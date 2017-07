सोशल मीडिया पर ट्रॉल से तंग आकर चर्चित हस्तियों का अपना अकाउंट या ट्वीट डिलीट करना कोई नहीं बात नहीं लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि किसी सेलेब के जवाब के बाद किसी ट्रॉल ने अपना अकाउंट डिलीट किया हो और अपने किए के लिए माफी मांगी हो। लेकिन सोमवार (10 जुलाई) को जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकवादियों के हमले के बाद जब अभिनेत्री रेणुका शहाणे ने संवदना व्यक्त की तो एक शख्स उन्हें गालीगलौज बकने लगा। इस शख्स ने रेणुका के निजी चरित्र पर लांछन लगाते हुए अपशब्दों का प्रयोग किया। अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले में सात लोग मारे गए और 19 घायल हो गए।

रेणुका शहाणे ने ट्वीट किया, “कितनी खौफनाक खबर है, अमरनाथ यात्रा पर जा रहे तीर्थयात्री और पुलिसवाले आतंकवादी हमले में मारे गए। मासूमों की जान जाने से सचमुच बहुत दुखी हूं।” रेणुका ने ट्वीट के साथ #StopThisHate हैशटैग का इस्तेमाल किया। रेणुका के ट्वीट पर ज्यादातर लोगों ने मारे गए तीर्थयात्रियों के प्रति संवेदन व्यक्त करते हुए अपनी भावनाएं जाहिर कीं लेकिन उद्योत खुआस नामक शख्स ने अपमानजनक और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए रेणुका को गाली देनी शुरू कर दी। इस तरह ट्रॉल किए जाने पर रेणुका ने अपना संयम नहीं खोया और धीरज के साथ जवाब दिया।

ट्विटर पर रेणुका शहाणे के संग गालीगलौज करने वाला शख्स। (स्क्रीनशॉट) ट्विटर पर रेणुका शहाणे के संग गालीगलौज करने वाला शख्स। (स्क्रीनशॉट)

रेणुका ने गालीगलौज किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, “अमरनाथ यात्रियों की आतंकवादियों द्वारा भयानक हत्या के बाद मैंने पोस्ट लिखी तो उस पर ऐसी नफरत भरी प्रतिक्रिया आई। ऐसे और भी लोग हैं। लेकिन ये महान संस्कारी व्यक्ति जो भी हो एक भला इंसान तो कत्तई नहीं हो सकता। मैं फिर से मासूमों की जान जाने के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूं।” अपने दूसरे ट्वीट के साथ भी रेणुका ने #StopThisHate का इस्तेमाल किया। लेकिन रेणुका के कमेंट का गालीगलौज करने वाले शख्स पर जो असर हुआ वो सभी के लिए चौंकाने वाला था।

रेणुका को गाली देने वाला शख्श उनके जवाबी ट्वीट के बाद उनसे माफी मांगने लगा। इस शख्श ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कई बार रेणुका से अपने कमेंट के लिए माफी मांगी। इस व्यक्ति ने दावा किया कि उसके एक दोस्त ने उसके अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए ये ट्वीट किए थे। आखिरकार इस आदमी ने शर्मसार होकर अपना ट्विटर अकाउंट ही डिलीट कर दिया।

What horrible news about Amarnath yatris & policemen killed by militants. Feeling really sad for the loss of innocent lives. #StopThisHate

First Published on July 12, 2017 10:35 am