सऊदी अरब के किंग हाल में मॉस्को पहुंचे हुए हैं। यहां उनके साथ ऐसी घटना घटी, जो शायद ही वह और उनके साथ के लोग भूलेंगे। मॉस्को पहुंचने पर जब वह अपने जहाज से उतर रहे थे, तो उसमें लगा सोने का एस्केलेटर खराब हो गया। अचानक उसके बंद होने से किंग को बाकी का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ा। सोशल मीडिया पर इसी को लेकर उनका और उनके जहाज के सोने के एस्केलेटर का खूब मजाक बना। लोगों ने कहा कि गनीमत रही कि सोने का एस्केलेटर पीछे की ओर नहीं गया, वरना किंग प्लेन के अंदर ही चले जाते।

बुधवार को सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुलाजीज-अल-साऊद मॉस्को पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर उतरने के लिए उनके जहाज पर सोने का एस्केलेटर लगाया गया था। वह जहाज से निकले, एस्केलेटर में चढ़े। लेकिन बीच में ही सोने का एस्केलेटर खराब हो गया। चंद सेकेंड्स रुकने के बाद भी वह नहीं चला, जिसके बाद किंग को बाकी का रास्ता पैदल तय करना पड़ा।

Watch the Saudi King’s gold escalator break down as he arrived in Moscow on a historic state visit http://t.co/IvVqAarbbO pic.twitter.com/5l1GeBT7bH

वाकये के दौरान किसी ने इस चीज को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। लोगों ने भी इस पर किंग की तफरी लेना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि वह किस्मत वाले थे, जो एस्केलेटर उन्हें पीछे की ओर नहीं ले गई। वरना वह प्लेन के अंदर चले जाते। एक यूजर ने लिखा कि जल्द ही सोने की एस्केलेटर बनाने वाली कंपनी बंद हो जाएगी। पढ़िए और यूजर्स ने किस तरह ट्विटर पर बनाया मजाक।

अब्दुलाजीज चार दिनों के दौर पर रूस गए हुए हैं। किंग के पास निजी जहाज में सोने के एस्केलेटर के अलावा डेढ़ हजार लोगों का खाना भी था, जिसका वजन तकरीबन 800 किलो बताया जा रहा है।

lucky for him, escalator did not start going reverse and sending back to the plane.

