VIDEO: टॉयलेट में बैठे सांप को निकालने की हुई कोशिश तो गुस्से से फुफकारा, लोग हैरान

थाइलैंड के खोइन काइन में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स के टॉयलेट से सांप निकल गया। सांप को टॉयलेट सीट के अंदर देखकर हर कोई हैरान रह गया। इसके बाद एनीमल रेसक्यू टीम को सांप को बाहर निकालने के लिए बुलाया गया। मौके पर पहुंची टीम ने जब टॉयलेट सीट के लिड को उठाकर देखा तो वह बड़ा-सा सांप मौजूद था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया फेसबुक पर शेयर किया गया। इस वीडियो को फेसबुक पर अब तक 7 लाख से ज्यादा लोग अब देख चुके हैं।

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि रेस्क्यू टीम का एक सदस्य सांप को बाहर निकालने के लिए रॉड और फंदे का इस्तेमाल करता है। पहली पर बार निकालने की कोशिश होने पर सांप वापस टायलेट सीट के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद सांप फिर से बाहर आता है। इस बार उसे फंदे में फंसा लिया जाता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश हुई, जिससे गुस्साया सांप फुफकारता हुआ नजर आता है। टीम का दूसरा सदस्य सांप को पकड़कर बाहर निकालता है। इस दौरान सांप नहीं निकलने के लिए पूरी ताकत लगा देता है और अपना शरीर ऐंठे रखता है। टीम को सांप को निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है।

देंखे वीडियो: (Video Source: Viral Hog/Facebook)

गौरतलब है कि कुछ समय पहले गौरतलब है कि कुछ समय पहले एक फ्लाइट में सांप देखे जाने की घटना सामने आई थी। इससे हवाई जहाज में सवार लोगों के बीच अफरातफरी मच गई थी। इस वाक्ये का वीडियो भी सामने आया। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ग्रीन कलर का सांप फ्लाइट के लगेज कम्पार्टमेंट में है और वह अपनी पूंछ से झूल रहा है। फ्लाइट में सांप को देखकर सभी यात्री डर गए। इंडोलिको मेडिना द्वारा इसका वीडिया ट्विटर पर शेयर किया गया। हाल ही में एक रेस्टोरेंट की छत पर अजगर बैठा हुआ मिला था। जिसे देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए थे।

First Published on December 31, 2016 11:49 am