था।

Meet Frida. She’s in the search & rescue division of the Mexican Navy along with two German shepherds. Sadly, she’s been busy lately. 14/10 pic.twitter.com/82nlfkvodW

— SpookyWeRateDogs™ (@dog_rates) September 20, 2017