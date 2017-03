वीडियो: अमेरिका में ट्रेन के अंदर भारतीय लड़की को दी गई गाली, देश छोड़ने को कहा

अमेरिका में नस्ली नफरत का शिकार हुए भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचिबोटला की हत्या के बाद अब एक और मामला सामने आया है। न्यूयॉर्क में रहने वाली भारतीय महिला एकता देसाई के साथ यह घटना घटी। राष्ट्रीयता के कारण एकता देसाई को एक शख्स ने ट्रेन में गालियां दी और प्रताड़िता किया। यही नहीं उस शख्स ने एकता को अपने देश वापस जाने को भी कहा। एकता ने अपने साथ हुए इस बर्ताव का वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किया। एकता ने अपनी पोस्ट में बताया कि रोज की तरह वह अपने ऑफिस से लौट रही थी और ट्रेन में थी। उन्होंने हैडफोन लगाया हुआ था। उन्होंने अपने साथ किए जा रहे उत्पीड़न को नजरअंदाज किया। इसके बाद वह शख्स एकता के बगल में खड़ी एक दूसरी एशियाई महिला को गालियां देने लगा।

इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह से वो व्‍यक्ति गाली दे रहा है। बहस तेज होने पर वह चिल्लाता और लड़ने की कोशिश करता है। उसके साथ एक और शख्स भी मौजूद है। वो भी बोलते हुए नजर आ रहा है। एकता ने बताया कि उस व्‍यक्ति ने सिर्फ मेरे साथ ही गाली-गलौज नहीं बल्कि एक अन्‍य एशियन महिला के साथ भी उसने इसी तरह का व्यवहार किया है। एकता ने उसके द्वारा कहे गए कुछ शब्दों के बारे में अपने फेसबुक पोस्ट में भी लिखा है। जो कि बहुत ही अभद्र है।

“this man said, from “Asian piece of shit to I will F¥*€k you all right here to get your F¥*€k!%g ^$$es back to your country etc etc etc” (putting it in the best words here) he went on relentlessly!! When we decided to take action against the abuse/threats, this is how it went!! So who exactly is taking up his job!!??

First Published on March 1, 2017 4:43 pm