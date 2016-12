VIDEO: ‘धोखे’ से गुस्साए लड़के ने गर्लफ्रेंड और उसके नए BF के साथ पूरे स्कूल के सामने किया ऐसा, देखकर लड़की ने छुपा लिया मुंह

अमेरिका के पेरु में एक लड़के द्वारा अपने गर्लफ्रेंड और उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ मारपीट करने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि 16 साल का लड़का सरेआम गर्लफ्रेंड और उसके साथ मौजूद लड़के के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई करता है। यही नहीं वह लड़की के बॉयफ्रेंड को लड़ने की चुनौती भी देता है। लाइव लीक के मुताबिक लड़का, अपनी प्रेमिका से पूछता है कि आखिर वह उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जबकि वह अपनी पूरी फैमिली से उसे मिलवा चुका हूं और हम शादी की तैयारी कर रहे थे।

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक स्कूल के बार एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड पर भड़क जाता है। वह गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट्स भी लेकर आया है, जो कि उसके हाथ में नजर आ रहा है। वह गिफ्ट को फेंक देता और दोनों पर बुरी तरह से बिफर जाता है और मारपीट करता है। इस दौरान स्कूल के बाकी बच्चे खड़े होकर यह पूरा तमाशा देख रहे होते हैं। लड़के का एक साथी उसे रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं मानता है और लड़की और उसके बॉयफ्रेंड से लड़ता है। इस दौरान कॉलेज की सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं वह भी उस लड़के को समझाते हैं, लेकिन गर्लफ्रेंड के धोखे से नाराज शख्स किसी भी बात सुनने को तैयार नहीं था। बाद में गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। ऐसे में एक बुजुर्ग शख्स उन्हें समझाने की कोशिश भी करता है। हालांकि हमलावर लड़के को पुलिस के हवाले किया जाता है या नहीं इस बात का पता नहीं चल सका है। इस घटना को देखकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया।

गौरतलब है कि कुछ समय पहले भी एक ऐसा ही मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुआ था। सोशल मीडिया के मुताबिक एक शख्स द्वारा धोखे से गुस्सा होकर उसकी शादी में पहुंचा गया। उसने शादी में मेहमानों के टेबल पर लड़की की आपत्तिजनक फोटो रख दी थी। जिसके बाद वर और वधू पक्ष में जमकर विवाद हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों में कुर्सियां और लात-घूसे चल गए थे।

देंखे वीडियो:

First Published on December 26, 2016 11:35 am