VIDEO: रेस्टोरेंट की छत पर बैठे सांप को नीचे उतारने की हुई कोशिश तो गुस्सा कर उसने किया कुछ ऐसा, लोगों की निकली चीख

सोचिए आप किसी रेस्टोरेंट में खाने का लुत्फ उठा रहे हो और अचानक रेस्टोरेंट की छत से जहरीला और विशाल सांप नीचे गिर जाए तो आपकी क्या हालत होगी। कुछ ऐसा ही एक रेस्टोरेंट में हुआ। जहां लोग आराम से खाना खा रहे थे, लेकिन जब उनकी नजर अचानक से रेस्टोरेंट की छत पर बैठे सांप पर पड़ी तो हैरान रह गए। इस वाक्ये का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। वीडियो में रेस्टोरेंट की छत की टाइल्स पर एक विशाल सांप दिखाई दे रहा है। सांप देखे जाने के बाद रेस्टोरेंट वालों ने इसे निकालने के लिए वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट्स को बुलाया गया।

वीडियो में नजर आ रहा है सांप को निकालने के लिए पहुंचा जांच दल सांप को नीचे गिराने के लिए छत की टाइल्स में होल करते हैं ताकि सांप को नीचे लाया जा सके। एक शख्स एक छड़ी से सांप को नीचे खींचता है। इससे गुस्साया सांप फंदे में नहीं फंसता है और इधर-उधर झूलने लगता है। सांप को पूरा जोर लगाता है। हालांकि उसकी कोशिश नाकामयाब रहती है। बचाव दल का सदस्य ताकत के साथ उसे नीचे खींचता है। वीडियो में सांप की लंबाई देखी जा सकती है। सांप को देखकर होटल में मौजूद लोगों के बीच अफरातफरी और चीख-पुकार मच जाती है। बाद में बचाव दल के लोग सांप को काबू में करके बोरी में बंद कर लेते हैं। ये वाक्या कहां का है इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है। हालांकि यह वीडियो हॉंग-कॉंग के रेस्टोरेंट बताया जा रहा है। यह वीडियो नवंबर महीने में सामने आया था, जिसे सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है।

गौरतलब है कि कुछ समय पहले एक फ्लाइट में सांप देखे जाने की घटना सामने आई थी। इससे हवाई जहाज में सवार लोगों के बीच अफरातफरी मच गई थी। इस वाक्ये का वीडियो भी सामने आया। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ग्रीन कलर का सांप फ्लाइट के लगेज कम्पार्टमेंट में है और वह अपनी पूंछ से झूल रहा है। फ्लाइट में सांप को देखकर सभी यात्री डर गए। इंडोलिको मेडिना द्वारा इसका वीडिया ट्विटर पर शेयर किया गया। उन्होंने एबीसी न्यूज को बताया कि फ्लाइट के लैंड करने से पहले हमने सांप को एक कंबल से ढककर कंट्रोल किया।

