बीजेपी प्रवक्ता का आरोप- भारतीय छात्र संगठन एसएफआई ने मलीहा लोधी को दी ‘फर्जी’ फोटो

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने शंका जाहिर की है कि जिस फर्जी तस्वीर को पाकिस्तान ने यूएम में दिखाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की थी वो तस्वीर शायद सीपीआई(एम) के स्टूडेंट विंग भारतीय छात्र संगठन (SFI) ने उन्हें मुहैय्या कराई थी। दरअसल पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र में फर्जी तस्वीर से भारत को बदनाम करने की पाकिस्तान की कोशिश ना सिर्फ नाकाम हुई बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की खासे किरकिरी भी हुई थी। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि मलीहा लोधी ने जिस लड़की की तस्वीर को पैलेट गन की शिकार कश्मीरी बताया था वो फलीस्तीन की रहने वाली है। इस तस्वीर का कश्मीर या भारत के किसी भी अन्य हिस्से से कुछ लेना देना नहीं था।

In her reply to Indian FM’s speech in UNGA, Amb. Lodhi showed a pic of pellet gun injured women frm Kashmir saying this is the face of India pic.twitter.com/StuG3arPoN

भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने सीपीआई(एम) के स्टूडेंट विंग SFI पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कहीं वो फर्जी तस्वीर इन लोगों ने ही तो पाकिस्तान को नहीं दी थी। संबित पात्रा ने एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा है कि केरल में SFI के छात्रों ने अपने प्रोटेस्ट में उसी तस्वीर का इस्तेमाल किया जो पाक ने यूएन में किया था।

SFI in Kerala has the same “Gaza” picture for it’s campaign as was used by Pak envoy to malign India’s image in UN..SFI gave Lodhi this pic? pic.twitter.com/mE9dPcwtBv

— Sambit Patra (@sambitswaraj) September 29, 2017