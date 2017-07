हरमनप्रीत कौर क्रीज पर ही हो गई थीं आगबबूला, दीप्ती शर्मा को सुना दी खरी-खोटी

हरमनप्रीत कौर (नाबाद 171) की बेहतरीन पारी के दम पर दिए गए 282 रनों के लक्ष्य के दबाव का भारतीय गेंदबाजों ने भरपूर फायदा उठाते हुए मौजूदा विजेता ऑस्ट्रेलिया को महिला विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल मैच में गुरुवार को 36 रनों से हराते हुए फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारत ने हरमनप्रीत की तूफानी पारी के दम पर निर्धारित 42 ओवरों के मैच में चार विकेट खोकर 281 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। ऑस्ट्रेलियाई टीम इस मजबूत लक्ष्य के सामने 40.1ओवरों में सभी विकेट खोकर 245 रन ही बना सकी। हरमनप्रीत की इस पारी की दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी तारीफ कर रहे हैं। तारीफों के बीच यू ट्यूब पर एक ऐसा वीडियो भी खूब देखा गया जिसमें हरमनप्रीत अपनी साथी बल्लेबाज दीप्ती शर्मा को बुरी तरह डांट रही थीं। दरअसल इस सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की बल्लेबाजी के दौरान एक ऐसा वक्त भी आया जब 171 रनों की पारी खेलने वाली हरमनप्रीत ने अपना आपा खो दिया और दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रही दीप्ती शर्मा पर बरस पड़ीं।

हरमनप्रीत जब क्रीज पर उतरीं तो भारत के 9 ओवर में 35 रनों पर ही दो विकेट गिर चुके थे। हरमनप्रीत ने पहले कप्तान मिताली राज फिर दिप्ती शर्मा के साथ पारी को आगे बढ़ाया। हरमनप्रीत जब 98 के स्केर पर थी तब वह दो रन दौड़ कर अपना शतक पूरा करना चाह रही थीं। दूसरे छोर पर खड़ी दीप्ती शर्मा ने एक रन तो तेजी से भाग कर पूरा कर लिया लेकिन दूसरे रन के लिए वो झिझक रही थीं। दीप्ती शर्मा की इसी झिझक ने हरमनप्रीत को गुस्सा दिला दिया। हरमनप्रीत मैदान पर दीप्ती पर चिल्ला पड़ीं। हमेशा शांत रहने वाली 19 वर्षीय हरमनप्रीत को इतने गुस्से में कभी किसी ने नहीं देखा होगा। हरमनप्रीत ने दीप्ती को जमकर डांटा।

हरमनप्रीत और दीप्ती शर्मा के बीच हुई इस बहस के वीडियो को यूट्यूब से हटा लिया गया है।

First Published on July 21, 2017 11:54 am