UP चुनाव: दामाद को हराने के लिए सांस ने बहाए आंसू, जनता से कहा- भीख मांगती हूं इस ‘हत्यारे’ को न देना वोट

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के बीच एक सास ने अपने दामाद को हराने की अपील जनता से की। बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी को अपनी बेटी का हत्यारा बताते हुए चुनाव में वोट न देने की अपील की है। अमनमणि पर अपनी पत्नी सारा की हत्या करने का आरोप है। अमनमणि त्रिपाठी यूपी की नौतनवां विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में है। सारा सिंह की मां सीमा सिंह ने जनता से रोते हुए अपील की है। उन्होंने कहा- मेरी बेटी का मर्डर अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी ने फिरोजाबाद के सिरसागंज में कर दिया। इस मामले की सीबीआई जांच चल रही है और उसको अरेस्ट किया गया है। इसमें उसके मां-बाप और बहनें भी शामिल है।

सीमा ने आगे कहा कि मैं नौतनवां की जनता से भीख मांगती हूं कि ऐसे हत्यारे को वोट नहीं दीजिएगा। जिसने मेरी बेटी को मरने से प्रताड़ित किया है, उसे मारने से पहले गुड़ों से नोचवाया है। एक मां होने के नाते मैं आपसे भीख मांगती हूं कि ऐसे हत्यारे और उसकी बहनों को अपना कीमती वोट मत दीजिएगा। इस दौरान वह बुरी तरह से रो रही थी। सारा की मां सीमा सिंह द्वारा जनता से की गई अपील का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

गौरतलब है कि पिछले साल 2 जुलाई को फिरोजाबाद नेशनल हाई-वे पर एक कार एक्सीडेंट में सारा सिंह की मौत हो गई थी। इस हादसे में अमनमणि त्रिपाठी को कुछ नहीं हुआ था। इस मामले में सीमा सिंह की शिकायत के आधार पर अमन के खिलाफ के एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि अमनमणि ने सारा सिंह की हत्या की है। सारा और अमनमणि त्रिपाठी ने साल 2013 में आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। उन्होंने कहा कि अमनमणि के पैरेट्स अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि इस शादी के खिलाफ थे। हालांकि, आरोपी अमनमणि ने दावा किया था कि जब वह छुट्टी मनाने के लिए दिल्ली जा रहे थे तो उस दौरान सारा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी।अमरमणि त्रिपाठी नौतनवां सीट से चार बार विधायक रह चुके हैं। वर्तमान में वह मधुमिता हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

First Published on February 8, 2017 10:37 am